Marius, hijo de Mette-Marit de Noruega, solicita ser liberado de prisión: la petición de su abogada y lo que dice la Ley

Desde que el pasado 3 de febrero comenzara el juicio contra Marius Borg (29 años) por varios presuntos delitos de violación y otros delicados cargos, las novedades con respecto al caso no han dejado de sucederse.

Este lunes, 9 de marzo, Ellen Holager, la abogada del primogénito de Mette-Marit de Noruega (52), ha presentado una solicitud ante el Tribunal del Distrito de Oslo para proceder a su liberación.

El joven, cabe recordar, lleva cuatro semanas ingresado en una prisión del país mientras el mediático juicio sigue su curso.

Marius Borg, con la Familia Real noruega en 2022. Gtres

Según informa Aftenposten, la cuestión de la liberación se resolverá próximamente por escrito. La Fiscalía ya ha recibido la petición del equipo de Marius y permanece a la espera de dictar resolución.

"Hemos considerado esto y hemos decidido no liberarlo por iniciativa propia. Por lo tanto, se remitirá al Tribunal de Distrito de Oslo para su posterior tramitación", ha declarado el abogado de la Policía, Andreas Kruszewski

Y ha añadido: "Ha transcurrido poco tiempo desde que el Tribunal de Distrito consideró la detención de Høiby y concluyó que existían motivos para su detención".

Los abogados defensores no han revelado nada sobre las visitas a prisión. El propio Marius ha afirmado ante el Tribunal que ahora se encuentra "totalmente protegido" en prisión y no tiene contacto con nadie.

Haakon de Noruega, junto a Marius Borg. Gtres

Fue el pasado 1 de febrero, dos días antes de dar por iniciado el juicio, cuando Marius Borg ingresó en prisión preventiva acusado de agresión, amenazas con arma blanca e incumplimiento de una orden de alejamiento.

Entonces, el Tribunal declaró que existían motivos razonables para sospechar.

Borg, en medio de todo este entramado judicial, se ha declarado inocente de los cargos de amenazas y agresión física. Eso sí, ha reconocido haber violado la orden de alejamiento que tenía con una de las presuntas víctimas.

Tras la petición del equipo jurídico de Marius de poner en libertad al joven, surge la duda de conocer si esta solicitud podrá llegar o no a término.

La Ley de Noruega establece que el joven puede permanecer detenido en prisión durante varios meses más.

Marius Borg en una imagen de archivo. Gtres

De hecho, según la Ley de Procedimiento Penal, si un acusado se encuentra detenido al inicio del juicio principal, deberá permanecer detenido hasta que se dicte sentencia.

Posteriormente, continuará en prisión durante cuatro semanas antes de que deba presentarse para continuar su detención.

El juicio contra Høiby está programado para el 19 de marzo. Se le ha presentado una acusación muy exhaustiva con 40 cargos. Él niega, admite y se declara parcialmente culpable de estos.

Es más, el pasado 4 de febrero prestó declaración por primera vez y aseguró: "Los medios de comunicación me han acosado y atormentado".

Marius Borg en una imagen de sus redes sociales.

Marius se enfrenta a varios cargos de violación y maltrato a sus exparejas. Entre ellas se encuentra Nora Haukland, quien testificó el pasado 20 de febrero, en el Tribunal de Oslo.

"Él se enojaba a menudo, pero aprendí a compensarlo un poco. Uno se tapa los oídos porque se cansa de oírlo. Así que hay muchas cosas que tampoco recuerdo, porque a menudo me distanciaba", confesó la influencer.