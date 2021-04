El vestido de novia de Lady Di se exhibirá por primera vez en 25 años: la rotunda decisión de sus hijos

El vestido de novia de la princesa Diana de Gales se exhibirá por primera vez en más de 25 años en una exposición en junio en el palacio de Kensington, en Londres, según ha anunció este lunes la organización Historic Royal Palaces.

El vestido, prestado para la muestra por los hijos de Lady Di, los príncipes Guillermo (38) y Harry de Inglaterra (36), es una de las piezas más icónicas de la historia de la moda nupcial, con una cola de más de siete metros de largo, la más extensa vestida en la familia real británica.

Diseñada por Elizabeth y David Emanuel, la pieza luce un corpiño ajustado superpuesto en el centro, tanto en la parte delantera como en la trasera, con paneles de encaje Carrickmacross antiguo que originalmente perteneció a la reina María, bisabuela del príncipe Carlos (72).

El voluminoso vestido de novia de Lady Di fue el traje más imitado de su época. Gtres

El vestido, con mangas abullonadas adornadas con lazos y volantes de tafetán, estilo popularizado por Diana a principios de la década de los ochenta, será la estrella de una exposición que inaugurará el próximo 3 de junio el palacio de Kensington dedicada a la moda de la familia real, según un comunicado de la organización. La muestra Royal Style in the Making -"Creando el Estilo Real"- se exhibirá hasta enero de 2022 en el recientemente restaurado invernadero barroco de los jardines de Kensington, donde se explorará la relación entre el diseñador de moda y el cliente real a través de objetos inéditos de los archivos de algunos de los modistos reales más famosos del siglo XX.

Se exhibirán bocetos originales, muestras de tela y fotografías de la colección Royal Ceremonial Dress, conservada por Historic Royal Palaces, así como una toile de Jouy del vestido de coronación de la Reina Madre, esposa del rey Jorge VI.

La exposición resalta cómo el trabajo de talentos del diseño británico jugó un papel clave para "dar forma a la identidad visual de la familia real [británica] a lo largo del siglo XX", subraya en el comunicado Matthew Storey, comisario de exposiciones de Historic Royal Palaces, quien promete una muestra repleta de sorpresas para los "fanáticos de la moda".

Adiós Carlos, adiós Chanel

Seis años después de aquella histórica boda, en 1995, cuando Carlos y Diana se separaron tras un matrimonio insostenible marcado por las polémicas y las infidelidades, la que fuera princesa de Gales tachó para siempre de su lista de diseñadores a Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel, pese a haber sido durante mucho tiempo uno de sus creativos de cabecera.

Diana de Gales y Camilla Parker-Bowles, en una imagen de 1980. Gtres

En concreto, Diana condenó al ostracismo a todas aquellas prendas, zapatos, joyas y complementos que llevasen la icónica doble C de la maison francesa. Pero, ¿por qué Lady Di dejó de llevar Chanel? La respuesta la daba hace muy poco tiempo el diseñador Jayson Brunsdon en la edición australiana de la revista Harper's Bazaar. En 1996, durante una gira que Diana realizó en solitario por toda Oceanía, Brunsdon acudió como voluntario para ayudar a Joh Bailey, el estilista personal de Lady Diana.

La madre de los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra comentó que había elegido un vestido entallado en color crema de Versace -cabe recordar su cercana relación con Gianni Versace- para visitar un hospital, pero que no sabía cómo complementarlo. Brunsdon lo tenía claro. Para ese vestido de Versace, Bailey afirmó que lo ideal sería unos zapatos de Chanel. "Le irían de maravilla", le comentó. Pero la respuesta de Diana fue una negativa taxativa. "No, no puedo llevar la doble C". Al preguntarle por qué, la princesa respondió: "Por Carlos y Camilla".

El dolor de Diana de Gales por la doble C entrelazadas viene de antaño. Días antes de su boda con el príncipe Carlos, Diana encontró el diseño de un brazalete con las palabras Fred y Gladys grabadas, los nombres con los que se llaman Carlos y Camila en la intimidad en un extraño juego de roles. Las fotos de la amante de Carlos en su diario, las cartas de amor que se habían escrito en su escritorio y lo que más le dolió: unos gemelos con las iniciales C&C que Carlos llegó a vestir en su luna de miel… todo fueron pruebas de una relación que nunca terminó y que siguió durante y después de contraer matrimonio con Lady Di.

