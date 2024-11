Descubrimos a Emanuel Maktabi, el 'hermano' modelo de Marius Borg: su curiosa historia familiar y un fuerte vínculo

Nadie puede poner en duda que el 2024 ha sido el annus horribilis, con diferencia, para la Casa Real noruega. Los problemas y los escándalos parecen que se multiplican en el seno de una familia que encara su período más convulso y crítico a nivel de imagen.

A los iniciales problemas de salud del rey Harald V (87), y la enfermedad que aqueja a la princesa Mette Marit (51), se une el mayor de los escollos y quebraderos de cabeza para una Casa Real que, a ojos del mundo, ha quedado mermada y con una frágil estabilidad: Marius Borg (27), el vástago de la Princesa.

Se diría que el joven, díscolo y conflictivo, ha venido a poner la puntilla, a socavar la ya de por sí tocada Institución noruega tras su nueva detención, acontecida este pasado lunes, 18 de noviembre, en Oslo, por presunta violación.

Desde el pasado verano, el joven Marius no cesa de ocupar titulares en la prensa internacional. Todo lo que hace, es noticia. Sin embargo, hay un aspecto de su parcela más íntima del que poco se conoce: la intrahistoria de su familia paterna. Conviene recordar que Borg no es hijo biológico del príncipe Haakon (51), marido de Mette-Marit.

Marius tiene un padre biológico, al que siempre se ha mostrado muy unido. Su progenitor se llama Morten Borg. También tiene Borg una suerte de hermano, de nombre, Emanuel, fruto éste de la relación de Morten con Céline Maktabi. Emanuel cuenta con un perfil de lo más interesante, pues es modelo y operador financiero.

Antes de ahondar su perfil personal y académico, hay que hablar de la separación de los padres de Marius. Mette-Marit de Noruega y Morten Borg disolvieron su relación poco después de su nacimiento en 1997 y tomaron la decisión de compartir la custodia de su hijo. Unos dos años después, en 1999, la -ahora- Princesa se enamoró en un festival de música del que un día será rey de Noruega.

Al poco tiempo de separarse de Mette-Marit, Morten encontró el amor de nuevo en Céline Maktabi, heredera de un lucrativo negocio de venta de alfombras. La relación entre ambos se consolidó en el año 2004 cuando se dieron el 'sí, quiero' y se prolongó cerca de 15 años, llegando la confirmación de la separación por parte de la propia Maktabi en una entrevista a la revista noruega Se og Hor.

Fruto de este amor nació Lucas Borg Maktabi, nacido en 2005, aunque previamente Céline Maktabi ya tenía un hijo de una anterior relación, Emanuel, cuando se casó con Morten Borg. Un joven de 25 años con el que Marius se ha dejado ver en alguna que otra ocasión, pues ya sea por su cercanía en años o el gusto por el modelaje, ambos han demostrado mantener un férreo vínculo con el paso de los años.

Emanuel Maktabi se define en su perfil de LinkedIn como Oficial de Operaciones Bancarias en SEB, uno de los grupos financieros más importantes en Europa desde 1856. Asimismo, se describe como "dinámico y comprometido con las tareas que requieren resultados de primer nivel". Unas aptitudes que parecen haberle servido -y mucho- para su otra gran pasión: el modelaje.

Fue a mediados del año 2017 cuando Emanuel comenzó a dar sus pasos en el mundo de la moda. Aunque aún se encontraba cursando los estudios de secundaria en Olso, el 'hermano' de Marius Borg quiso probar suerte desfilando como modelo.

De esta forma, Ingrid Bredholt, diseñadora de la firma Mardou & Dean, contactó con Emanuel para incluirlo en su próximo proyecto. Una oferta que el joven no dudó en aceptar. "Inmediatamente me llamó de vuelta y decidimos contar con él", dijo Bredhot.

El desfile que Maktabi presentó para Mardou&Dean estuvo relacionado con la semana de la moda noruega de aquel año, y las imágenes del desfile llegaron a ser reproducidas por la propia revista Vogue, una de las más prestigiosas de la industria textil.

Actualmente, Emanuel Maktabi continúa ejerciendo de modelo profesional, formando parte de la agencia de modelos Team Model, además del importante cargo que ostenta dentro del grupo financiero noruego SEB.

Es a través de redes sociales donde el joven presume de su faceta como modelo, compartiendo los distintos desfiles a los que asiste y los viajes de ensueño que esta profesión permite hacerle. Unas escapadas de las que Marius se hace habitualmente eco.

El pasado domingo, 17 de noviembre, horas antes de ser detenido, el hijo de la princesa Mette-Marit posteaba en la última publicación de Emanuel un comentario con tono jocoso. "En realidad no acepto esto. No has esquiado ni una sola vez desde que somos hermanos. ¡Qué asco!".

Al margen de que el ámbito profesional parezca ocupar gran parte de su tiempo, Emanuel también dedica su perfil de Instagram a presumir de su novia, Celina Cornelia Bakke, una joven de Oslo con la que el 'hermano' favorito de Marius Borg mantiene una estable relación desde hace un tiempo.