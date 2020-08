Estos sérums potencian el efecto buena cara y tienen el perfecto resultado antiedad

Los sérums se han convertido en el cosmético estrella de todas las rutinas de belleza, gracias a los múltiples efectos y beneficios que poseen. Este cosmético de textura ligera, que está formulado con una alta concentración de activos, tiene la capacidad de penetrar hasta en las capas más profundas de la piel; hidratándola y nutriéndola, independientemente del tipo de piel (seca, mixta o grasa) que se tenga.

Por este motivo, se ha convertido en un producto indispensable para el cuidado del rostro. Por ejemplo, con su reiterado y correcto uso, se puede frenar la aparición de arrugas o fomentar la regeneración del colágeno del rostro; fomentando una piel tersa.

El sérum es el producto estrella que no puede faltar en tu rutina Gtres

Eso sí, al igual que ocurre con las cremas o limpiadores, los sueros no son todos iguales. Cada producto está enfocado a un intervalo de edad, a las necesidades que tiene cada piel en esa franja. El doctor Leo Cerrud, experto en medicina estética, recalca que: "Con el paso del tiempo, la piel va requiriendo una serie de cuidados específicos". Por ello, es importante conocer qué activos necesita llevar el cosmético en función de la edad que se posea.

Siguiendo esta línea de pensamiento la firma de belleza You are the Princess ha creado diferentes fórmulas de activos en sus sérums enfocados a tres franjas de edad, que necesitan diferentes cuidados: la de 20 a 30 años, de 30 a 40 años y, por último, la de 40 en adelante. Unos cosméticos que han salido al mercado (se pueden encontrar en Primor) con un competitivo precio.

Entre los 20 y los 30 años

Con un curioso packaging en tonos rosos, destaca el sérum de ácido hialurónico Fabra Comunicacion

En la primera franja, la enfocada al intervalo entre los 20 y los 30 años, el cosmético tiene una alta cantidad de ácido hialurónico. El motivo es muy simple, a esa edad, la pérdida de colágeno y elastina comienza a ser mayor.

Por eso, los cosméticos que se utilicen deberían incluir activos como alantoína (que tiene propiedades cicatrizantes y acelera la renovación celular), ácido hialurónico (hidrata y favorece la producción de colágeno) y polisacáridos de origen vegetal (cuya función está enfocada a la reserva de energía y nutrientes).

Activos que, en general, favorecen a la correcta hidratación del rostro; retrasando la aparición de las líneas de expresión. Destaca el sérum de ácido hialurónico, de esta línea de cosmética, con un precio de 9, 95 euros.

De los 30 a los 40 años

Sérum de Vitamina C Fabra Comunicacion

En este intervalo de edad, según el doctor Cerrud, se empieza a observar una falta de luminosidad en la piel. "Refleja transparencia porque va adquiriendo un tono apagado y fatigado", matiza. El sérum de vitamina C de la línea You are the princess (9, 95 euros) está destinado a esta edad.

Para evitar que el proceso de oxidación dañe a las células de la piel, aportándole ese toque apagado, es importante buscar un sérum que contenga Vitamina C. Este activo tendrá un efecto antioxidante que reparará y regenerará las células aportándole un efecto a la piel más luminoso y saludable.

De los 40 años en adelante

El sérum de retinol de esta marca de cosmética (con un precio de 11,95 euros) está constituido por este activo que busca frenar el envejecimiento cutáneo, fomentando una renovación más rápida de la piel y aportándole un mayor brillo a la piel.

