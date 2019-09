Belleza de Emmy: los productos para conseguir el 'make-up-less' de la última 'red carpet'

La última gala de los premios Emmy no solo tuvo lugar en el interior Microsoft Theater de Los Ángeles. En los aledaños y previo al show sucedía otro espectáculo visual: su tradicional alfombra roja, en este caso, morada. Actrices como Phoebe Waller-Bridge (34 años), Zendaya (23), Sophie Turner (23) o Michelle Williams (39) dieron claro ejemplo de que ir demasiado maquillada está pasado de moda.

Las citadas actrices llevaron bases que solo cubren imperfecciones, pómulos ligeramente rosados para un aspecto saludable, labios no-make-up… Pero ahora bien, ¿cuáles son los mejores productos para conseguir lucir perfecta y al mismo tiempo perfectamente natural?

Los dos pasos imprescindibles antes del color:

1. No es nada nuevo que antes de maquillarte conviene aplicar una primera crema: Medik8 Clarity Peptides tiene una fórmula que posee Crystalide™, un péptido de última generación que promueve la reflectancia de la piel y protege la proteína α-cristalina, responsable de minimizar la pérdida celular que provoca una complexión apagada. También limpia y suaviza dejando una complexión translúcida con un acabado aterciopelado, perfecto como pre-base del maquillaje.

2. Otro paso que no es que sea previo, sino que debe convertirse en tu rutina de belleza (si lo que quieres es tener unas pestañas como las de Sophie Turner), consiste en acudir a RevitLash Conditioner. Es el primer tratamiento/acondicionador y fortalecedor de pestañas.

Su fórmula patentada posee una combinación de ingredientes con poderosos péptidos e infusiones botánicas. Las pestañas aparecen más largas y curvadas según avanza el tratamiento, la solución para conseguir un efecto abanico sin necesidad de recurrir a los postizos.

Bases de maquillaje que no son maquillaje:



Hace ya años que el Dr. Nicholas Perricone nos sorprendió con sus No MakeUp Foundations. La realidad es que son el mejor aliado para conseguir ese resultado natural, pero mostrando una piel perfecta libre de imperfecciones. Su base transparente y luminosa consigue una tez más uniforme dejando un acabado hidratado y jugoso. Disponible en varios tonos, esta cobertura total y base luminosa se fusiona sin esfuerzo con la piel. Contiene neuropéptidos y extracto de flor de margarita para suavizar visiblemente las arrugas, mejorar las manchas oscuras y reducir el tono irregular. Posee diferentes tonalidades para adaptarse a diferentes tipos de pieles, demostrando looks tan naturales como el de Zendaya.



Toques de color naturales

No make up Blush Perricone MD.

Y para continuar, los productos que nos aporten un toque saludable, pero tan natural que parecerá que es nuestra propia piel la que resplandece con luz propia. Tal es el caso de estos dos amigos que toda mujer debería llevar en su bolsa de maquillaje: No MakeUp Highlighter y No MakeUp Blush. El primero está diseñado con perlas pigmentadas que reflejan la luz, un highlighter que añade una sutil luminosidad y unifica visiblemente y aclara el tono de la piel con el paso del tiempo. Posee una fórmula que hace tratamiento y mejora la piel gracias a la Vitamina C Ester y otros principios.



Por su parte, No MakeUp Blush añade al instante un brillo saludable de color de aspecto natural al tiempo que unifica e ilumina visiblemente para acentuar las mejillas. Un colorete en crema y gel que añade un aspecto natural y un brillo saludable y juvenil. La fórmula transparente permite difuminarse y asegura una aplicación sin problemas mientras trata nuestra piel para que se mantenga saludable.



Lips, lips, lips…

No make up lipstick Perricone MD.

Barras de labios tan naturales que parece que no se lleva nada puesto, y que aportan ese extra de valor a un look completamente natural. Perricone MD relanza su best seller No Makeup Lipstick tras reformular el producto para presentar, además, cinco nuevos tonos. La línea se amplía y se refuerza con ingredientes como el ácido hialurónico para una hidratación completa durante todo el día y neuropéptidos cuidadosamente seleccionados para mejorar la apariencia de los labios, tanto de forma inmediata como a medio y largo plazo. La fórmula también se ha enriquecido con SPF 15 de base mineral de amplio espectro para proteger de los rayos UVA y UVB.

El broche final

Queen of Hungary Mist Omorovicza.

Ese producto fija, hidrata y deja un aspecto jugoso en la piel. Un spray que utilizan en las pasarelas por dejar un acabado uniforme. ¿De cuál hablamos? Queen of Hungary Mist de Omorovicza. Formulado con agua termal, una pulverización rápida de este spray facial con neroli y rosa refresca la piel y levanta el ánimo. Purificante e hidratante y perfecto para mantener el rostro con un brillo único. Nota añadida: es el primer perfume registrado del mundo, formulado para la reina Isabel de Hungría en el siglo XIV.

