El rey Harald de Noruega, ingresado en un hospital en España por infección y deshidratación

El rey Harald de Noruega, en una imagen de 2024. Reuters

El rey Harald de Noruega, de 89 años, está ingresado en un hospital en España por infección y deshidratación, según informa Reuters.

El monarca ha sido el jefe de estado ceremonial de Noruega desde 1991.

