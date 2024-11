Margot Robbie y su marido, Tom Ackerley, ya son padres: la incógnita del nombre y su discreción en el embarazo

Margot Robbie (34 años) ya es considerada como una de las actrices más queridas del momento en Hollywood. Sus éxitos le avalan y se ha posicionado ya como una de las intérpretes mejor pagadas. Pese a estar en lo más alto, la intérprete ha preferido mantener un perfil discreto en lo que respecta a su vida privada.

Ni ella ni su marido, Tom Ackerley (34), han llegado a hablar de su embarazo, que se conoció a principios de julio tras ser fotografiada durante unas vacaciones en Italia. Del mismo modo, el matrimonio tampoco ha anunciado la llegada de su primer hijo en común.

Ha sido el diario británico Daily Mail y la revista estadounidense People los que han confirmado la buena nueva. Tal y como han explicado, la protagonista de Barbie dio a luz el pasado 17 octubre a un niño del que, de momento, no se conoce el nombre.

Tom Ackerley y Margot Robbie saliendo de un hotel en Nueva York. Imagen del pasado 7 de junio. Gtres

Hace solo unos días, el productor se dejó ver cerca de la casa de la pareja en el barrio de Venice, en Los Ángeles, con objetos de bebé y pañales. Un gesto que hacía prever que el nacimiento era inminente o el pequeño ya había llegado al mundo.

Pese a ser uno de los matrimonios más exitosos de la industria cinematográfica, han querido llevar todo lo que tiene que ver con su vida privada y su relación en privado. Se conocieron hace 11 años durante la grabación de la película Suite Francesa, donde ella interpretaba el papel de Celine y él era ayudante de dirección.

Comenzaron siendo amigos, pero la relación se fue consolidando hasta iniciar un affaire. "Estaba soltera. La idea de tener una relación me daba ganas de vomitar. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensaba: 'Nunca vas a ser correspondida. No estropees las cosas. No seas estúpida y le digas que te gusta'. Y luego sucedió", confesó la intérprete en una entrevista.

Margot Robbie y Tom Ackerley en una imagen de julio.

Fue en 2016 cuando dieron un paso más en su relación y decidieron pasar por el altar. Contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Byron Bay, Australia. Una vez más haciendo gala de la discreción, no fue hasta tiempo después cuando se conoció la noticia. Fue ella misma la que compartió románticas imágenes junto a su marido en las que lucía el anillo de casada.

Durante año, Margot Robbie compartía imágenes de su día a día en redes sociales. Concretamente, en un perfil de Instagram que decidió eliminar en 2021. Desde entonces, es casi una tarea imposible saber más detalles de su vida privada. Ahora con el nacimiento de su hijo, la actriz inicia una nueva y exitosa vida cumpliendo el deseo de ser madre.