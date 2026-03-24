Sassa de Osma celebra sus 38 años con un discreto plan: su almuerzo japonés con Christian de Hannover y sus tres hijos

Sassa de Osma en Madrid el día de su cumpleaños. Raúl García EL ESPAÑOL

Sassa de Osma cumplió el sábado, 21 de marzo, 38 años y quiso celebrarlo con un almuerzo familiar, al que también acudieron sus amigos más íntimos.

Tras una mañana de deporte y algunos recados, la peruana, acompañada por su marido, Christian de Hannover (40), y sus tres hijos se desplazó desde su chalet de lujo en Puerta de Hierro hasta Pozuelo de Alarcón para festejar su nueva vuelta al sol.

Hacia el mediodía, la diseñadora y su familia llegaron en su BMW plateado al restaurante japonés Bunka, un verdadero referente en el mundo del sushi.

Christian de Hannover con Sassa y sus tres hijos. Raúl García EL ESPAÑOL

Lejos de grandes fiestas o posados oficiales, el matrimonio apostó por un plan de sábado sencillo: buena comida japonesa y sus amigos más cercanos.

En las imágenes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en exclusiva, se puede ver a Sassa muy pendiente de sus hijos, colocando sus ropas para que estén perfectos, mientras su esposo se ocupa de ayudar a los pequeños a salir del coche.

La pareja se mostró cómplice y relajada, y dejando a los paparazzis cumplir con su trabajo.

A la comida asistieron también algunos de los amigos más íntimos de Sassa de Osma. En las fotografías, se puede ver a María Vega-Penichet, nieta del presidente de Renault y bisnieta del fundador del Banco Ibérico, junto a su marido, el abogado Fernando Ramos de Lucas, y sus tres hijos.

Tras la celebración, el matrimonio y sus pequeños regresaron a su casa para seguir soplando las velas. Por la mañana, antes del almuerzo, se pudo ver llegar a Sassa a su domicilio con una tarta de nata y fresas en sus manos; y unas velas con el número 38.

Sassa celebrando su cumpleaños con su familia y amigos íntimos en Pozuelo de Alarcón. Raúl García EL ESPAÑOL

La pareja vive en un chalet de tres plantas, jardín y piscina, muy cerca de Isabel Preysler (76). Cuando Sassa y Christian llegaron a España pasaron por distintas casas de alquiler, entre ellas una en Puerta de Hierro, por la que llegaron a pagar hasta 5.000 euros al mes.

Desde hace unos años, residen en esta vivienda unifamiliar, ahora sí en propiedad, donde han formado su hogar. Otra de sus ilustres vecinas es la actriz Cleopatra Zu Oettigen-Spilberg (38).

Su estilo

Sassa de Osma ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las royal con más estilo. La diseñadora e influencer apostó por un look tan sofisticado como práctico para celebrar su cumpleaños.

Confió nuevamente en una de sus firmas preferidas, Philippa 1970, con un total look made in Spain. El look está formado por una falda de inspiración clásica con estampado de cuadros en tonos neutros que aporta sofisticación.

Lo combinó con un abrigo largo de corte batín a juego con la falda. Bajo el conjunto se apreciaba una prenda lisa en tono oscuro.

La diseñadora peruana ha vuelto a dar una lección de estilo con su look. Raúl García EL ESPAÑOL

En cuanto a los complementos, la princesa remató el estilismo con unas botas planas de piel en color negro.

Como no podía ser de otra forma, el bolso elegido fue uno de los modelos de su firma Moi & Sass. Concretamente, el diseño Lotus, en color azul marino, valorado en 410 euros. El resultado es un outfit de día impecable.

Este cumpleaños llega en un momento muy bueno para la pareja. Ella consolidada como empresaria de moda y prescriptora de estilo; y él, lejos de las polémicas de su familia, aunque muy pendiente de la salud de su padre, Ernesto de Hannover (72).

Christian es el hijo más cercano a su progenitor. De hecho, fue el único que le visitó durante su ingreso hospitalario. Es frecuente, además, ver a padre y a hijo disfrutando de algún plan juntos por la capital española.

El matrimonio abandonando el restaurante. Raúl García EL ESPAÑOL

El matrimonio de Sassa de Osma y Christian de Hannover está en uno de sus momentos más felices y muy centrado en su vida familiar. La pareja se dio el sí, quiero' en marzo de 2018 en Lima y desde entonces siempre han preferido mantener un perfil bajo.

En los últimos meses se les ha podido ver alternando sus compromisos con escapadas de lujo, como sus vacaciones en Mustique a comienzos de año.