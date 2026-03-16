De Eric Dane y James Van Der Beek a Gene Hackman y Brigitte Bardot: los grandes olvidados en el In Memoriam de los Oscar

La 98ª edición de los Premios Oscar ha dejado una sensación agridulce entre los espectadores. La gala, como es tradición, ha rendido homenaje a figuras esenciales del cine fallecidas este año, como Robert Redford, Rob Reiner o Diane Keaton.

No obstante, ha habido nombres relevantes, fallecidos también este año, que han sido los grandes olvidados en el In Memoriam de la celebración, entre ellos Eric Dane, James Van Der Beek, Gene Hackman o Brigitte Bardot.

Aunque algunos aparecen en la web de los premios de la Academia de Hollywood como parte de la lista fallecidos, en la gala no se ha hecho mención a ninguno, algo que ha sorprendido y que destacan algunos medios, entre ellos Variety, así como los espectadores de la ceremonia.

Eric Dane. Gtres

La gala ha rendido un emotivo homenaje a Reiner y Redford, a quien Barbra Streisand (83 años) ha dedicado unas sentidas palabras y ha cantado un fragmento de la oscarizada canción The Way We Were, de la película con el mismo título y en la que compartieron pantalla.

Por su parte, el comediante Billy Crystal (78) ha sido el encargado de honrar la memoria de Reiner, a quien ha descrito como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destaca su activismo.

Volviendo a los olvidados, junto a Van Der Beek, Eric Dane y a Bardot, en la ceremonia tampoco se ha hecho mención a Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart o Bud Cort, todos fallecidos en el último año.

En redes sociales, numerosos espectadores han expresado su sorpresa ante este olvido, y han criticado la falta de uniformidad en el tributo.

La ausencia de Bardot, icono del cine europeo, ha sido especialmente llamativa. Su figura, asociada a una época clave del cine francés, parecía encajar en un homenaje que sí incluyó a otras estrellas internacionales.

En lo que respecta a la exclusión de Gene Hackman, ganador de dos Óscar y retirado desde hace años, también ha llamado la atención de propios y extraños.

Gene Hackman, en un photocall.

La Academia no ha ofrecido explicaciones durante la gala, y la decisión de incluir sólo a ciertos nombres en el segmento televisado ha vuelto a abrir el debate sobre los criterios que rigen el In Memoriam.

Mientras el In Memoriam generaba debate, la gala ha estado marcado por la fuerte competencia entre dos películas: One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, y Sinners, de Ryan Coogler.

La primera se ha convertido en la gran triunfadora de la noche con seis premios, un reconocimiento que consolida a Anderson como uno de los directores más prestigiosos de Hollywood, aunque hasta ahora poco premiado por la Academia.

El filme de Anderson, una comedia dramática que ha sido elogiada por su guion y su dirección, ha superado a la favorita de la noche. Sinners llegó a la gala con 16 nominaciones, un récord histórico, pero finalmente se llevó cuatro estatuillas.