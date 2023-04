La familia de Blanca Fernández Ochoa revela su historia: de su dura infancia al esperado y triste final

El sábado 22 de abril Blanca Fernández Ochoa cumpliría 60 años y casi coincidiendo con esa fecha tan significativa se ha estrenado un documental en RTVE Play sobre su vida llamado El viaje. La medalla de la salud mental, donde no sólo se repasa su trayectoria, también se hace hincapié en los problemas que tenía y que acabaron motivando su triste final.

Su hermana Lola (56) ha sido la artífice de este proyecto con el fin de mandar un mensaje importante: "Queremos que se vea que hasta los grandes ídolos tienen problemas y que no pasa nada, que hay solución y que lo que hay que hacer es pedir ayuda".

Desgraciadamente, la campeona olímpica no encontró la manera de seguir adelante y el 4 de septiembre de 2019 era encontrada sin vida tras 11 días desaparecida en la Sierra de Guadarrama (Madrid), uno de sus lugares favoritos y donde tantas veces esquió. La causa de la muerte fue el suicidio y ahora su familia trata el tema con total claridad, sin estigmas. "Le rogué muchas veces que no lo hiciera, pero lo hizo", confiesa entre lágrimas Lola.

[Tres años sin Blanca Fernández Ochoa: así ha cambiado la vida de sus hijos, Olivia y David]

Cartel del documental 'El viaje. La medalla de la salud mental'

La premiére del documental, en el que ha colaborado la fundación que lleva el nombre de la protagonista, se celebró el lunes 17 en Madrid y contó con la presencia de los Fernández Ochoa, incluida la matriarca del clan, que está a punto de cumplir 97 años y que asegura que lleva "como puede" la ausencia. Por supuesto, no faltó David (23), el hijo de Blanca, emocionado ante este gran homenaje. Tanto él como su hermana se han mantenido alejados de la esfera pública, viviendo su duelo en la intimidad e intentando avanzar siempre con su recuerdo muy presente. "Era la mejor madre del mundo", dijo con una gran sonrisa.

El joven ha seguido los pasos de su madre aunque no a nivel de competición: "Con el paso del tiempo todo se allana, todo se hace más fácil. Yo a día de hoy estoy feliz. Tengo una familia maravillosa. Poco más puedo pedir. Tengo exámenes en cuatro días para terminar el TD1 de esquí. Pretendo ser profesor de esquí y viajar a Argentina".

Su hermana no estaba presente en el estreno, pero sí compartió el cartel del documental en sus redes sociales, donde tiene una foto de ella cuando era pequeña con Blanca como perfil. También es deportista, pero Olivia no ha seguido por la senda del esquí, sino que juega el rugby. Han pasado casi cuatro años de la fatal noticia y su familia ha querido ensalzar la figura de Blanca Fernández Ochoa, un mito del deporte en España, y también poner en valor la salud mental en el deporte de élite. Para ello, no han dudado en compartir aspectos muy privados y han reconocido que los planes de suicidio de la esquiadora llevaban tiempo sobrevolando.

"Todos los otoños nos hacía lo mismo, desaparecía dos o tres días. Toda la familia buscándola, todos los otoños. Luego decíamos todos los hermanos: 'Lo hemos pasado este año, lo hemos logrado este año', hasta que…", confiesa Luis Fernández Ochoa (58). Juanma (71), otro de los hermanos, confiesa: "Lola me avisó un tiempo atrás y me dijo: 'Un día Blanca nos va a dar un disgusto'".

Los hermanos Fernández Ochoa, en una escena del documental. RTVE Play

La esquiadora padecía trastorno bipolar, aunque los problemas ya venían desde la infancia, que, además, fue especialmente difícil para ella. Así lo recuerda su hermana en pantalla, haciendo hincapié en lo traumático que puede resultar el deporte de élite para los menores de edad. A ellos los enviaron a un internado, porque según cuenta "a algún iluminado se le ocurrió era genético. Blanca tenía 11 años, mi hermano Luis tenía 10 y yo, ocho. Con esa edad, ir internos en aquella época a 600 kilómetros de tu familia, de tu entorno, tus amigos, fue muy duro. Yo creo que Blanca lo llevó la que peor de todos".

Allí ya empezó a dar signos de que algo no iba bien. "Recuerdo, de pequeñita, cuando estábamos internas, que dormíamos en la misma habitación, y había días que me peinaba con mucho cariño y me hacía trencitas y al día siguiente me tiraba de los pelos que me arrancaba la cabellera. Yo siempre pensaba que Blanca era muy rara", recuerda Lola. Otro de sus hermanos añade que se enfadaba con facilidad y sin motivo aparente

El deporte trajo muchos éxitos y alegrías para Blanca Fernández Ochoa, pero también mucha presión por las eternas comparaciones con su hermano Paco, el único esquiador hasta la fecha en conseguir un oro olímpico para España. "Era una presión la que tenía, la pobrecita... Necesitaba un éxito como el comer", aseguran.

Blanca Fernández Ochoa junto a sus hijos, Olivia y David, en una imagen de sus redes sociales.

Sin embargo, la retirada no fue un alivio ni mucho menos: despertó viejos fantasmas y los problemas de salud mental se acrecentaron. Eso es algo por lo que han pasado otros deportistas que también han dado su testimonio en el documental. Almudena Cid (42), el excampeón de waterpolo Pedro García Aguado (54) y Edurne Pasabán (49), entre otros, confiesan lo difícil que es "volver a la vida" cuando la carrera profesional se termina. La alpinista vasca va más allá y cuenta ante las cámaras: "Soy de las afortunadas que intento quitarme la vida y no lo consigo".

"Cuando empezamos a pensar que Blanca tenía algún problema fue cuando se retiró después de su medalla olímpica del 92. Empezó a achantase, a sentirse pequeñita porque no entendía lo que le pasaba. No quería que la reconociesen. Siempre iba con gorra y con gafas", recuerda Lola. Aunque en un principio pensaron que tenía depresión, los médicos le diagnosticaron "bipolaridad y ahí lo entendí clarísimo. Lo entendimos todos clarísimo".

Sigue los temas que te interesan