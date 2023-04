Así es Oswald's, el club más exclusivo de Londres y refugio de presidentes, príncipes y el rey Juan Carlos

En la calle Albemarle del barrio de Mayfair, flanqueada por los diamantes de las joyerías Garrard y Graff, hay una puerta negra. Discreta y silenciosa, como con la intención de pasar desapercibida, de proteger la intimidad de quienes están dentro, se erige tras de sí uno de los lugares más mágicos y elitistas: Oswald's, el club privado más exclusivo de Londres.

Amado por todos y accesible para sólo unos pocos, Oswald's es el lugar favorito de presidentes, actores de Hollywood y realeza. El último royal en haberse asomado por el private member's club ha sido el rey emérito Juan Carlos (85 años), que llegará a España este miércoles, 19 de abril, tras haber parado en la capital británica, según algunas informaciones, para mantener un almuerzo privado con el rey Carlos III (74) dado que no asistirá a su histórica coronación.

Oswald's ha sido refugio para el príncipe Guillermo (40) en momentos de desconexión con amigos como James Blunt (49). Oswald's ha sido el bálsamo para Boris Johnson (58) y su esposa, Carrie, en los instantes más delicados de su legislatura, después de que saliera a la luz el conocido como Partygate. Sobre las alfombras egipcias de Oswald's cayeron las lágrimas de Amber Heard (36) y su equipo legal después de que perdiera la demanda por difamación interpuesta por su exmarido, Johnny Depp (59).

Oswald's, fundado en 2018, es la última aventura empresarial de Robin Birley, hijo de la inolvidable Lady Annabel Goldsmith y su marido, Mark Birley, que fundó el celebérrimo club Annabel's en honor a su esposa. El club privado de miembros más elitista de Londres es famoso por sus buenos vinos. Era fue la idea de Birley. Quería un espacio único, sin promoción -no tienen redes sociales-, que fuera, oníricamente, un lugar, como diría Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, en el que "nada malo puede pasar".

El rey emérito se reúne en Londres con amigos en un exclusivo club.

El pasado mes de octubre se pudo fotografiar saliendo de Oswald's a Joan Collins (89) en compañía de su esposo, Percy Gibson (58). Asiduos a sus salones con flores naturales y candelabros dorados son también Priti Patel (51), David Beckham (48), el fallecido conde de Snowdon o Ivanka Trump (41), la última de las celebrities a las que pudo verse allí antes de que trascendiera este martes por la mañana la imagen del rey emérito.

El acceso al club como miembro es tan exclusivo que tienes que solicitar la información de sus tarifas vía email después de haber sido propuesto por uno de los miembros de dentro. Así como otros lugares similares en Londres, tipo The Cavalry and Guards Club o The Savile Club sí que tienen disponible el valor de sus cuotas mensuales o anuales, Oswald's prefiere hacerlo de una manera más directa y discreta con sus socios.

El regreso del Rey

El próximo mes de agosto se cumplirán tres años desde que Juan Carlos de Borbón informase por una carta a su hijo, el rey Felipe VI (55), de que abandonaba España. Lo hacía tras descubrirse sus presuntos negocios opacos en el extranjero. Con las causas archivadas por "insuficiencia de indicios, prescripción de delito, inviolabilidad o las regularizaciones fiscales", el Emérito regresa a España tras unos días en la capital británica.

Se espera, si bien no ha sido confirmado oficialmente, que el rey emérito acuda esta tarde al estadio de Stamford Bridge para seguir en directo el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League entre el Chelsea y el Real Madrid.

Después de Londres, Juan Carlos mantiene su plan de viajar a Galicia mañana, donde prevé estar hasta el próximo domingo para participar con la tripulación del Bribón en la regata de la Copa de España, que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo. No se ha concretado cuándo llegará a lo largo del miércoles, pero aterrizará de nuevo en el aeropuerto de Vigo, el más cercano a Sanxenxo.

