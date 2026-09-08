La histórica noche de Haakon VIII y Mette-Marit: reciben a la realeza europea en una cena antes del funeral de Harald V

Escasas horas antes de que comience el funeral de Estado de Harald V, el Palacio Real de Oslo ha acogido este martes, 8 de septiembre, una cena privada presidida por el rey Haakon VIII (53 años) y Mette-Marit (53).

Un magno acontecimiento -pese a las aciagas circunstancias, el luto reinante y el inmenso dolor- que ha convertido la residencia oficial del Rey, y la sede institucional de la monarquía, en el epicentro de la diplomacia dinástica internacional.

En el trance más delicado de la Corona noruega, los recién proclamados reyes Haakon VIII y Mette-Marit han asumido por primera vez el rol de anfitriones de la realeza mundial en un banquete privado de calado histórico.

Haakon y Mette-Marit. Gtres

El deceso del soberano, que ostentó la jefatura del Estado durante 35 años, ha convocado a una lista sin precedentes de jefes de Estado y representantes de las Casas Reales en la capital escandinava.

De forma paralela al luto institucional, la cita marca el inicio formal de una nueva era para la monarquía noruega, donde Haakon y Mette-Marit debutan ante las dinastías reinantes de Europa situados ya en la cúspide del protocolo regio.

Es la primera cena que ofrecen los hoy Reyes con motivo de la despedida de Harald, aunque, como precisan los medios noruegos, esta es una suerte de reunión distendida y alejada de la rigidez habitual.

"Dado que los invitados llegarán a Oslo en diferentes momentos a lo largo de la noche, tampoco se habrá planeado una cena tradicional en la que todos se sienten a la mesa al mismo tiempo", subraya el medio noruego Se og Hør.

La celebración de esta cena privada, que no figuraba en el programa oficial distribuido por la Casa Real ni en las agendas públicas de los delegados internacionales, simboliza una transformación definitiva en la posición de los nuevos Reyes.

Tras más de dos décadas figurando como príncipes herederos, Haakon VIII y Mette-Marit reciben a los monarcas del continente de igual a igual.

A partir de este momento, las dinámicas de respeto palaciego se invierten. Mientras que con anterioridad los príncipes noruegos debían inclinarse ante los Reyes en ejercicio, la velada de esta noche escenifica el fin de esa servidumbre protocolaria.

Los actuales reyes de Noruega. Gtres

Serán ahora los príncipes y princesas herederas de otros Estados -como la princesa Victoria de Suecia (49) o los príncipes de Akishino y Kiko de Japón- quienes deban realizar la correspondiente reverencia ante los nuevos soberanos.

A lo largo de la tarde de este martes, la llegada de los integrantes de las Casas Reales al aeropuerto Internacional de Oslo ha activado un complejo operativo de seguridad y recepción.

La mayor parte de las delegaciones oficiales se ha trasladado en un primer momento al emblemático Gran Hotel de la capital, establecimiento convertido en el cuartel general de la realeza internacional durante las exequias.

King Felipe, Queen Sofia, Alexia & Nikolaos De Grece, Grand Duke Henri and other guests were pictured in a bus on the way to the Royal Palace. The Royal Couple is hosting a dinner tonight.https://t.co/a004P8untJ — ChristinZ (@ChristinsQueens) September 8, 2026

En el establecimiento de la arteria Karl Johans gate, próxima al hotel, se ha podido ver la entrada de los reyes Felipe VI (58) y Letizia (53), acompañados por la reina emérita Sofía (87).

Felipe y su madre, según las crónicas, han llegado al hotel en autobús, acompañados de otras figuras como princesa Alexia, el príncipe Nikolaos y la reina Ana María de Grecia.

Los Reyes y la Emérita han hecho un receso en sus habitaciones para ultimar los preparativos antes de trasladarse al Palacio Real.

Asimismo, han quedado instalados en el mismo complejo los príncipes herederos de Japón, Akishino y Kiko, entre otros dignatarios.

Haakon VIII tras jurar la Constitución. Gtres

Por otro lado, la princesa Marta Luisa de Noruega (54) también ha sido vista entrando en el Palacio Real junto a su marido, Durek Verrett, que ha reaparecido públicamente tras someterse a un trasplante de riñón.

Antes de la cena ofrecida en el Palacio Real, la Familia Real noruega ha realizado sus últimos movimientos en Oslo, este martes, antes del solemne funeral de Estado en memoria de Harald V.

El rey Haakon, la reina Sonia (89), la princesa heredera Ingrid Alexandra (22) y el príncipe Sverre Magnus (20) se han desplazado hasta la Catedral de Oslo, donde han ultimado los preparativos del servicio religioso.

Tras permanecer unos minutos en las inmediaciones del templo, los miembros de la Familia Real han abandonado el lugar, regresando a Palacio para recibir a los invitados llegados de distintos puntos de Europa.