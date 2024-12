Donald Trump revoluciona las redes con su nuevo look: el corte al estilo Generación Z del que todos hablan

El presidente de los Estados Unidos electo, Donald Trump (78 años), ha estrenado un nuevo corte de pelo y se ha convertido en la sensación de las redes sociales. Tras ganar las elecciones, el pasado mes de noviembre, Trump ha sorprendido a todos sus fieles seguidores con un corte de lo más 'moderno' y juvenil, a día de hoy, el más elegido por los jóvenes de la Generación Z.

No es la primera vez que el marido de Melania Trump (54) cambia su estilo. La primera, fue cuando quedó derrocado por Joe Biden (82). Entonces, en 2019, apareció con un look mucho más semejante al que se le conoce. Sin embargo, ahora, ha elegido un corte de pelo llamado mullet en el mundo de la peluquería, y esta transformación se ha producido para llegar renovado a la presidencia, el próximo 20 de enero de 2025.

Marcar un cambio significativo en su estilo llama la atención, y esto podría producirse para acercarse al público más joven. El vídeo, donde se le ve el gran cambio del todos hablan, se ha producido este pasado martes en el Trump Internacional Golf Club en West Palm Beach, celebrado en Florida, y donde interactuó con un grupo de seguidores.

"¿Se ha hecho un mullet?", "Este hombre lo que toque lo convierte en oro", "Ha rejuvenido 10 años" o "La envidia de los demás le hace crecer", son algunos de las reacciones que ha tenido en las últimas horas en las redes sociales. Positivas y negativas, hay para todos los gustos pero, sin duda, todos llegan a un punto en común, parece mucho más rejuvenecido que antes.

De hecho, refiriéndose al look anterior, el del 2019, un usuario de Twitter comentó: "El look de cabello con sombrero de Trump es tan extraño específicamente porque parece mucho, mucho más normal que su look habitual". Además, todo esto hace recordar a la famosa frase de que 'todo pasa por algo' y nada de lo que hace Trump es por casualidad.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin de la pasada campaña. EFE / EPA / Jeffrey Phelps

Este revolucionario cambio de Donald llega en uno de los momentos más convulsos de la nueva presidencia del neoyorkino. El juez Juan Merchan, quien lidera el caso del presidente en los tribunales por presunto soborno a la exactriz de cine para adultos Stephanie Clifford, ha dictaminado que no tendrá inmunidad presidencial.

Por lo tanto, la defensa de Trump sostuvo que los fiscales presentaron pruebas durante el juicio y esto podría verse afectado en su nueva presidencia. El juez aseguró que "las pruebas relacionadas con las reclamaciones reservadas se relacionan enteramente con conducta no oficial y, por tanto, no reciben protección de inmunidad".

Este es el único caso penal por el que Trump ha sido condenado. Gracias a su victoria electoral, el republicano se ha librado de dos causas federales en su contra, la del asalto al Capitolio y la de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca, puesto que el fiscal especial Jack Smith decidió cerrar las acusaciones.