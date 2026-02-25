Preocupación por el estado de salud de Harald de Noruega: su médico dice que la infección que padece es "grave"

Complicadas noticias las que se han hecho públicas este miércoles, día 25 de febrero, en torno a la salud del rey Harald de Noruega (89 años). La infección que padece el monarca, y que le obligó a ingresar de urgencia en un hospital de Tenerife, donde pasa sus vacaciones de invierno, es "grave".

Así lo ha anunciado Bjørn Bendz (61), su médico de confianza, que se ha trasladado desde Noruega hasta España para atender personalmente al padre de Haakon de Noruega (52). Bendz ha emitido este día 25 un comunicado que aumenta la preocupación por el estado del Rey.

"El estado general del Rey es bueno y está respondiendo bien al tratamiento. La infección se debe a una infección cutánea en una pierna. El Rey permanecerá hospitalizado unos días más en observación y tratamiento", reza el escrito.

Bjørn también ha añadido: "Cuando ingresan personas de casi 90 años con una infección, es grave. Es importante que tengamos un buen control de la salud del Rey antes de que le den el alta, incluso si su estado es estable".

Los reyes de Noruega, en una imagen de archivo. Gtres

Así las cosas, Harald seguirá ingresado y bajo observación en España durante varios días.

Conviene puntualizar que fue este pasado martes, 24 de febrero, cuando el monarca comenzó a sentirse indispuesto, en el marco de sus vacaciones de invierno planificadas de varias semanas en Tenerife, España, junto con la reina Sonia (88).

La Reina, que no se ha separado de la vera de su marido, ha acudido este miércoles al Hospital Universitario Hospiten Sur, para seguir de cerca la evolución de Harald.

La comitiva que ha acompañado a la reina Sonia estaba formada por dos vehículos, pero, según ha podido comprobar EFE, solo la acompañaba personal de seguridad.

Este nuevo bache de salud llega en uno de los momentos más delicados para la Casa Real noruega. Por un lado, por los escándalos que salpican a la princesa Mette-Marit (52) a raíz de su relación con el magnate pederasta Jeffrey Epstein.

El coche donde viaja la reina Sonia, llegando este miércoles al hospital. Gtres

Por otro, porque el hijo mayor de ésta, Marius Borg Høiby (29), se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Oslo, acusado de 38 cargos, cuatro de ellos por supuestas agresiones sexuales.

Harald V es jefe de Estado de Noruega desde 1991, año en que sucedió a su padre, el rey Olaf V, tras su fallecimiento. En los últimos años, el soberano nórdico ha encadenado varios problemas de salud, con distintas hospitalizaciones por infecciones de diversa índole.

En febrero de 2024, durante un viaje a Malasia, tuvo que ser ingresado en un centro médico de las islas Langkawi después de caer enfermo por una infección mientras estaba de vacaciones con la reina Sonia. Allí se le implantó un marcapasos temporal a la espera de su regreso a Noruega.

Harald de Noruega.

Dos días después fue trasladado en un avión medicalizado desde Malasia hasta su país, y la Casa Real anunció que, una vez superada la infección, se le colocaría un marcapasos permanente debido a su bajo ritmo cardiaco.

Con 87 años, el monarca superó con éxito esa intervención, practicada en el Hospital del Reino de Oslo, donde permaneció ingresado unos días para recuperarse.

Antes de este episodio ya había estado de baja unos días a finales de enero por una infección respiratoria.

Su historial médico reciente incluye además una operación de ligamento de rodilla en 2021 y la sustitución, en 2020, de la válvula cardiaca que se le había implantado en 2005, dos años después de que le fuera extirpado un tumor en la vejiga.