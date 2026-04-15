El príncipe Harry, sobre la paternidad: "Sentí cierta desconexión, era Meghan quien daba vida y yo solo era testigo"

El príncipe Harry (41 años) y Meghan Markle (44) están inmersos en su gira por Australia. El matrimonio llegó a Melbourne este martes, 14 de abril, en un viaje de carácter privado con el propósito de "escuchar, aprender y apoyar" a organizaciones que trabajan en salud mental, servicios para veteranos y empoderamiento femenino.

Solo estarán cuatro días así que la agenda es apretada. Nada más aterrizar en el Aeropuerto Internacional Tullamarine, el hijo de Carlos III (77) se ha dirigido a un evento de Movember, dedicado a la paternidad y la salud mental.

En una entrevista con el doctor Zac Seidler, el hermano del príncipe Guillermo (43) ha hablado con franqueza sobre su experiencia como padre.

Según sus propias palabras, el nacimiento de su primogénito Archie -el 6 de mayo de 2019- fue complicado. "Durante los primeros días, sentí una especie de desconexión, porque era mi esposa quien estaba dando vida y yo solo podía ser testigo", comenzó explicando Harry.

"Como muchos hombres, intentamos pensar en cómo podemos seguir siendo útiles porque, llegado este punto, podemos considerar que nuestro trabajo ha terminado".

Además, el nieto de la reina Isabel II ha revelado cómo su estado de ánimo comenzó a influir en el pequeño: "Cada vez que iba a trabajar, al volver a casa, si estaba estresado, en cuanto cogía a Archie en brazos, se ponía a llorar".

Tuvo que recurrir al psicólogo para poder afrontar la situación y los pensamientos intrusivos. "Mi terapeuta en el Reino Unido me dio el mejor consejo: hay que prestar atención a cómo te sientes una vez que nace el bebé".

Aun así para Harry ser padre ha sido el "papel más transformador e importante" de su vida. Y celebra que ahora se mantengan conversaciones en los hogares entre padres e hijos, algo que no ocurrió cuando él era pequeño.

“Desde mi punto de vista, los niños eran una versión evolucionada de nosotros mismos. Pero yo no soy una versión mejorada de mi padre, y mis hijos no serán una versión mejorada de mí".

"Para los padres y futuros padres: sí, es complicado. Van a experimentar una montaña rusa de emociones. ¡Y no se juzguen!".

Harry y Meghan también son padres de una niña llamada Lilibet que nació el 4 de junio de 2021.

Dos hijos, dos nacimientos

El matrimonio enfrentó el nacimiento de sus hijos de forma totalmente diferente. Mientras con Archie, la pareja aún seguía bajo el yugo de la Casa Real británica, con Lilibet ya habían renunciado a sus deberes reales y se habían establecido en California.

En sus memorias publicadas en 2023, el príncipe Harry explicó que Meghan tuvo un primer parto complicado, ya que la cabeza del pequeño estaba envuelta en el cordón umbilical.

Además, reveló que fue la Casa Real la que marcó los tiempos de todo, algo que no gustó nada a la pareja. El anuncio del nacimiento no se hizo hasta que los recién papás regresaron a su residencia oficial y el comunicado en ese momento fue que Meghan estaba dando a luz cuando en realidad ya lo había hecho.

"Había amanecido y estábamos sanos y salvos en casa cuando se hizo el anuncio oficial… ¡Anunciaba que Meg había entrado en labor de parto! Tuve una acalorada discusión con Sara (Latham, entonces jefa de prensa de la pareja) al respecto. ‘Sabes perfectamente que ya no está de parto’, le dije. Ella me explicó que teníamos que darle a la prensa la historia dramática y llena de suspense que exigía". ¡Ah, la verdad no importaba! Lo único que importaba era mantener a la gente en vilo".

Mucho más tranquilo y relajado fue el nacimiento de Lilibet. Ya no formaban parte de la Familia Real y no dependieron de tiempos ni de protocolos. Hicieron todo cómo quisieron y cuándo quisieron.

Como anécdota, la pareja se paró a comprar hamburguesas, papas fritas y fajitas antes de dirigirse al hospital en Santa Bárbara.