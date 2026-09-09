El castillo militar de Akershus, el lugar donde descansará eternamente Harald V junto a sus padres y sus abuelos

13 días después de su fallecimiento, el rey Harald recibirá por fin sepultura. El querido monarca será enterrado este miércoles, 9 de septiembre, en la fortaleza de Akershus en Oslo donde también descansan los restos mortales de sus padres y de sus abuelos.

La decisión, por tanto, de que este sea el lugar para su descanso eterno responde a una tradición familiar. Allí reposarán también, en el futuro, los restos de la reina Sonia (86), que compartirá con su esposo un nuevo sarcófago doble.

El funeral va a seguir el mismo itinerario que siguió el del rey Olav V hace 35 años: misa en la Catedral de Oslo y traslado del féretro en cortejo hasta Akershus para el entierro privado en el Mausoleo Real.

Flores en recuerdo de Harald. Geety Images

El cuerpo sin vida del monarca será bajado a la cripta en un acto totalmente íntimo al que únicamente asistirán sus familiares más directos, mientras desde el patio de la fortaleza se disparará una salva de 21 cañonazos en su honor.

En ese momento, las banderas que habían permanecido a media asta durante el luto, serán izadas de nuevo hasta lo más alto.

Castillo militar

La fortaleza de Akershus, en noruego Akershus festning, es un complejo militar y monumental situado estratégicamente junto al fiordo de la capital de Noruega. Sus orígenes se remontan a 1290 bajo el reinado del rey Haakon V, quien convirtió Akershus en su residencia oficial cuando Oslo sustituyó a Bergen como capital del reino.

Durante más de 700 años, el recinto ha funcionado como castillo real, sede de representantes del monarca y plaza defensiva clave.

Su etapa más oscura fue durante la ocupación alemana cuando se convirtió en un centro de represión nazi.

Con los años se fue transformado en un palacio de estilo renacentista, se añadieron torres al edificio principal y se levantó una enorme muralla con bastiones, dando lugar al conjunto que hoy puede visitarse. A pesar de haber sobrevivido a varios asedios, la fortaleza nunca ha sido conquistada por la fuerza por un ejército extranjero.

Fortaleza de Akershus. Geety Images

En la actualidad, Akershus sigue teniendo uso militar: sirve como cuartel general, escuela de oficiales y espacio de alojamiento, y una parte del recinto se utilizó en el siglo XIX como cárcel y zona de trabajos forzados.

Mausoleo Real

Dentro de las murallas de Akershus se encuentra el Mausoleo Real, una pequeña capilla funeraria diseñada por el arquitecto noruego Arnstein Arneberg.

Se trata de una especie de panteón, situado bajo la iglesia, que se concibió desde el principio como el lugar de descanso de los miembros de la Casa Real de Noruega.

En su cripta reposan ya los restos de los monarcas y consortes que han marcado la historia reciente del país como el rey Haakon VII y la reina Maud, primeros soberanos de la Noruega independiente del siglo XX; y el rey Olav V y la princesa heredera Märtha, padres de Harald.

De hecho, el último entierro real que se celebró allí fue el de Olav V en 1991.

Los restos mortales de Harald descansarán en un sarcófago que el propio rey en vida se encargó de diseñar junto a un prestigioso estudio de arquitectura noruego.

Mausoleo Real con los sarcófagos de los padres y abuelos de Harald. Geety Images

Para su construcción, el Gobierno destinó más de 20 millones de coronas lo cual no estuvo exento de polémica por la considerable suma.

Este miércoles se desvelará su diseño que hasta ahora había sido secreto. "Espero que esté bien acolchado para que la estancia sea cómoda. Estaremos allí un tiempo", aseguró con su característico sentido del humor Harald durante un acto.

El sarcófago del rey Harald y la reina Sonia se colocará a la izquierda de los dos sarcófagos dobles que ya se encuentran en el Mausoleo Real. En ellos están el rey Haakon y la reina Maud -de mármol blanco-, mientras que el del rey Olav y la princesa heredera Märtha es de bronce verde.

Los visitantes podrán ver la tumba cuando el Castillo de Akershus esté abierto al público y como parte de una visita guiada.