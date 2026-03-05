Felipe VI se reúne con la familia de la duquesa de Alba para conmemorar su centenario, marcado por una gran ausencia

Felipe VI (58 años) ha viajado este pasado miércoles, 4 de marzo, hasta Sevilla para inaugurar la exposición Cayetana. Grande de España, un homenaje a la figura de Cayetana Fitz-James Stuart que podrá visitarse hasta el próximo 31 de agosto en el emblemático Palacio de las Dueñas.

La cita ha despertado una enorme expectación, no solo por la presencia del monarca, sino también porque es la primera vez que esta histórica residencia acoge una muestra dedicada íntegramente a la icónica aristócrata.

A su llegada, Felipe fue recibido entre aplausos y vítores por los numerosos ciudadanos que se habían congregado a las puertas del palacio. El Rey respondió con gestos de cercanía y saludos, mostrando una vez más la complicidad que suele despertar en sus visitas públicas.

En el interior le esperaba buena parte de la familia Alba, que ha logrado reunirse para rendir homenaje a su madre pese a las conocidas diferencias que durante años han marcado la relación entre algunos de sus miembros.

Felipe VI en el Palacio de Dueñas en Sevilla. Europa Press

Entre los asistentes se encontraban el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart (77); Eugenia Martínez de Irujo (57), acompañada por su marido, Narcís Rebollo (56); y Cayetano Martínez de Irujo (62), que acudió junto a su mujer, Bárbara Mirjan (29).

Tampoco faltaron Alfonso Martínez de Irujo (75) y Jacobo Fitz-James Stuart (71), quien asistió acompañado de su esposa, Inka Martí (62).

La única ausencia destacada fue la de Fernando Martínez de Irujo (66), que no pudo estar presente en este acto tan significativo para la familia. Según ha podido saber EL ESPAÑOL porque "se encuentra de viaje fuera de España".

La nueva generación de los Alba también quiso mostrar su respaldo a la memoria de la duquesa. Entre los nietos presentes destacaron Luis Martínez de Irujo (46), Amina Martínez de Irujo (24) y Tana Rivera (26).

Asimismo, acudieron los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart (35) y Sofía Palazuelo (34), quienes ejercen como herederos de la histórica Casa de Alba.

Tras los saludos iniciales, el Rey recorrió las salas de la exposición acompañado por Eugenia Martínez de Irujo y por la comisaria de la muestra, Cristina Carrillo de Albornoz (60).

Durante la visita pudo descubrir más de 200 piezas -entre documentos, obras de arte, fotografías y objetos personales- que recorren tanto la vida pública como la faceta más íntima de Cayetana.

Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo en el Palacio de las Dueñas. Europa Press

Al finalizar el recorrido, Felipe volvió a salir al exterior del palacio, donde los vecinos lo esperaban con entusiasmo.

El monarca se despidió afectuosamente de Eugenia y de los duques de Huéscar antes de dirigirse a los ciudadanos, a quienes saludó con una amplia sonrisa y varios gestos de complicidad.

La visita del Rey a Sevilla ha coincidido además con la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega en Madrid, a la que no pudo acudir.

Sí lo hizo, sin embargo, la reina Letizia (53), que quiso acompañar a la familia en un momento tan delicado debido a la estrecha amistad que mantiene con la periodista Sonsoles Ónega (48), hija del veterano comunicador.

'Cayetana. Grande de España'

En la exposición Cayetana. Grande de España se podrá ver un recorrido fotográfico muy completo de la duquesa de Alba a través de 200 piezas entre arte, moda y objetos personales.

En declaraciones de Eugenia Martínez de Irujo (57) a Vanity Fair, ya destacó que a su madre, cuando eran pequeños, no le gustaba que ellos anduviesen por los salones del Palacio de Dueñas. Sin embargo, cuando comenzó a tener nietos, estos correteaban por todos los pasillos.

Carlos Martínez de Irujo en el Palacio de las Dueñas. Europa Press

Este recorrido por la vida de Cayetana es un homenaje a toda una vida, marcada por su intimidad, vida personal y profesional.

Piezas de artistas como Zuloaga o Benlliure formarán parte de esta muestra, además de vestidos de Alta Costura, joyas y otros elementos de imagen pública que subrayan su papel como icono de estilo y su relación con la moda internacional.

También fotografías firmadas por grandes nombres como Richard Avedon o Cecil Beaton, que muestran tanto su lado más íntimo como el mediático. E incluso se podrá ver y leer correspondencia personal entre la duquesa y la reina Isabel II o Jackie Kennedy.