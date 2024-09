Así es Tom Parker Bowles, el hijo mediático de Camila: su máximo defensor, enemigo de Harry y una trágica pérdida

Todo lo que rodea a la familia real británica siempre es motivo de noticia. En un año negro donde han pasado a por una difícil etapa tras los sendos diagnósticos de cáncer de Carlos III (75 años) y Kate Middleton (42), parece que los Windsor vuelven a la calma.

Ahora están después de celebración después de que Tom Parker Bowles (49), el primogénito de la reina Camila (77), haya lanzado un nuevo libro de cocina centrado en la gastronomía real y en los platos que los monarcas británicos han comido a lo lardo de la historia de la Corona.

Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III ha visto la luz este jueves, 26 de septiembre. No es el primero que publica, ya que su vida siempre ha girado en torno a la gastronomía, pero es el que más va a dar de qué hablar y ya lo está haciendo.

Tom Parker Bowles en una imagen de archivo. Gtres

"Siempre he adorado a mi padrastro, siempre ha sido un hombre amable, bueno y encantador, con inteligencia y humanidad", reconoció en una entrevista recogida por Daily Mail hace unos años. La realidad es que la relación que mantiene con el ahora monarca es estupenda desde que es un niño.

Tom Parker Bowles siempre ha preferido mantener un perfil muy discreto e intentar hacerse un nombre propio y que no se le relacione con su madre. Tanto él como su hermana, Laura Lopes (46) han vivido voluntariamente retirados de la Familia Real y tratar con la mayor naturalidad posible su situación dentro de la Corona británica.

El ahijado de Carlos III estudió en el reconocido colegio británico de Eton, donde también estudiaron los príncipes Guillermo (42) y Harry (40). Estudió periodismo y se especializó en gastronomía. Desde entonces, ha trabajado en las revistas y periódicos más conocidos en Reino Unido haciendo críticas y reportajes sobre cocina. De hecho, en 2010 recibió el premio Guild of Food por sus textos.

Libro de Tom Parker Bowles

También ha participado en programas de televisión como presentador, colaborador e incluso juez de espacios culinarios. Ese perfil bajo le ayudó a labrarse un futuro como experto, pero también ha sabido cuando dar un paso al frente y salir en defensa de sus seres queridos.

Ha demostrado estar muy orgulloso de la ahora reina consorte y ha dado la cara por ella en situaciones tensas. Protagonizó hace poco más de dos años una polémica con el príncipe Harry por unas declaraciones que este último realizó en su libro biográfico sobre Camila.

El duque de Sussex daba a entender que el único motivo de su madrastra para casarse con Carlos III era conseguir el título de Reina y llegó incluso a calificarla de "madrastra malvada": "Al poco de nuestros encuentro privados con ella, empezó a desarrollar su estrategia a largo plazo, una campaña dirigida al matrimonio y, con el tiempo, la Corona".

Tom Parker Bowles junto a su madre el día de la boda con Carlos III. Gtres

Aunque tardó unos meses en hacerlo, salió públicamente a defenderla: "Esto no es una especie de estrategia a largo plazo. Mi madre se casó con la persona que amaba". Aseguró al mismo tiempo que estaba muy orgulloso de ella, que era "ejemplar" y que jamás les abandonó. De hecho, hace unos meses acudieron juntos a un acto por primera vez.

En lo personal, Tom Parker Bowles se casó con la periodista de moda Sarah Buys en 2005, con quien tuvo dos hijos: Lola y Freedie. 13 años después de darse el 'sí, quiero', el matrimonio separó sus caminos. Después conocería a Alice Procope, con quien vivió años muy felices hasta que a ella le fue diagnosticado cáncer y murió en 2021. El hijo de la ahora reina tuvo incluso que ir a terapia para hacer frente a esta dolorosa pérdida y se tatuó una A en homenaje a su pareja.

Pese a que siempre ha dejado claro que ni él ni su hermana pertenecen a los Windsor, los acontecimientos sucedidos en los últimos años les han hecho cambiar de postura. Viajaron hasta Sandringham para pasar la Navidad junto al resto de la familia real, empiezan a aparecer en eventos junto a su madre y se sienten más cómodos hablando de la monarquía.