Los inexplicables 80 años de la cantante Cher: indemne al paso del tiempo y una increíble vida de éxitos y sonadas tragedias

Indemne al paso del tiempo, Cher llega este miércoles, 20 de mayo, a los 80 años en plena forma. La diva del pop e icono LGTBI por excelencia se encuentra a nivel romántico en buena forma, ya que desde hace cuatro años sale con el ejecutivo musical Alexander Edwards, cuatro décadas más joven.

Pero en lo familiar sigue batallando judicialmente para obtener la tutela temporal y controlar el patrimonio de su hijo, Elijah Blue Allman (49), que debido a los abusos de drogas y alcohol ha ido despilfarrando su fortuna a la par que metiéndose en líos por los que ha sido encarcelado.

Cheryl Sarkisian, su nombre de bautismo, estuvo a punto de no nacer. Su madre, Georgia Holt, estuvo presionada por su progenitora para que abortara y, posteriormente, su padre, John Sarkisian, quiso abandonarla en un albergue infantil.

Sin embargo, como Holt se divorció en varias ocasiones y andaba escasa de dinero llegó a dejar durante una larga temporada a Cher en un orfanato católico, aunque ambas se veían cada semana.

Cher durante su asistencia a la Met Gala.

Cuando Georgia se mudó a Las Vegas para hacerse un hueco como actriz y cantante, los vecinos se convirtieron en los nuevos cuidadores de la pequeña, que solía llevar zapatos con suelas de tacón y atados con gomas.

En la ciudad de los casinos conoció a hijos de grandes estrellas como Dean Martin o Judy Garland (en ese caso se trataba de Liza Minnelli), e incluso tuvo un lío con Warren Beatty.

Menos mal que en la escuela, la pequeña curaba sus heridas emocionales creando obras teatrales.

Decidió versionar el musical clásico Oklahoma! para el que, según Connie Berman, autora de la biografía de la artista The First Time, "Cher consiguió que un grupo de niñas se reunieran para dirigirlas y crear rutinas de baile. Como no podía hacer que los niños formaran parte del grupo, ella interpretaba los papeles de hombre y cantaba sus canciones. Incluso a esa edad, tuvo una inusual voz grave".

En 1962, con 16 años, Cher dejó el colegio, abandonó el hogar materno y se trasladó a Los Ángeles en busca de nuevas oportunidades.

Para conseguir dinero bailó en cualquier antro, lo importante era conseguir contactos y, por casualidad, conoció a Sony Bono en una cafetería. Se quedó impresionada.

Cher, posando durante la Met Gala.

En una entrevista en CBS News con motivo de la presentación de sus memorias, la artista dijo que "pensé que era como cuando Tony conoció a María" -refiriéndose a los protagonistas románticos de West Side Story- "Quiero decir, todos desaparecieron".

Ella tenía 16 años y él, 21. Sonny le ofreció un puesto como ama de llaves y así comenzó una amistad y mentoría antes de nacer el romance.

Cher aceptó vivir en la casa del cantante porque no tenía un techo, así que al principio tuvo que soportar que este le dijera que no le parecía atractiva.

Le gustaba una amiga de Cher, pero le salió rana ya que era lesbiana. A pesar de los pesares, terminaron enamorándose.

Al poco tiempo, Bono le presentó al poderoso productor Phil Spector, con el que grabó varias canciones, entre ellas, Ringo, I Love You, bajo el nombre de Bonnie Jo Mason, pero no tuvo éxito.

Posteriormente firmó con la discográfica Liberty Records con la que lanzó su primer álbum de estudios, All I Really Want to Do (1965). Obtuvo un gran éxito en el Billboard 200 y el Billboard Hot 100.

En octubre de 1964 oficiaron una especie de boda frente al espejo del botiquín de su baño en un hotel de Tijuana donde intercambiaron dos anillos comprados en una bisutería.

La ceremonia de verdad llegó tras enterarse de que Cher estaba embarazada. Su primer hijo, una niña llamada Chastity, nació el 4 de marzo de 1969.

Cher, posando en la alfombra roja.

Hasta que llegó ese aparente momento de felicidad, formaron el dúo Caesar & Cleo, pero no tuvieron éxito.

Todo cambió cuando lanzaron su primer álbum, Look At Us (1965) cuyo sencillo I Got You Babe fue uno de los temas más populares de la segunda mitad de la década de los sesenta. Había nacido Sonny & Cher.

Hasta 1972 consiguieron incluir 6 canciones en el top 10 y vendieron 40 millones de discos.

Sin duda, era el dúo más popular del momento. A eso también contribuyeron sus programas de televisión The Sonny & Cher Comedy Hour (1971-1974) y The Sonny & Cher Show (1976-1977).

Tal y como contaría la artista en Cher. Las memorias: Primera parte, pronto empezó a sentirse "atrapada" en un "matrimonio sin amor" donde Sonny le ponía los cuernos constantemente y controlaba su vida, no podía ponerse perfume, no le dejaba salir de noche, elegía a las mujeres que podían ser sus amigas, prohibía que quedara con hombres a solas y manejaba lo que gastaba.

En aquella época las mujeres no tenían acceso a la cuenta bancaria. En 1972 la situación fue tan extrema que Cher estuvo a punto de quitarse la vida.

Cher junto a Nicolas Cage. Gtres

"Me sentía abrumada por la soledad (…) Vi lo fácil que sería dar un paso al vacío y simplemente desaparecer. Durante unos minutos de locura no pude imaginar otra opción. Lo hice cinco o seis veces", escribió. La cantante llegó a estar por debajo de los 50 kilos debido al estrés y la ansiedad.

El dúo generaba mucho dinero. Cher no se preocupó por él. Pensó: “Somos marido y mujer. La mitad de las cosas son suyas, la otra mitad son mías. No se me ocurrió que hubiera otra manera”. Y ocurrió lo que menos se esperaba: “Se llevó todo mi dinero”.

Sonny la dejó sin nada, estaba totalmente arruinada. En total fueron 11 millones de dólares.

Finalmente se divorciaron en 1975 y, al poco tiempo, Cher se casó con el músico Gregg Allman, líder del grupo The Allman Brothers Band, con quien tuvo a su hijo Elijah Blue en julio de 1976.

Pero ese matrimonio estaba abocado al fracaso prácticamente desde el principio porque él era adicto a la heroína y el alcohol.

La cantante junto a su pareja actual, Alexander Edwards. Gtres

Tras varios intentos de separación, finalmente firmaron el divorcio en 1979.

Ese mismo año, Cher empezó a salir con el cantante Gene Simmons (76), a quien se refirió a la revista People como "la mejor relación que he tenido con un ser humano".

Él, por su parte, confesó: "Estoy loco por Cher, loco por ella. Es mi primer amor. Cher es un alma pura que nunca ha hecho nada malo a nadie".

Pero se separaron amistosamente. En el terreno profesional, ella sacaba discos al mercado sin éxito, como Stars o Cherished, lo que le provocaba cierta desconfianza a nivel profesional.

Llegó a poner en duda su talento. Siguió trabajando en temas de rock and roll y disco, pero no terminaba de despegar.

Por ello, en la década de los ochenta decidió volver al cine con Vuelve a la tienda de baratijas, Jimmy Dean (1982) o Silkwood (1982), donde hacía de novia de Meryl Streep.

Por ese papel ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto y estuvo nominada al Oscar en esa misma categoría. En 1985 protagonizó Máscara, su primer gran éxito de taquilla.

Luego llegaron Las brujas de Eastwick (1987) y Hechizo de luna (1987), por la que ganó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor intérprete. Recogió el galardón de la Academia con un diseño de Bob Mackie que destacó por su enorme tocado de plumas.

La cantante Cher. Gtres

En la década de los ochenta, la polifacética artista tuvo un corazón bastante rebelde.

Tuvo coqueteos con los actores Val Kilmer, Tom Cruise (63), Eric Stoltz, el productor Josh Donen, el jugador de hockey Ron Duguay, el guitarrista de Bon Jovi Richie Sambora y, contra todo pronóstico, un panadero de origen italiano llamado Rob Camiletti, casi dos décadas menor con quien vivió durante tres años.

Al pobre le apodaron ‘el chico rosquilla’. Los ochenta también sirvieron para que Cher se consagrara en el cine y renovara su estilo musical.

En 1990 protagonizó Sirenas (1990) junto a Winona Ryder (54) y Christina Ricci (46) y compuso dos temas, siendo The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss) uno de sus mayores hitos musicales.

En esa década tuvo algún contratiempo de salud al contraer el virus de Epstein-Barr que le provocó un síndrome de fatiga crónica. En la siguiente década hubo dos momentos cruciales en la vida de Cher.

El primero fue la muerte de Bono en enero de 1998 a los 62 años. Tiempo atrás, habían hecho las paces. "Un día entró en la cocina de mi casa y dijo: 'Cher, quiero disculparme. Me di cuenta de que te hice daño de muchas maneras y que me equivoqué. Eso me ayudó mucho".

Cher, en una instantánea captada en Los Ángeles, en 2010. Gtres

Y el segundo fue el lanzamiento en noviembre de ese mismo año de Believe, el disco más exitoso de su carrera que ha vendido más de 20 millones de copias. Su single, Strong Enough, también es uno de los más escuchados de su vasta trayectoria.

En 2008 firmó uno de los contratos más lucrativos de su carrera cuando hizo la residencia en el Coliseo del Caesars Palace con el espectáculo Cher at the Colosseum por el que se embolsó 180 millones de dólares por 192 conciertos.

Eso le ha permitido invertir en bienes inmuebles millonarios. En la actualidad reside en una villa de estilo renacentista italiano en Malibú (California) con influencias árabes del palacio de la Alhambra. Tiene casi 1.500 metros cuadrados y está valorada en 75 millones de dólares.

A lo largo de su vida, Cher nunca ha dejado indiferente a nadie. Ha usado pelucas de todos los colores y estilos, ha lucido las transparencias con elegancia, muestra sus musculosas piernas con medias de encaje y rejilla.

Los tejanos le sientan mejor que a Naty Abascal, tiene una gran agilidad mental, la lengua afilada y, a medida que han ido pasando los años, ha dado auténticas lecciones de estilo.

Su estilo sensual y provocador sigue vigente a sus 80 años que, por cierto, los cumple este miércoles 20 de mayo luciendo todo su esplendor.

Desde 2022 pasea de la mano de su novio, el productor musical Alexander Edwards, cuatro décadas más joven y a quien conoció en la Semana de la Moda de París.

La cantante durante un concierto en 2004. Gtres

Con respecto a la gran diferencia de edad, la actriz y cantante dijo en The Kelly Clarkson Show que "sobre el papel, es un poco ridículo. Pero en la vida real, nos llevamos muy bien. Es fabuloso. Y no doy a los hombres cualidades que no se merezcan".

Sin duda, él ha sido su máximo apoyo con los enormes problemas que Cher ha estado teniendo con su hijo Elijah Blue ya que desde hace dos años y medio está intentado que un juez le otorgue la tutela para salvarle de su propio infierno.

Ha estado despilfarrando parte de la fortuna que le dejó su padre, ha sido varias veces detenido por conducir en estado de embriaguez, por agresión, allanamiento de morada con entrada forzada y alteración del orden, entre otros delitos.

Elijah ha estado ingresado en un centro psiquiátrico en los últimos tiempos.

Recientemente, Cher supo por sorpresa que Elijah le hizo abuela hace quince años de Ever, que resulta ser nieta del director Blake Edwards (Desayuno con diamantes, La pantera rosa) y su abuelastra es Julie Andrews.

Su otro vástago también le ha dado otra gran sorpresa este año ya que el pasado marzo su hijo transgénero Chaz Bono (57) -antes Chastity- se casó en un hotel en Las Vegas con Shaara Blue Mathes.