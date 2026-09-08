El príncipe George llega a su primer día de internado bajo la lluvia, con una gran sonrisa y arropado por Guillermo y Kate

El príncipe George (13 años) ha dado este martes, 8 de septiembre de 2026, uno de los pasos más importantes de su vida: su primer día en el prestigioso Eton College.

Acompañado por unos orgullosos y sonrientes príncipes de Gales, el adolescente ha llegado al histórico centro para comenzar una nueva etapa.

La fuerte lluvia no ha podido empañar la emoción del momento. Guillermo (44), Kate (44) y su hijo han atravesado a paso ligero el emblemático patio escolar para reunirse con el director del centro, Simon Henderson, y el rector, Sir Nicholas Coleridge.

Los príncipes de Gales acompañando a su hijo a Eton. Geety Images

El segundo en la línea de sucesión al trono vestía un blazer oscuro, camisa blanca, corbata y pantalones chinos con zapatos en color marrón.

Los príncipes de Gales iban también elegantemente vestidos. El príncipe heredero con un traje oscuro y Kate con un favorecedor vestido verde.

"George, bienvenido, buena suerte, que lo disfrutes", le ha dicho el director del colegio a George quien le ha devuelto el cumplido con una sonrisa visiblemente nerviosa.

Saludando al director y al rector de Eton. Geety Images

Tras la bienvenida, todos han entrado en el edificio principal donde Kate y Guillermo han ayudado a su hijo a instalarse en su habitación, como el resto de padres.

Fue en junio cuando el palacio de Kensington anunció que George continuaría sus estudios de secundaria en Eton, siguiendo los pasos de su padre y de su tío Harry (41).

En sus aulas también han estudiado algunos de los primeros ministros británicos como David Cameron (59) y Boris Johnson (62).

Colegio Eton. Geety Images

Para muchos era la opción más lógica, ya que el centro se encuentra muy cerca del Castillo de Windsor, donde la familia ha establecido su residencia definitiva.

También porque Eton es uno de los 10 internados más prestigiosos de Inglaterra y con mejores resultados académicos.

Lejos de la vida pública

La imagen de este martes de George entrando en su nuevo centro de estudios probablemente será una de las pocas fotografías que se podrán ver del pequeño príncipe durante esta etapa educativa.

Desde la oficina de prensa de los príncipes de Gales se ha insistido mucho en que quieren que su primogénito esté alejado de la vida pública hasta que finalice sus estudios.

Para garantizarlo, se han colocado carteles por toda la ciudad de Windsor advirtiendo al público que no fotografíe a los alumnos cuando se desplacen por el extenso campus entre clases.

Kate y su hijo George. Geety Images

Al tratarse de un internado las normas dictan que George solo podrá volver a casa cada dos o tres semanas en periodos cortos o durante las vacaciones escolares que son trimestrales.

Solo se permite que los padres visiten a sus hijos los domingos por la tarde para dar un paseo con ellos.

Mientras tanto, su tiempo transcurrirá entre las aulas y su habitación. George se ha alojado en una de las 25 casas del internado, donde los alumnos de primer curso disponen de habitación individual desde el primer día, supervisada por un maestro de residencia y un ama de llaves.

A partir de mañana, cuando comiencen las clases, George deberá abandonar su ropa de civil para adoptar el inconfundible uniforme de Eton: frac negro, chaleco, pantalones a rayas, camisa blanca tipo túnica y corbata blanca. Un atuendo que se adoptó en 1820 en señal de luto por la muerte del rey Jorge III y que apenas ha cambiado desde entonces.

Parece que la Casa Real sí facilitará una imagen del príncipe con su nueva indumentaria, pero a diferencia de cuando su padre estudió aquí será de él solo. Las cámaras no entrarán en Eton como si lo hicieron con Guillermo en 1995.

Los príncipes de Gales harán un desembolso de unos 70.000 euros por los estudios de su hijo en Eton, que es el coste anual académico aproximado. El precio incluye la matrícula, el alojamiento y la manutención, así como el costo de la mayoría de las actividades deportivas y la mayor parte del material didáctico.

El colegio fue fundado en 1440 como una escuela preparatoria benéfica para proporcionar educación gratuita a 70 niños pobres antes de que ingresaran en el King's College de Cambridge. Desde entonces se ha convertido en una de las escuelas públicas más elogiadas del mundo.