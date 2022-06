Durek Verret, pareja de Marta Luisa de Noruega, lanza un llamativo curso basado en su noviazgo

Durek Verret (47 años), conocido por su relación con la princesa Marta Luisa de Noruega (50), se ha convertido en un personaje mediático por méritos propios. Pese a no protagonizar fotografías con la Familia Real noruega, su nombre suele acaparar titulares, ya sea por su vida amorosa o por su curiosa profesión de chamán.

Es precisamente esto último lo que vuelve a llevar a la actualidad a Verret, pues ha desvelado un nuevo proyecto que tiene mucho que ver con la princesa. Tal y como ha anunciado en sus redes sociales, su academia, 'The Shaman School', cuenta con un nuevo curso en el que enseña la técnica que él utilizó para 'atraer' a Marta Luisa a su vida.

Según la descripción, aquellos que se inscriban en estos estudios "aprenderán sobre los fundamentos de una relación y a comprender sus factores desencadenantes". Además, enseña a comprender que las relaciones "no se tratan solo de sexo, sino de conexión y comunicación, de ser capaces de crear transparencia entre la pareja para crear relaciones más saludables".

Una descripción un tanto vaga que Durek Verret matiza en sus redes sociales, donde asegura a sus futuribles alumnos que gracias a este curso podrán "atraer a las mujeres centradas en el corazón a su vida", a personas que "son auténticas y están impulsadas por el alma".

A él le funcionó, explica, pues gracias a este aprendizaje dejó atrás una etapa en la que tenía muchas relaciones disfuncionales que fueron "muy dolorosas". Todo cambió cuando descubrió "la verdad" y comenzó a atraer a las mujeres indicadas. Unos conocimientos que puso en práctica con Marta Luisa de Noruega, con quien mantiene una relación desde comienzos de 2019.

Para acceder a tales conocimientos hay que desembolsar 45 dólares, poco más de 42 euros, aunque no se especifica ni la duración del mismo ni las lecciones que se tratarán.

Si bien el anuncio solo lleva unas horas publicado, ya ha tenido un gran éxito, pues Durek ha recibido miles de 'Me gusta' en su post de redes sociales y otros tantos comentarios en los que aplauden esta nueva iniciativa.

Una historia consolidada

La llegada del chamán Durek se produjo en el mejor momento para Marta Luisa Noruega. Pese a las trabas iniciales -pues sorprendió mucho que le eligiera como pareja-, el estadounidense demostró que había llegado a su vida para quedarse.

La prueba de fuego tuvo lugar el día de Navidad de 2019, cuando se convirtió en su mejor apoyo tras la trágica muerte de su exmarido y padre de sus hijas, Ari Behn, que se quitó la vida. Como se desveló en los días posteriores a su muerte, sufría una grave depresión de la cual no vio salida. Lejos de convertir el tema en tabú, su entorno más cercano, incluidos sus padres, decidieron hablar de su enfermedad para visibilizarla.

Desde entonces, Verret y Marta Luisa han demostrado al mundo que están unidos y que viven ajenos a las dificultades. Ni siquiera las amenazas de muerte que la princesa denunció sufrir en junio de 2020 han logrado separarles. En aquel momento, a través de un reivindicativo escrito en sus redes sociales, la hija del rey Harald quiso salir en defensa de su pareja. Asegurando que "ser la novia de Durek me ha dado un curso intensivo de cómo la supremacía blanca está en juego y la forma en la que he pensado y actuado consciente e inconscientemente hacia las personas negras".

Marta Luisa de Noruega y Durek Verret en una imagen tomada en diciembre de 2019. Gtres

Tras esto, enumeró todos los prejuicios que existen sobre su marido: "El racismo no es solo lo obvio (que pensé que era) de la discriminación directa, el maltrato y el asesinato de personas negras. Esto es fácil de defender. Está en los detalles (que aún no sabía que existían). Está en la forma en la que la gente rehúye a Durek. Cómo los amigos creen que miente sobre todo. Que es malo por ser amable. Las palabras murmuradas por debajo, dejándole claro que no tiene un lugar en la mesa. Gente diciéndole en voz alta '¿cómo te atreves a pensar que te tocaría?' cuando extiende su mano para saludar (antes de la Covid-19). Las personas piensan que no son racistas, pero no conocen a nadie con un color de piel diferente al suyo, aparte de las personas que trabajan para ellos", sentenció.

