Shakira gana a Hacienda, que deberá devolverle 60 millones de euros: "Nunca existió fraude. Fui tratada como culpable"

Tras ocho años de lucha en los tribunales, la justicia ha dado la razón a Shakira (49 años). La Audiencia Nacional acaba de dictar sentencia y concluye que no se ha podido acreditar que la artista tuviera residencia fiscal en España durante el 2011, por lo que anula todas las liquidaciones tributarias y sanciones que se le habían impuesto.

Además, ha ordenado la devolución a la colombiana de 60 millones de euros que la Agencia Tributaria le había retenido y obliga a la administración pública a pagar los intereses correspondientes y el reembolso de los altísimos costes en los que la artista ha incurrido.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la resolución respalda la defensa mantenida por la artista y su equipo jurídico, encabezado por José Luis Prada, que desde el inicio negó que existiera fraude en este caso.

Según la misma, la propia Administración no ha logrado demostrar que Shakira permaneciera en España los 183 días que exigía para considerar su residencia fiscal en el país.

El tribunal también rechaza el argumento de las llamadas "ausencias esporádicas" y sostiene que no queda acreditado que el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radicara en España. De acuerdo con la resolución, el entramado empresarial atribuido a la cantante se encontraba fuera del territorio nacional.

Shakira en una imagen de archivo. Getty

La reacción de la cantante no se ha hecho esperar: "Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional finalmente ha puesto las cosas en su sitio", ha comenzado explicando.

"Nunca existió fraude y la propia Administración jamás pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto. Sin embargo, durante casi una década fui tratada como culpable. Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando mi nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

"Hoy, esa narrativa se derrumba, y lo hace con toda la fuerza de una sentencia judicial. Mi mayor deseo es que esta resolución siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia a costa de la ruina económica y emocional. Esta victoria está dedicada a ellos".

Tanto la artista como su abogado han celebrado una sentencia que consideran reparadora tras un largo proceso que, según afirman, ha tenido un fuerte coste personal y económico. José Luis Prada, Socio Director de Prada Tax Advisors, ha afirmado que "esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa".

"Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse. Por eso, supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley".

La cantante en la alfombra de la gala MET. Getty

Con esta decisión, la cantante da por cerrada su batalla legal con Hacienda en España, país del que se fue en 2023 para mudarse en Miami con sus hijos.

Los hechos

Shakira se trasladó a España en 2010 para vivir junto a Gerard Piqué (39 años), pero a partir de 2011 su residencia se fue volviendo cada vez más itinerante por su carrera internacional.

Durante esos años, la Agencia Tributaria española comenzó a investigar si su residencia fiscal debía situarse en España, pese a que la cantante mantenía domicilio, hijos y estructura empresarial fuera del país y pasaba largas temporadas de gira por todo el mundo.

La AEAT la imputó por un presunto fraude de 14,5 millones de euros, basado en la idea de que supuestamente había residido en España más de 183 días al año entre 2011 y 2014, algo que ella y su equipo jurídico siempre negaron.

La cantante junto a Gerard Piqué. Getty

La escalada fiscal se prolongó durante años, hasta que en 2023 el caso llegó a un acuerdo. Shakira reconoció un fraude fiscal relacionado solo con el periodo 2012‑2014 y abonó una multa de 7,3 millones de euros, evitando el ingreso en prisión y cerrando la vía penal.

En paralelo, la cantante rompió públicamente su relación con Gerard Piqué en junio de 2022, tras doce años de relación y dos hijos en común. La ruptura coincidió con el momento álgido de la presión mediática y judicial, cuando la figura de Shakira ya estaba expuesta a una campaña mediática intensa ligada al caso Hacienda.