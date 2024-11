Durek Verrett, acusado de abuso sexual, admite haber tenido relaciones con clientes: "Crucé la línea cuando se sacó el pene"

La Casa Real noruega ha pasado de destacar por su discreción a convertirse en el centro de la polémica por todas las noticias que implican a sus miembros y que les han colocado en el ojo del huracán mediático. Se puede decir que el mes de agosto fue el más difícil para ellos después de la denuncia interpuesta contra Marius Borg (27 años), hijo de Mette-Marit (52).

Unas semanas después de esta detención se celebraba la que durante un tiempo fue considerado como una fecha negra para todos ellos: Marta Luisa de Noruega (53) se unía en matrimonio con el chamán Durek Verrett (49), quien durante años también había sido muy criticado en el país nórdico por su problemática vida.

Dos meses y medio después de este feliz compromiso, el marido de la princesa vuelve a ocupar los titulares por una acusación de agresión sexual. Ahora los medios noruegos que destaparon toda esta polémica han publicado unos audios en los que reconoce lo sucedido.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en el 18 cumpleaños de la princesa Ingrid. Gtres

Estos hechos se remontan a 2020. Cabe recordar que el chamán y la primogénita del rey Harald (87) ya mantenían una relación después de conocerse gracias a amigos un año atrás. En los audios a los que ha tenido acceso Se og Hør, se escucha a Durek Verrett afirmar que "pasé una línea". Tal y como reconoce en estos mensajes enviados a un amigo suyo, mantuvo relaciones "sexuales con cuatro hombres y una mujer". "Fue un error y soy consciente de ese error", afirma Durek.

Eric Nies, a quien conoció en 2012, ha sido el encargado de hacerlo público y señalar públicamente las actitudes del chamán después de que una de las víctimas le denunciase. Así habló Joakim Boström, el denunciante, sobre lo sucedido en 2015: "En una sesión, Durek me pidió que me quitara cada vez más ropa. Luego me dijo que tenía una especie de quiste cerca del pene y me preguntó si podía tocarme. Le pedí que parara y no cedió".

En los citados audios, el terapeuta alternativo confirma las líneas que traspasó con estos clientes. "Crucé una línea cuando se sacó el pene. Nunca debí haberle chupado. Debería haberle dejado así y taparlo con la sábana. Pero terminamos la sesión", reconoce. Aunque afirma no tener "límites en ciertas áreas", también asegura que no es algo que hace con "todos los clientes".

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, en uno de sus últimos actos en 2024. Gtres

Ante estas acusaciones, Durek Verrett ya ha puesto el asunto en manos de sus abogados para emprender las acciones legales pertinentes. Su letrado, Geir Lippestad, indica que no hay ninguna prueba que respalde dichas acusaciones. "No han sido respaldadas por ninguna evidencia factible. El chamán Durek ya está harto y no está dispuesto a tolerar la difamación por parte de ese medio", ha asegurado ahora su abogado.

Otra de sus portavoces salió a defenderle y asegurar que hubo consentimiento por parte de su ahora denunciante. "A menudo extrae energía a través del sistema linfático en las zonas alrededor de las axilas y las ingles. Debido a que su trabajo implica varios métodos de curación, incluido el tacto, él cuenta con un documento legal que debe ser firmado por cualquiera que utilice sus servicios, para protegerse de personas con malas intenciones".