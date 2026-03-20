Mette-Marit dice que fue "engañada" y "manipulada" por Epstein y que desconocía sus agresiones sexuales

La princesa Mette-Marit de Noruega ha asegurado este viernes en una entrevista a la televisión pública, NRK, que fue "manipulada" y "engañada" por el pederasta Jeffrey Epstein, con quien mantuvo una relación de amistad, y dijo que no sabía nada de sus agresiones sexuales ni de red de tráfico sexual de menores que este dirigía.

"Me siento tan manipulada... Y cuando te manipulan, una no se da cuenta al principio. Te va llegando información en momentos distintos. Creo que ahora me doy cuenta de hasta qué punto me manipularon. Está claro que lleva tiempo procesarlo, pero hubo una serie de hechos que hicieron que pensase que algo no estaba bien", ha dicho Mette-Marit, a quien le presentó Epstein una amistad cuya identidad no quiso revelar.

Las nuevas revelaciones sobre Epstein difundidas a finales de enero probaron que Mette-Marit, quien se ha disculpado en dos ocasiones y prometió dar más explicaciones, mantuvo contacto con este en 2014, un año después de que la princesa asegurara que había dejado de comunicarse con él cuando se conocieron por primera vez sus lazos en 2019.

En la desclasificación masiva de los documentos del caso de este condenado por prostitución de menores y abuso ha salido su nombre más de 100 veces.

En varios emails se observa una relación muy cercana entre ellos, incluso con comentarios que podrían interpretarse como flirteo, en un periodo comprendido entre los años 2011 a 2014.

Para muestra, un botón, en 2012, el fallecido magnate escribe a la princesa y le dice: "Estoy cazando esposa. París está resultando interesante, pero prefiero a las escandinavas".

Y la respuesta de ella no se queda atrás: "Helado. Nevó ayer. París es bueno para el adulterio. Las escandinavas son mejor material de esposa. Pero, claro… ¿Quién soy yo para hablar?".

Pero hay más, ya que los papeles demuestran encuentros en persona, como un viaje que hace la royal a la residencia de Epstein en Florida, en 2013.

Este escándalo tras el descubrimiento de este material ha hecho que la princesa noruega se viera obligada a dar explicaciones otra vez.

"Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era. Me avergüenzo. Quiero expresar mi profunda empatía y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein", dijo en un comunicado el pasado mes de enero.

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