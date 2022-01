Tanxugueiras, en la intimidad: el trío gallego del que todo el mundo habla (hasta Yolanda Díaz)

El talento se desborda por todos los poros de Aida Tarrío (24 años), Olaia Manero (31) y Sabela Maneiro (31), las tres integrantes del que apunta a ser uno de los grupos revelación del año: Tanxugueiras. A unos días de conocerse quién será el próximo representante de España en Eurovisión, algo que se decidirá en el Festival de Benidorm, el trío gallego es uno de los favoritos, pues sus voces, cargadas de contundencia y virtuosismo han conquistado a miles de personas sin importar que sus letras estén en gallego. Todo un hito teniendo en cuenta que es la primera vez que un tema en una lengua cooficial llega a las semifinales del concurso musical que demuestra que las tres cantareiras tienen mucho que ofrecer.

Su canción, Terra, no solo ha conquistado a los admiradores del formato, también a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (50) -gallega de nacimiento-, que se ha declarado auténtica fan del grupo al sentirse "especialmente identificada" con la letra de su último tema. "En Madrid no se me entiende cuando lo digo. Siempre decía que Galicia era transfronteriza y ellas hablan de que no tengamos fronteras. Me parece fabulosa. Por lo tanto, aquí ejerzo de galega y me entrego a Tanxugueiras". "Son unas chicas maravillosísimas que están revolucionando todo", sentenció durante el programa Buenismo Bien, de Cadena Ser.

La ministra Yolanda Díaz ha reconocido su fascinación por el grupo gallego. Tanxugueiras

Pese a este gran éxito, aún son muchas las cosas que no se conocen de las tres componentes, que además de su música tienen mucho en común. EL ESPAÑOL ha podido conocerlas un poco más, un retrato íntimo por los orígenes de Tanxugueiras o lo que es lo mismo, de Aida, Olaia y Sabela.

La conexión entre las tres no puede ser más íntima. No solo son amigas desde hace años, sino que dos de ellas, Olaia y Sabela, son gemelas. Nacidas el 1 de junio de 1990, las hermanas Maneiro Argibay conocieron desde muy pequeñas la música tradicional gallega. Algo que deben a su asistencia a diferentes asociaciones culturales, dedicadas a transmitir la herencia artística de la región, y la herencia familia, "nuestra familia siempre nos habla de una bisabuela que tocaba el pandero en O Rueiro, en la zona del Carme. Mis raíces están en Santiago", desvelaba Sabela en una entrevista a La Voz de Galicia.

Pese a haber nacido en el barrio de Pontepedriña, en Santiago de Compostela, su familia se trasladó a Teo poco después de su nacimiento, donde fueron a la escuela y aprendieron a tocar la pandereta. Pero siempre estuvieron ligadas a la ciudad, a la que regresaron. "Pasamos mucha vida en esta calle, donde mi abuela tenía una taberna-tienda, el bar 'O caseto'. Recuerdo ayudar a servir copas de vino. De niña cantaba allí". Tras acabar bachillerato en Pontepedriña, Sabela estudió los ciclos de Urgencias y Auxiliar de Enfermería, según desvela su agencia de representación a este digital y, de hecho, trabajó en algunas residencias.

Sabela y Olaia son hermanas gemelas. Tanxugueiras

Por su parte, su hermana Olaia, que siguió los mismos pasos con la pandereta, apostó por el mundo de la imagen y se formó como peluquera en el Instituto Lamas de Abade, en Santiago, llegando a trabajar en algunos posados, como se muestra en la red social Flickr. Sin embargo, ella tampoco apartó la música de su vida y cuando conocieron a Aida en 2014 en una asociación de música se centraron en esa pasión compartida.

Aida Tarrío, un poco más joven que las gemelas, pues tiene 24 años, también conoció desde niña la labor de las pandereteiras. "Se formó en Ribeira y su abuela era pandereteira y cantareira y desde pequeña tuvo un contacto muy próximo con la música tradicional", explica su equipo de comunicación a EL ESPAÑOL. Originaria de la localidad costeña, no tardó en querer seguir esta tradición de las mujeres gallegas, uniéndose a una asociación y acudiendo a diferentes clases. Una tarea que compaginó con otros estudios, pues también ha cursado Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela. Un currículum que ha ampliado con diferentes trabajos como el de profesora de pandereta y de baile tradicional en varios grupos y con el de bailaora y cantante en la Compañía Fran Sieira. "Desde pequeña estuvo muy en contacto con la música tradicional", explican, aunque como las gemelas no fue hasta su unión cuando dio el paso y dedicó todo su tiempo a la música.

De las tres, es la única que tiene abierto al público su perfil de Instagram. Además de compartir fotografías en las que aparece ella -prácticamente todas en blanco y negro- Aida también le dedica un hueco a su vida más personal, especialmente a su novio. Un joven llamado Manuele Pardo que, como ella, es músico tradicional, aunque está especializado en gaita. A él le dedica uno de sus últimos posts, en el que aparecen posando junto a dos de los monumentos más conocidos de Madrid, el Templo de Debod y la estatua del oso y el madroño. "Tequero", le dice junto a las imágenes, que acompaña de un emoji de un corazón negro y que demuestra que no solo vive un gran momento profesional, también personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida (@aidatarrio)

Los comienzos del popular trío se remontan al año 2016, aunque tuvieron que pasar dos años hasta el lanzamiento de su primer disco, Tanxugueiras, al que siguió, en 2019, Contrapunto. Apenas seis años después su nombre es conocido en todos los rincones de España, una fama que muchos esperan que consiga traspasar fronteras gracias a Eurovisión, logrando llevar a toda Europa un estilo musical tradicional al que han sabido dar la vuelta.

