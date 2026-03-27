Secuestro fallido y atropello mortal: los dos episodios más oscuros de Anna, la segunda mujer de Rupert Murdoch

Murió hace apenas un mes y no ha llegado a ver cómo Netflix convertía parte de su vida en material de docuserie. Aunque Dinastía: Los Murdoch no está centrada en Anna Murdoch, segunda esposa del magnate, la serie reconstruye algunos de los episodios más traumáticos -y menos conocidos- de su biografía, desde el secuestro de una mujer a la que confundieron con ella hasta el atropello mortal de una anciana.

Anna era una joven reportera de uno de los periódicos australianos de Rupert cuando conoció al magnate. Le enviaron a entrevistarlo para una revista interna del grupo y ella recuerda que "era como un torbellino entrando en la habitación" y que le resultó inmediatamente seductor.

Por aquel entonces, Rupert estaba casado con su primera esposa, Patricia Booker. Al poco tiempo se divorció y comenzó su historia de amor.

En 1969, ya casados y con su primera hija Elisabeth en el mundo, la pareja se trasladó a vivir a una casa cerca de Hyde Park en Londres.

"Ana le brinda a Murdoch una familia encantadora", cuenta uno de los expertos británicos que aparecen en la serie documental.

Rupert y Anna Murdoch junto a sus hijos Lachlan, James y Elisabeth.

Sin embargo, su historia londinense estuvo marcada por dos episodios realmente oscuros: el secuestro de Muriel McKay, raptada por delincuentes que en realidad iban a por Anna, y un atropello mortal ea finales de los sesenta en el que ella iba al volante y en el que murió una anciana.

Dos traumas que la persiguieron en silencio y que, según el documental, ayudaron a forjar el carácter reservado y hermético que la acompañó durante el resto de su vida.

El secuestro

La señora Mckay era la esposa de Alick Mckay, quien en esa época era uno de los ejecutivos del poderoso empresario. Según se publicó en 1969, Murdoch había prestado al matrimonio su Rolls Royce el día del secuestro.

Cuando la pareja regresaba a casa, los hermanos Hosein secuestraron a la señora Mckay a la que confudieron con Anna Murdoch. Ellos habían visto por televisión que había aterrizado en Gran Bretaña un empresario millonario y planearon extorsionarle.

En ese momento Muriel Mckay tenía 55 años y era madre de tres hijos. Los responsables del secuestro y posterior crimen fueron arrestados y condenados a cadena perpetua.

Anna Murdoch. Getty Images

En cambio, el cuerpo de Muriel nunca fue hallado. En 2024, la BBC publicó que la Policía estaba buscando el cadáver en una granja de Inglaterra, propiedad de los Hosein. Como ya ocurriera en otra excavación anterior años atrás, no encontraron nada.

"Para los Murdoch fue traumático porque sabían que en origen había sido un atentado contra la vida de Ana", cuentan el la serie. Aunque, como tiempo después aseguró la propia Anna en una entrevista "fue peor para la propia Alick". "Desde luego te da qué pensar y eso marcó mi estancia en Gran Bretaña", explicó.

La sensación de falta de seguridad fue una de las razones por la que los Murdoch abandonaron Londres. Pero no fue la única.

Atropello mortal

El episodio del atropello es quizás uno de los más desconocidos de la vida de Anna Murdoch y otro de los motivos que provocó la huída de la familia de Gran Bretaña.

Ocurrió en 1973 en Londres. Según se desvela, la mujer de Ruppert iba conduciendo su propio coche, de noche, por un carratera urbana, cuando sintió un golpe en el coche.

Al bajarse descubrió que había atropellado a una anciana. La víctima, una mujer de unos 74 años, murió por las lesiones sufridas en el impacto, principalmente en la cabeza.

El matrimonio en Beverly Hills en 1996. Getty Images

"Ningún medio publicó detalles. Este accidente ocurrió hace 50 años y todavía no sabemos mucho al respecto", explican el la serie.

"La tragedia que sacude a Anna hasta lo más profundo. Primero el intento de secuestro y ahora el accidente... Está desesperada por dejar atrás Inglaterra".

Finalmente, los Murdoch se trasladaron a un ático en Nueva York en 1979. Durante años, Anna y Murdoch tuvieron un matrimonio maravilloso y feliz. La preja y sus hijos, educados en los mejores colegios, formaron parte dele cosistema de ricos de la Gran Manzana.

El divorcio más caro

La ciudad de los rascaielos fue testigo de los mejores años de la vida de Anna y Rupert, pero también fue ele scenario donde se fue gestando el final del matrimonio.

Es ahí donde Rupert conoce a Wendi Deng, con quien empieza una relación que, según Anna, "mató" el matrimonio mucho antes de que se firmara el divorcio.

A finales de los noventa, los Murdoch protagonizaron uno de los divorcios más caros de la historia . El acuerdo multimillonario, unos días antes de la boda del magnate con Wendi Deng, alcanzó la escalofriante cifra de 1.700 millones de dólares.

Ella recuerda que, cuando por fin abandonó el consejo de News Corp y dejó la oficina acompañada por su hijo Lachlan, sintió que no solo acababa un matrimonio, sino "toda una vida". Una vida que la había llevado de una infancia humilde en Glasgow a los lujos de Londres y Nueva York. El matrimonio en su yate en Nueva York. Getty Images