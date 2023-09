Así es Durek Verrett, el chamán que enamoró a Marta Luisa de Noruega: tuvo novio y estuvo muerto "4 minutos"

El verano de 2023 ha resultado ser la temporada estival del desamor. Más de 15 parejas de famosos, nacionales e internacionales, han roto sus relaciones sentimentales. Sin embargo, a la vez que esas 30 caras conocidas firman los papeles de su divorcio, otros se embarcan en la trepidante aventura del matrimonio. ¿Los últimos? La pareja formada por la princesa Marta Luisa de Noruega (51 años) y su razón de amor, Durek Verrett (48). Lo harán el 31 de agosto de 2024 en el Hotel Union de Geiranger.

Fue en 2019 cuando, tras un periodo de soltería después de separarse de Ari Behn -el padre de sus tres hijas, que se suicidó-, la hija de los reyes Harald (86) y Sonia de Noruega (86) impactó a la sociedad mundial al hacer público su amor por un chamán que afirmaba haber sido rey en otra vida y también haber vivido como faraón en el Antiguo Egipto.

"Cuando conoces a tu llama gemela, lo sabes. Yo he tenido la suerte de haber conocido a la mía. Durek ha cambiado mi vida, como tantas otras. Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional realmente existe aquí, en este planeta. Me abraza por completo, sin dudas ni miedo. Me hace reír como nadie, tiene la sabiduría más profunda para compartir y todos los aspectos intermedios de la diversidad de su ser. Me siento muy feliz y bendecida de que sea mi novio. Gracias mi amor, por incluirme tan generosamente en tu familia. Te amo desde esta eternidad hasta la próxima", dijo la princesa de Noruega en su perfil de Instagram.

[Durek Verret, pareja de Marta Luisa de Noruega, lanza un llamativo curso basado en su noviazgo]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise)

Pero ¿quién es Durek Verret, el chamán con fama de estafador que ha enamorado a la hija de los reyes de Noruega? Durek, de nacionalidad americana, nació en el estado de California el 17 de noviembre de 1974, por lo que tiene tres años menos que su futura esposa. En el verano de 2005, se casó con su primera esposa, Zaneta Marzalkova, una mujer de origen checo, pero que residía en Los Ángeles.

Tras su separación, comenzó un tormentoso romance con un hombre, el masajista Hank Greenberg, con quien estuvo desde 2007 a 2015. En esos ocho años, Greenberg afirmó haberlo pasado "muy mal" por culpa de Durek. En una entrevista, tras conocer que el chamán era el nuevo amor de Marta Luisa, lo llegó a acusar de "violento". Ante sus palabras, la princesa y su pareja advirtieron que tomarían acciones legales contra él y los medios que le dieran voz para evitar "más difamaciones".

[Investigan el negocio curativo del chamán Durek: toda la verdad sobre su controvertido trabajo]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Durek Verrett (@shamandurek)

Verrett es un hombre de negocios, afirma ser un chamán "de sexta generación", y cuenta que su madre tiene ascendencia noruega y antillana, pero que su padre es de origen haitiano. En una entrevista en 2009, desveló haber "nacido dentro los linajes del vudú haitiano y la medicina indígena noruega". Además, dijo que una vez estuvo muerto "cuatro minutos".

"Tenía la presión arterial alta, al igual que mi padre y mi abuelo, pero nunca me lo tomé en serio. Entonces, eso destruyó mis riñones y sufrí un paro cardíaco. Fue uno de los momentos más decisivos de mi vida. Estuve muerto durante cuatro minutos, y cuando me reanimaron sufrí una lesión en el cerebro. Estuve en silla de ruedas durante casi dos años y necesité diálisis durante ocho", desveló en un pódcast.

La polémica con la Covid

En octubre de 2022, Noruega, el país de su futura esposa, se echaba las manos a la cabeza después de que el chamán anunciase que había puesto a la venta un elemento llamado The Spirit Optimizer, una medalla creada por él mismo con supuestas propiedades de sanación que curaba también la Covid-19. Se trata de un objeto que el controvertido empresario describía como "una tecnología espiritual avanzada".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Durek Verrett (@shamandurek)

En la página web del chamán Durek aseguran que esta medalla "te mostrará lo que falta en tu vida". La describen como una "poderosa herramienta de sintonización que alinea su sistema al eliminar traumas y viejas creencias que hacen que su vida se sienta pesada y oscura". Esta práctica enfadó a los sanitarios que lucharon dejándose la piel y a veces la vida por acabar con la pandemia. Incluso tuvo que intervenir el secretario de Estado del Ministerio de Salud y Bienestar de Noruega, Ole Henrik Krat Bjørkholt, quien no dudó en llamar "estafador peligroso" al yerno real.

Datos de la gran boda

"A Durek y a mí nos complace anunciar que nuestra próxima boda se llevará a cabo en el histórico Hotel Union", expresó Marta Luisa de Noruega en sus redes, y continuó, "Geiranger es conocida por sus espectaculares fiordos y montañas. El fiordo de Geiranger está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y representa la rica cultura y la sorprendente naturaleza de Noruega".

Para concluir, la pareja real -aunque ella renunció a sus obligaciones institucionales, sigue siendo princesa e hija de Reyes- desveló que estaban "increíblemente felices de poder celebrar nuestro amor en ese hermoso entorno. Significa mucho para nosotros reunir a nuestros seres queridos en un lugar tan rico en historia y experiencias intensas en la naturaleza. Geiranger es el lugar perfecto para abrazar nuestro amor".

Sigue los temas que te interesan