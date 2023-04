El look impactante y lleno de color de la reina Letizia para la entrega de los Premios Nacionales del Deporte

Mientras el rey Juan Carlos (85 años) ya disfruta de la capital británica, los Reyes, ajenos al ruido que llega desde Londres, han entregado esta mañana 18 de abril en el Palacio Real de El Pardo los Premios Nacionales del Deporte, un acto en el que solían acudir acompañados, precisamente, por los reyes eméritos.

Se trata de unos galardones que eligen a los mejores deportistas del 2022, en diferentes categorías, de entre más de 500 candidatos que presenta el Consejo General de Deportes. Las propuestas se van descartando hasta llegar a los 13 que son galardonados. Es curioso, porque lo mismo ha ocurrido con los nombres de los distintos premios, que antes se llamaban duques de Lugo y Palma y ahora hay hasta uno con el nombre de Paquito Fernández Ochoa. El caso es que en esta edición el Premio Rey Felipe ha recaído en Jon Rahm, que acaba de ganar el Máster de Augusta de golf y el Reina Letizia a la futbolista Alexia Putellas.

Las personas que han acudido al acto recibieron en la invitación la indicación de protocolo para el dress code: hombres traje chaqueta y mujeres vestido corto. Un acto de mañana, sencillo y sin mucha complicación. Al no ser que seas la reina Letizia (50 años), a la que le encanta complicarse la vida, a la hora de vestir, cuando es completamente innecesario.

Los Reyes han presidido la entrega de Premios del Deporte 2021. Gtres

La Reina ha lucido un estreno que tardaremos tiempo en olvidar. La esposa de Felipe VI (55) ha elegido dos piezas, firmadas por Hugo Boss que no parece que estén hechas para ser combinadas juntas. Desde luego se trata de un look impactante, lleno de color, pero hay que reposarlo para hacer un juicio de valor acertado. ¿Es bonito? ¿Es apropiado? ¿Le queda bien? Son preguntas que, a primera vista, no se pueden responder.

Pero, vayamos por partes. Lo primero la falda, ya que es preciosa. Se trata de una prenda de cuero, llamada Setora, cuyo precio es de 399 euros. Su corte es recto, con la cintura muy marcada sin necesidad de cinturón y una buena abertura, que le da el toque sexy que tanto le gusta a la Reina.

Lo curioso del outfit es la mezcla de colores, si la falda es fucsia, la blusa es también rosa, pero en un tono coral. La camisa, también de la marca alemana, tiene un precio de 340 euros, está hecha en seda elástica y su gracia reside en un curioso fruncido que tiene en las mangas.

Salones destalonados. Gtres

Para seguir con la paleta de colores la Reina ha calzado unos salones en color nude. Se trata de un slingback de la línea CH de Carolina Herrera, modelo que tiene en tantos colores que ya hemos perdido la cuenta. No podemos decir que sean un acierto, van por libre en el look.

En cuanto a las joyas, Letizia ha elegido los pendientes en aro realizados en oro amarillo, la mitad lisa y la otra trenzada y, por supuesto, el anillo de Coreterno, que cada vez nos gusta menos. Y, ahora, ¿nos gusta el look? La verdad que es colorido, le queda muy bien, pero parece que le ha pillado el toro... Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotras, pero, ¿también a una Reina?

