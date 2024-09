Chiara Ferragni y Fedez, una guerra que se recrudece con indirectas en canciones y mensajes cruzados en redes

Quien no estuviera al tanto de lo que estaba ocurriendo, hace unos días, de golpe vio aparecer dos textos, con letra blanca en fondo negro, a modo de dos historias de Instagram en el perfil de la influencer y modelo italiana Chiara Ferragni (37 años). En ellas, la empresaria digital transalpina admitía estar "cansada de recibir ataques gratuitos".

No habla directamente de su expareja, Fedez (34), pero se entiende por el contexto. Después de un tiempo sin noticias relevantes de ambos, la que fue una de las historias de amor más famosas de Italia vuelve a estar bajo los focos en los medios de comunicación y las redes sociales del país.

El rapero y padre de sus dos hijos acaba de estrenar una nueva canción en la que admite, a través de un texto muy explícito, haber tenido problemas de salud e incluso haber intentado, en el pasado, quitarse la vida. En un marco de supuesta sinceridad, el músico incluso se pregunta, de forma retórica, si todavía hay un margen para que la historia de ambos pueda tener "un final feliz", aunque se trate de "un cuento infeliz y torcido"; tal como se escucha en el estribillo de Allucinazione Collettiva, la pieza musical recién estrenada.

Periódicos italianos como el conocido Corriere della Sera hablan de un "marco victimista" detrás de la canción de Fedez, que habla de los abogados de Chiara Ferragni y de sus amigos: "¿Has visto a tus amigos? Son yes man", entendido en inglés como personas que asienten sin discutir. Personas a las que Fedez se refiere de forma muy crítica: "Serán felices sin mí / Son parásitos, nada del otro mundo / Yo los odiaba, pero te quería a ti".

En uno de los primeros versos de la canción, Fedez admite haber intentado quitarse la vida: "Dile a tu abogado que me ha acusado de intento de suicidio / Que pido disculpas por haber causado fastidio". Una parte del texto de Allucinazione Collettiva se puede interpretar como una autocrítica en versos como "Querría tragarme mi orgullo", "Querría borrar toda esta mierda / Mirarme al espejo y darme un guantazo / Y yo también he cometido demasiadas tonterías".

A lo largo del resto de la pieza musical, Fedez menciona de forma sumaria sus problemas de salud: "Siento un cuerpo que sangra y que a lo mejor está a un paso de los infiernos". De forma hipotética, apunta: "Si hubiera sido otro yo / Tú otra tú / A lo mejor habría sido completamente otra historia".

Chiara Ferragni en su presentación como embajadora de Goa Organics. Gtres

Chiara Ferragni, en los últimos días, ha pedido respeto. Y lo ha hecho a través de sus redes sociales y más concretamente desde su perfil de Instagram, donde ha instado a sus seguidores a no creer en las palabras de su expareja: "Se trata de una falsa canción romántica, sin ningún tipo de sinceridad". Para la influencer italiana el de Fedez es "un intento evidente de aprovechar el momento [mediático], un acto violento, teniendo en cuenta que han sido unos 10 meses muy difíciles", desde que se conoció la separación de ambos después de casi un año de crisis continuadas dentro de la pareja.

Al contrario que Fedez, quien en otras ocasiones –sobre todo a través de su música– ha opinado acerca de su crisis matrimonial; Chiara Ferragni ha preferido mantenerse al margen, de hecho, en los últimos días ha admitido que "en muchas ocasiones elegí quedarme en silencio, a lo mejor demasiadas, para proteger a quien quiero y proteger a mi familia" y que, tras la materialización de la ruptura, la italiana está "intentado ir hacia adelante" y pidiendo que se le "mantenga fuera de estos juegos".

Lo cierto es que la nueva canción de Fedez ha vuelto a remover cuestiones del pasado que, atendiendo a su pensamiento explicito de forma pública a través de las redes sociales, ya no le pertenecen: "Estoy cansada de recibir ataques gratuitos, chismorreos infundados y habladurías venenosas. Creo que ya ha llegado el momento de poner punto final a todo esto y de poder vivir serenamente, sin que se me involucre en situaciones que no me pertenecen hoy, ni me pertenecerán mañana".

Chiara Ferragni y el rapero Fedez en una imagen de sus redes sociales.

La crisis sentimental y matrimonial entre la influencer, modelo y empresaria digital y su expareja tuvo dos puntos de inflexión. El primero, en febrero de 2023, en una de las noches del Festival de Sanremo, cuando Fedez causó un gran revuelo mediático en absoluto prime time ante medio país tras ser besado por el cantante italiano Rosa Chemical; quitándole el protagonismo a su mujer, presentadora de excepción de la gala. Según se ha sabido, esa fue la primera gran disputa, que progresivamente llevaría al desgaste de la relación.

El segundo punto de inflexión para el final de la historia de amor entre Ferragni y Fedez tiene que ver con el Caso Pandoro, cuando la influencer fue investigada por la Fiscalía de Milán por un delito grave de estafa en relación con la venta de un pandoro hace dos navidades; donde el sobreprecio del pandoro, según la investigación, habría confundido a los consumidores dando a entender que la diferencia de precio respecto al habitual iría en beneficencia al hospital Reina Margarita de Turín, algo que sin embargo nunca había ocurrido.

Ferragni, ya antes de cualquier sentencia, se mostró disponible para enmendar su error independientemente a lo que dijera la Justicia transalpina aportando donaciones directas a la estructura sanitaria piamontesa. Después del caso pandoro, Fedez se mostró especialmente crítico con los asesores y socios de Ferragni. Algo que podría haber acelerado la ruptura. Fedez, según algunas cabeceras italianas, podría estar dudando acerca del divorcio. Pero Ferragni tiene claro, el pasado hay que dejarlo atrás y mirar adelante.