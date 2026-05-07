Jane Fonda se despide de su exmarido Ted Turner, fundador de la CNN: "Entró en mi vida y nunca volví a ser la misma"

Triste noticia la que se ha conocido este pasado miércoles, 6 de mayo: Ted Turner, el magnate que revolucionó la televisión por cable al fundar CNN y Turner Classic Movies, ha fallecido a los 87 años, dejando un vacío profundo en quienes formaron parte de su vida personal.

Entre ellos, la actriz y activista Jane Fonda (88), con la que Ted estuvo casado. En las últimas horas, Fonda ha publicado una extensa y emotiva carta de despedida. Su mensaje se ha convertido en uno de los homenajes más comentados tras la noticia del fallecimiento.

Junto a una fotografía de la expareja, Jane postea lo que sigue: "Entró en mi vida como un pirata gloriosamente guapo, profundamente romántico y aventurero, y nunca volví a ser la misma". Su matrimonio, huelga decir, duró de 1991 a 2001.

En su carta, Fonda destaca que Turner fue la primera persona que le dijo que la necesitaba, algo que, según confiesa, cambió su manera de entender las relaciones. "Ser necesario y cuidado simultáneamente es transformador", reflexiona.

La actriz asegura que el empresario la ayudó a creer en sí misma y a ganar confianza, y que ella también aportó algo esencial a su vida, aunque reconoce que a los hombres como Turner no se les educó para mostrar vulnerabilidad.

Para Fonda, esa capacidad de Turner para reconocer sus propias necesidades fue una de sus mayores fortalezas.

La actriz también recuerda el vasto conocimiento del magnate, que abarcaba desde la naturaleza y la fauna salvaje hasta la estrategia militar clásica.

Turner, explica, era un apasionado de la vida al aire libre, la caza y la pesca, actividades que defendía desde una perspectiva conservacionista.

El exmatrimonio, en una fotografía de archivo. Gtres

"Me enseñó más que cualquier otra persona o clases escolares", afirma, subrayando que su curiosidad intelectual era tan amplia como su ambición empresarial.

Según Fonda, Turner estudiaba a fondo a los estrategas de la Antigüedad y aplicaba esas enseñanzas tanto en la navegación como en los negocios.

La competitividad del empresario es otro de los rasgos que Fonda destaca con claridad. Lo describe como una de las personas más competitivas que ha conocido, solo comparable -dice- a Katharine Hepburn.

"Ted fue un desafío, pero siempre he estado lista para un desafío, y con Ted casi siempre valió la pena", escribe. La actriz recuerda cómo Turner la impulsaba a pensar en grande y actuar en pequeño, combinando la visión global con los gestos cotidianos.

En ese sentido, menciona que él le pidió redactar una resolución para la ONU y el Congreso de Estados Unidos para prohibir las armas nucleares, pero también la inspiró a recoger basura durante años como acto de responsabilidad ambiental.

Uno de los pasajes más emotivos del homenaje llega cuando Fonda imagina a Turner en el cielo, rodeado de las especies animales que ayudó a salvar de la extinción: hurones de patas negras, perros de la pradera, lobos, bisontes y aves en peligro.

La actriz lo visualiza recibiendo el agradecimiento de esa fauna que tanto defendió a través de sus iniciativas conservacionistas.

Jane y Ted, enamorados. Gtres

Turner fue conocido por su compromiso con la preservación del medio ambiente, un aspecto que marcó profundamente su legado más allá de los medios de comunicación.

Fonda también dedica unas líneas a los hijos del empresario, reconociendo que, si bien fue complicado estar casada con él, debió de ser aún más difícil ser su hijo.

Aun así, asegura que todos ellos "lo están haciendo bien". Su despedida concluye con un "Descansa en paz, querido Ted. Eres amado y serás recordado".

La relación entre Jane Fonda y Ted Turner fue una de las más mediáticas de los años noventa. Para la actriz, supuso un alejamiento temporal de su carrera cinematográfica.

La fotografía que ha compartido Fonda.

En entrevistas recientes, Fonda ha explicado que durante su matrimonio se apartó de la interpretación durante 15 años, convencida de que su vida junto al magnate sería definitiva. Sin embargo, tras su separación en 2001, regresó al cine con fuerza renovada.

"Si alguien me hubiera dicho que a los 85 años estaría haciendo este tipo de películas, no le habría creído", dijo en 2023 durante la promoción de 80 for Brady.

En retrospectiva, Fonda ha reconocido que abandonar a Turner fue una decisión difícil, pero necesaria para recuperar su autenticidad.

"Hubiera sido fácil quedarme", admitió, recordando que él era "sexy, brillante y tenía mucho dinero". Pero una voz interior le advirtió que, si se quedaba, nunca llegaría a ser plenamente ella misma.