La intensa agenda de Felipe VI y Letizia en su viaje a Italia: cena de gala, acto inusual y el título honorífico que recibirá el Rey

Segundo y último viaje de Estado del año para Felipe VI (56 años) y Letizia (52). Acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (52), este martes, 10 de diciembre, los Reyes emprenden una travesía que los llevará por Roma y Nápoles.

El viaje, en el que Felipe será el gran protagonista, tendrá lugar hasta el próximo jueves, día 12. La visita, según ha difundido Casa Real, tiene como objetivo "poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países".

Tal y como está previsto, el primer compromiso de los Reyes será un encuentro con la Asociación de Hispanistas italianos en Roma, con motivo de su 50 aniversario. Más tarde, mantendrán una reunión con representantes de la comunidad española que vive en el país transalpino.

Felipe VI y Letizia en una recepción al presidente de Italia en el Palacio Real, en noviembre de 2021. Gtres

El miércoles 13 de diciembre, en el día central de la visita, los Reyes serán recibidos oficialmente por el presidente, Sergio Mattarella (83), y su hija Laura (57), en papel de primera dama, en el Palacio del Quirinal en Roma. Después, el Rey se reunirá con el madandatario italiano.

El mismo día, Felipe VI y Letizia tienen previsto un almuerzo que la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni (47), ofrecerá en su honor. Por la tarde, el Rey se dirigirá a los parlamentarios italianos en una sesión conjunta de la Cámara de los Diputados y el Senado italianos, una ceremonia excepcional y poco habitual de la que solo existen dos precedentes. La primera la protagonizó el emérito Juan Carlos (86) en 1998. La segunda, el papa Juan Pablo II en 2002.

Para Felipe VI, el miércoles será una jornada especialmente intensa, ya que también se encontrará con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Más tarde, junto a Letizia, acudirán de nuevo al Palacio del Quirinal para asistir a la cena de gala ofrecida por el presidente de la República Italiana. No está previsto que la Reina lleve tiara, ya que, siguiendo una norma no escrita, aunque 'impuesta' por la emérita Sofía (86), no se recurre a ninguna diadema de las joyas de pasar en países no monárquicos.

El jueves 12 de diciembre, en sus últimas horas en Roma, llevarán agendas separadas. El Rey mantendrá una reunión con empresarios italianos y españoles. Posteriormente, inaugurará el foro empresarial España-Italia. Mientras tanto, la Reina, como embajadora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en la capital italiana, se encontrará con el personal español que trabaja en ese organismo.

Los Reyes subiéndose a un avión el pasado abril, con motivo de su viaje de Estado a Países Bajos. Gtres

Ese mismo día, los Reyes se trasladarán a Nápoles, donde pondrán fin su travesía. Será una parada simbólica para Felipe VI, pues será investido doctor 'honoris causa' por la Universidad Federico II de Nápoles, coincidiendo con el VIII centenario de su fundación. Creada en 1224 a través de una Carta Imperial de Federico II Hohenstaufen, se trata la primera universidad pública financiada en Europa.

Será la primera ocasión en la que Felipe VI recibirá un doctorado 'honoris causa'. Aunque la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) aprobó su nombramiento el pasado mes de octubre, todavía no ha sido investido.

Con la entrega de este título honorífico, los Reyes pondrán el broche final al segundo y último viaje de Estado que emprenden este 2024. El anterior lo hicieron al Reino de los Países Bajos el pasado mes de abril. Hace poco más de un mes también tenían previsto un viaje oficial a Jordania, al que finalmente acudió Felipe VI en solitario por la inestabilidad en la región.

El fin del viaje de Estado a Italia, también supone el fin de la agenda semanal de Letizia. Felipe VI, en cambio, sí tiene previsto otros dos actos en España. El viernes, 13 de diciembre, en Santander, mantendrá un encuentro previo con los líderes de los gobiernos autonómicos asistentes a la reunión de la XXVII Conferencia de Presidentes. Ese mismo día, en Madrid, recibirá en audiencia a una representación de los participantes en el Foro Internacional Imperial Springs, coorganizado por el Club de Madrid.