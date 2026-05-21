La desgarradora carta de la madre de Matthew Perry contra el asistente del actor: "Lo instigó a drogarse. No tiene escrúpulos"

La muerte de Matthew Perry continúa generando dolor y controversia más de dos años después de que el actor fuera hallado sin vida en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles, el 28 de octubre de 2023.

Ahora, en vísperas de la sentencia del asistente personal del intérprete, Kenneth Iwamasa, la madre de Perry, Suzanne Morrison, ha hecho pública una carta devastadora .

En la misiva, Morrison acusa, sin ambages, directamente al hombre que debía proteger a su hijo y que, según la investigación federal, terminó contribuyendo a su muerte.

Perry falleció a los 54 años por "efectos agudos de la ketamina", según determinó la autopsia. Lo que inicialmente se interpretó como un posible accidente derivado de un tratamiento médico experimental se transformó en un caso criminal.

Matthew Perry.

El Departamento de Justicia reveló, en agosto de 2024, que Iwamasa había inyectado repetidamente ketamina al actor sin formación médica, incluidas varias dosis el mismo día de su muerte.

El asistente, que se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte, podría enfrentar hasta 15 años de prisión, aunque la fiscalía recomienda una pena de 41 meses, además de tres años de libertad condicional supervisada.

Su sentencia está fijada para el 27 de mayo. En su acuerdo de culpabilidad, Iwamasa admitió que, el día de la muerte de Perry, el actor le pidió: 'Dispárame con una buena', y que preparara su jacuzzi.

El asistente salió a hacer recados y, al regresar, encontró a Perry boca abajo en el agua, ya sin vida.

La escena marcó el inicio de una investigación que destapó una red de suministro ilegal de ketamina en la que participaron otras cuatro personas, entre ellas Jasveen Sangha, condenado a 15 años de prisión por varios cargos de distribución de la droga.

Antes de que el juez dicte sentencia, Suzanne Morrison ha roto su silencio en una cara, obtenida por People, en la que expone con crudeza el sufrimiento de su familia y la traición que, asegura, sufrieron por parte de Iwamasa.

Mathew Perry, en una imagen de archivo.

"Creíamos que entendía la lucha de mi hijo contra la adicción", escribe. Para ella, el "trabajo más importante" del asistente era ser el "compañero y guardián" de Perry, alguien encargado de mantenerlo "libre de drogas" y de protegerlo en los momentos más vulnerables.

Pero, según Morrison, ocurrió lo contrario. "En lugar de proteger a Matthew, lo ayudó e instigó al consumo ilegal de drogas, consiguiéndole un proveedor tras otro", denuncia en su carta.

"Le inyectó las drogas a Matthew, a pesar de no estar capacitado para ello. Lo hizo aun sabiendo que era evidente que era peligroso, que cualquiera podía verlo. Y lo repitió una y otra vez".

La madre del actor describe, además, el comportamiento de Iwamasa tras la muerte de Perry, un periodo que califica de "perturbador".

Según su testimonio, el asistente "me vigiló muy de cerca", enviándole canciones, dibujos y mensajes que interpretaban señales como arcoíris -uno de los símbolos favoritos del actor- como supuestos mensajes del más allá.

Morrison asegura que Iwamasa "insistió" en hablar en el funeral de Perry y que se aferró a ella "como si fuera el bueno que intentó salvar a Matthew". Incluso, afirma, llegó a amenazar con emprender acciones legales para obtener una indemnización por accidente laboral.

"Confiamos en un hombre sin escrúpulos, y mi hijo pagó las consecuencias", escribe Morrison, en uno de los pasajes más duros de la carta.

Matthew Perry, en una imagen de archivo.

La madre del actor también relata, con un dolor palpable, el momento en que vio el cuerpo de su hijo. "Matthew era mi corazón y mi alma", afirma. "Y entonces, una noche, solo era un cuerpo, tendido casi desnudo sobre la hierba fría y húmeda de su patio trasero".

Morrison recuerda cómo los helicópteros sobrevolaban la zona "ansiosos por ver a mi pequeño muerto, una imagen que pudieran mostrar al mundo entero", mientras ella permanecía en la calle, "pasando frío, suplicando que me dieran una manta para cubrirlo".

Aunque agradece a los investigadores "su incansable determinación de descubrir la verdad sobre Kenny", Morrison asegura que "cerrar el caso no existe" para una madre. "Pregúntenle a cualquier madre a quien le hayan arrebatado a su hijo con tanta crueldad".

"Nada alivia este dolor, ni lo hará, estoy segura, mientras viva".

El caso de Matthew Perry ha sacudido a Hollywood y ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de las personas en recuperación y la responsabilidad de quienes las rodean. Iwamasa es solo uno de los cinco acusados en la red de distribución de ketamina que abastecía al actor.

Según el Departamento de Justicia, conspiró con Jasveen Sangha, Erik Fleming y el Dr. Salvador Plasencia para obtener ilegalmente la droga y suministrársela a Perry.