Busca las 5 diferencias: la gran metamorfosis de la Familia Real del Mundial de Sudáfrica 2010 a la final en Nueva York de 2026

La princesa Leonor sujeta la copa del Mundial de Fútbol de 2010, junto a Iker Casillas y su familia. GTRES

Dentro de tan solo unas horas, España entera va a quedar paralizada. La expectación es máxima ante una final de un Mundial que promete, si todo sale según los pronósticos, volver a convertir a La Roja en campeona del mundo en este 2026. Un España vs. Argentina que más de 500 millones de personas en todo el planeta seguirán en directo a través de sus pantallas, vibrando con cada jugada.

Sin embargo, para la Familia Real, el histórico encuentro tiene un matiz único y personal. Los reyes Felipe (58 años) y Letizia (54), acompañados por sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19), podrán disfrutar del encuentro in situ en el imponente MetLife Stadium de Nueva York, arropando a la Selección desde el mismísimo palco de honor.

Su retrato en dicho estadio, bautizado oficialmente para el torneo como el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, será una estampa de unidad y madurez institucional radicalmente distinta a cómo vivieron la mítica final de Johannesburgo en el Mundial de Sudáfrica, allá por 2010.

Si ponemos ambas postales de la Familia Real frente a frente, el salto es asombroso. Basta con echar un vistazo a las instantáneas del torneo celebrado en el continente africano para percatarse de cómo ha evolucionado la Corona en estos 16 años.

He aquí las cinco diferencias clave que ilustran la transformación de los Reyes y su familia en todo este tiempo

El domingo 11 de julio de 2010, en la final del Mundial de Fútbol entre los Países Bajos y España en el Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica, los entonces príncipes Felipe y Letizia, acompañados de la reina Sofía, vieron el partido junto al entonces príncipe heredero Guillermo de Holanda y la princesa Máxima. GTRES

1. El palco: de Príncipes de Asturias a Reyes de España

En 2010, quienes sufrieron y celebraron con el corazón en un puño en el palco del Soccer City fueron unos jovencísimos Felipe y Letizia, que entonces tenían 42 y 37 años respectivamente. Aún eran los Príncipes de Asturias.

Aquel año, su papel institucional estaba enfocado en ganar peso, cercanía y consolidar su imagen como herederos al trono.

Junto a ellos, la reina Sofía (87) no se perdía un detalle del encuentro. La emérita, cabe recordar, ejerció de amuleto en el vestuario, dejando imágenes memorables como su efusivo abrazo a un Carles Puyol recién salido de la ducha.

Hoy, Felipe VI y Letizia acuden a la gran final en Estados Unidos como los Reyes de España. Su presencia en las grandes citas ya no es la de los jóvenes escuderos de la Corona, sino la representación máxima, sólida y asentada del Estado.

En todo este tiempo han liderado una etapa de profunda renovación, aportando una estabilidad muy necesaria a la institución.

La reina Sofía, en la final del Mundial de 2010, acompañada de su hijo Felipe, su nuera Letizia y Guillermo de Holanda. GTRES

2. El rey Juan Carlos: del trono al exilio voluntario

La gran diferencia en el palco de 2010 estuvo marcada por una notable ausencia: la de Juan Carlos I. El actual emérito, entonces Jefe de Estado, no pudo viajar a Sudáfrica y, de hecho, no presenció ningún partido del torneo en directo sobre suelo africano.

El motivo de su ausencia en la gran final contra los Países Bajos fue estrictamente de salud.

Apenas dos meses antes, en mayo de ese mismo año, había sido sometido a una delicada operación para extirparle un nódulo benigno en el pulmón derecho.

Aunque su recuperación marchaba a buen ritmo, su equipo médico desaconsejó por completo un viaje transcontinental tan largo y fatigoso.

A pesar de la distancia física, el monarca dejó claro su respaldo incondicional a la Selección. Como gesto público de apoyo, envió un emotivo mensaje personal de aliento a Vicente del Bosque, el seleccionador que llevó a nuestro país a ganar su primera Copa del Mundo, y a todos los jugadores.

En su comunicación, Juan Carlos les transmitió el orgullo de todo un país y su absoluta confianza en la victoria, además de mantener un contacto telefónico constante con el vestuario durante las horas previas al partido.

Imagen de los reyes Juan Carlos y Sofía, con Felipe, Letizia y la infanta Elena, en la audiencia en el Palacio Real donde recibieron a la Selección española tras ganar el Mundial de 2010. GTRES

Tras el pitido final, vibró con el gol de Andrés Iniesta desde su despacho de Zarzuela. Y, al día siguiente, fue el encargado de presidir la histórica y calurosa recepción a los campeones en el Palacio de Oriente. Porque su papel en ese momento era el de eje de la institución.

Esta estrecha implicación contrasta radicalmente con el panorama de este año.

Ahora, su 'no presencia' en el MetLife Stadium no responde a prescripciones médicas, sino al alejamiento institucional y geográfico que marcó su marcha a Abu Dabi, el 3 de agosto de 2020.

Su mapa vital se ha reconfigurado por completo. Juan Carlos reside en Abu Dabi bajo el estatus de rey emérito, apartado de la vida pública y de la agenda oficial de la Corona.

La bicefalia real se gestiona hoy desde una distancia física e institucional, haciendo que aquella idílica estampa del monarca rodeado por la plantilla de Vicente del Bosque parezca solo un recuerdo lejano.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, guiadas por Iker Casillas, contemplan la copa del Mundial de 2010 durante la Audiencia Real a la Selección Nacional de Fútbol, el 12 de julio de 2010. GTRES

3. Leonor y Sofía: de niñas... a la universidad

Una de las imágenes que dio la vuelta al mundo en 2010 fue la de Leonor y Sofía de Borbón tocando la copa del mundial de la mano de Iker Casillas (45), entonces líder y capitán de la Selección Española.

Las jóvenes eran apenas unas niñas de 4 y 3 años. Demasiado pequeñas para cruzar el continente africano, no vieron el partido contra Países Bajos. Muy probablemente, durmieron plácidamente en su residencia de La Zarzuela la noche que España hizo historia.

Su gran momento llegó al día siguiente, 12 de julio, en la recepción oficial, cuando la Familia Real recibió a los jugadores de La Roja en el Palacio Real de Madrid.

Vestidas con camisetas de la Selección, se quedaron deslumbradas al verse rodeadas de tantos flashes y jugadores. Incluso intentaron sostener la pesada copa de oro con la ayuda de un sonriente y cercano Casillas.

En 2026, el cambio de ambas jóvenes es absoluto. La princesa Leonor, que ha completado una rigurosa formación militar en las tres academias castrenses, se prepara ya para su nuevo camino en la universidad.

La Princesa de Asturias estudiará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a partir del próximo mes de septiembre. La heredera al trono cursará esta carrera de cuatro años en el campus público de Getafe.

Por su parte, la infanta Sofía ha cruzado fronteras para iniciar sus estudios universitarios en Lisboa. En la capital portuguesa estudia el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College.

Ambas hermanas son hoy mujeres adultas y preparadas que acompañan a sus padres en el palco. En su rol institucional, las dos conciben el deporte como una vitrina fundamental de la marca España en el mundo.

Los entonces reyes Juan Carlos y Sofía, con los entonces príncipes de Asturias y la infanta Elena, en la audiencia real a la Selección Nacional de Fútbol en el Palacio Real. GTRES

4. El papel de las infantas Elena y Cristina

Hace 16 años, la foto del Palacio Real tras la victoria de la Roja fue un evento de corte coral. Y muy familiar.

En ella no solo destacaba la presencia de la infanta Elena (62), que lucía una recordada americana de color rojo intenso y que era uno de los 'pesos pesados' de la institución.

Por su parte, su hermana, la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, aún eran duques de Palma. Formaban parte del núcleo central y activo de las actividades públicas de la Casa de Su Majestad el Rey. Y sus retratos seguían colgados en la web oficial de la Casa Real.

En 2009, tan solo un año antes del Mundial, la familia se había trasladado a vivir a Estados Unidos. El vasco se había incorporado como consejero de Telefónica Internacional en Washington D.C., y la infanta Cristina trabajaba para la Fundación La Caixa.

Aquel traslado, aunque se vendió como un movimiento estrictamente profesional, fue en realidad un intento de poner distancia física con nuestro país ante los primeros rumores y sospechas que ya empezaban a sobrevolar las actividades del exjugador de balonmano y el Instituto Nóos.

En 2026, tras años de cortafuegos y reestructuraciones, la Familia Real se ha reducido a su núcleo estrictamente central: los reyes Felipe y Letizia y sus dos hijas.

Las infantas Elena y Cristina son parte ahora de la Familia del Rey, habiendo perdido ya, -sobre todo en el caso de Cristina-, su presencia en el protocolo del Estado.

La Selección Española, tras ganar el Mundial de 2010 en Sudáfrica, fue recibida en audiencia real en el Palacio Real de Madrid un día después de alzarse con la victoria. GTRES

5. De la inercia a una Corona bajo examen

En 2010, como se recuerda, el Mundial de Sudáfrica se vivió en una España sumida en una profunda crisis económica. El país, entonces bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estaba sumido en la que entonces se denominaba la Gran Recesión.

Ese año fue especialmente duro: el desempleo se disparó por encima del 20% (superando los 4,5 millones de parados) y el paro juvenil rozaba el 40%. Y, tristemente, la palabra "desahucio" empezó a formar parte del vocabulario diario: muchos ciudadanos perdieron sus casas, incapaces de afrontar el pago de sus hipotecas.

El pesimismo económico marcaba el estado de ánimo de una nación que venía de una época de gran bonanza. Pese a ello, la monarquía de Juan Carlos I aún gozaba de un colchón de popularidad heredado de la Transición.

El histórico triunfo de la Selección fue un bálsamo de orgullo nacional que la Corona capitalizó con el viento a favor de la inercia social y la tradición.

En el presente 2026, estos 16 años han transformado las reglas del juego. La Corona actual ya no vive de las rentas del pasado. Felipe VI ha tenido que ganarse la legitimidad día a día, implementando auditorías externas, férreos códigos de conducta y una transparencia absoluta.

El palco de Nueva York ya no ofrece, como antaño, un cheque en blanco a la popularidad. Es el reflejo de una institución que se ha desarrollado, que rinde cuentas y que acompaña los éxitos del país desde la ejemplaridad y el esfuerzo diario.

Aquel julio de 2010, España tocó el cielo deportivo con una plantilla legendaria bajo la mirada ilusionada de unos Príncipes que aún empezaban a escribir su futuro. Hoy, en el coloso del MetLife Stadium, la Roja vuelve a buscar la gloria.

Pero si algo quedará claro al mirar el palco de autoridades es que la historia más importante de estos 16 años no se ha jugado solo sobre el césped, sino también en la sólida evolución de la propia Corona.