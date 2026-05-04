El rapero D4vd habría planeado el asesinato de la joven Celeste Rivas: compró dos motosierras y una bolsa para cadáveres

El cantante D4vd en una fotografía de sus redes sociales.

El trágico caso de Celeste Rivas Hernández, la adolescente de origen hispano asesinada, ha sacudido a la opinión pública por la crudeza de los hechos y las nuevas revelaciones judiciales que siguen surgiendo meses después del hallazgo de su cuerpo en Los Ángeles.

La joven, que tenía 14 años en el momento de su muerte y fue encontrada un día después de cumplir 15, llevaba aproximadamente cuatro meses y medio fallecida cuando fue localizada en el interior de un vehículo Tesla registrado a nombre del cantante D4vd, de 21 años.

El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, fue arrestado meses después del descubrimiento y actualmente enfrenta múltiples cargos.

Entre ellos, asesinato en primer grado con circunstancias agravantes, abuso sexual continuado de una menor, actos lascivos e indecentes y mutilación de restos humanos.

David Burke, privado de libertad. EFE

Además, las autoridades lo acusan de posesión de material de abuso sexual infantil encontrado en su teléfono móvil y en su cuenta de iCloud.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Burke se ha declarado inocente de todos los cargos. Sus abogados, Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter, han defendido públicamente su postura.

En un comunicado remitido a medios estadounidenses, afirmaron que las pruebas demostrarán que su cliente no fue responsable de la muerte de Celeste. "Defenderemos enérgicamente la inocencia de David", señalaron.

La familia del acusado también ha expresado su respaldo.

En declaraciones recogidas por TMZ el pasado 20 de abril, un representante legal indicó que, aunque lamentaban la decisión del fiscal de distrito de presentar cargos, no les sorprendía y reiteraron su apoyo total al joven cantante.

Sin embargo, la última comparecencia judicial, celebrada el 29 de abril, ha aportado nuevos y perturbadores detalles que han intensificado la atención mediática sobre el caso.

Según la fiscalía, Burke habría planificado el crimen de forma meticulosa. Entre las pruebas presentadas se encuentra la supuesta compra de dos motosierras, una bolsa para cadáveres y una piscina inflable, todos adquiridos bajo un nombre falso.

El rapero, en una imagen de sus redes.

Los investigadores sostienen que estos objetos habrían sido utilizados para desmembrar el cuerpo de la víctima en el garaje del acusado.

En este sentido, los expertos forenses han vinculado fragmentos de plástico azul encontrados en los restos de Celeste con la piscina inflable que, según la acusación, Burke habría comprado previamente.

La fiscalía también reconstruye los hechos del 23 de abril de 2025 como el momento clave del crimen.

De acuerdo con esta versión, el acusado habría solicitado un servicio de transporte para llevar a la menor a su domicilio, donde presuntamente la apuñaló. Posteriormente, habría enviado mensajes de texto simulando preocupación por su paradero con el objetivo de construir una coartada.

Otro elemento relevante del caso son los mensajes hallados en un teléfono móvil, fechados un día antes del crimen. En ellos, supuestamente, Celeste amenazaba con hacer pública la relación que mantenía con Burke, lo que, según la fiscalía, podría haber sido un posible móvil.

La revelación de esta relación, considerada ilegal por la diferencia de edad, habría puesto en riesgo la carrera del artista, que se encontraba en un momento clave previo al lanzamiento de su álbum debut.

Mientras el proceso judicial avanza, el foco también se mantiene sobre la familia de la víctima, que ha optado por el silencio tras conocer los detalles más recientes del caso.

Su abogado, Patrick Steinfeld, explicó que comunicarles las nuevas acusaciones fue una experiencia profundamente dolorosa. Según relató, la familia tuvo que escuchar descripciones extremadamente duras sobre los presuntos hechos, lo que ha incrementado su sufrimiento.

El cantante D4vd.

Steinfeld aseguró que los Rivas Hernández han decidido no realizar declaraciones públicas ni en el presente ni en el futuro cercano.

"No hay palabras para expresar el dolor indescriptible que están sintiendo", afirmó.

Añadió que la familia intenta afrontar la situación mientras continúa con su vida cotidiana, enfrentando responsabilidades laborales y económicas, al tiempo que trata de encontrar espacio para el duelo.

El caso ha generado un intenso debate sobre la protección de menores, el abuso de poder y la responsabilidad de figuras públicas.

También ha puesto en el centro de la discusión el papel de las pruebas digitales y forenses en investigaciones criminales complejas.

A medida que el proceso judicial continúa, se espera que las próximas audiencias aporten mayor claridad sobre los hechos y determinen la responsabilidad penal del acusado.

Mientras tanto, la sociedad observa con atención un caso que, por su gravedad y sus implicaciones, se ha convertido en uno de los más impactantes del año en Estados Unidos.