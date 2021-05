Enrique de Inglaterra y Oprah Winfrey, juntos de nuevo para presentar una serie sobre salud mental

Oprah Winfrey (67 años) y el príncipe Harry (36) serán los presentadores de The Me You Can't See -El yo que no puedes ver-, una serie documental de Apple TV+ que tratará sobre la salud mental y que ya tiene fecha de estreno: el 21 de mayo, dos años después de que se anunciara la puesta en marcha del proyecto. Una producción en la que también han participado Lady Gaga (35), Glenn Close (74), Zack Williams (40) y la boxeadora Virginia Fuchs (33), entre otros invitados confirmados este lunes, 10 de mayo, por la compañía de la manzana mordida.

"Ahora, más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea a todo lo relativo con la salud mental por sabiduría, compasión y honestidad", aseguró Winfrey en un comunicado en el que ofrece algunas pinceladas sobre este proyecto en el que colabora, de manera estrecha, con el nieto de la reina Isabel II (94).

Según Apple, los productores del formato han contado con la supervisión de 14 especialistas y organizaciones de diferentes partes del mundo para hablar de tratamientos y terapias. La serie contará también con los testimonios de personas de diferentes edades, género y condición sociocultural, añadió la plataforma en unas líneas dirigidas a los medios.

Oprah durante la entrevista a Harry y Meghan que tanta polémica generó.

"Nacemos con vidas diferentes, nos criamos en entornos diferentes y, como resultado, estamos expuestos a experiencias diferentes. Pero nuestra experiencia compartida es que todos somos humanos", dijo, por su parte, el príncipe Harry.

Esta es la segunda colaboración entre Winfrey y el príncipe de Inglaterra después de la mediática entrevista que él y su mujer, Meghan Markle (39), concedieron a la presentadora a principios de marzo. Los duques de Sussex fueron los protagonistas de una gran polémica cuando, en esa conversación, Markle acusó a la Casa Real británica de racismo, señaló al Palacio de Buckingham por perpetuar mentiras sobre su marido y ella, y admitió que tuvo pensamientos suicidas por la presión que sufrió -algo que llevó, de manera irremediable, a establecer un paralelismo entre lo experimentado por ello y lo que en su día vivió Lady Di, su suegra-.

No es el único proyecto audiovisual del matrimonio, que desde que vive en California ha intensificado más sus lazos con Hollywood. La pareja producirá para Netflix Heart of Invictus, una serie documental sobre miembros de las Fuerzas Armadas que sufrieron accidentes o que padecen enfermedades.

