El príncipe Hussein y Rajwa de Jordania, padres de su primera hija: las emotivas imágenes y el significativo nombre

La familia real jordana está de enhorabuena. A primera hora de este sábado, 3 de agosto, el príncipe heredero al trono Hussein (30 años) y su esposa, Rajwa de Jordania (30) han dado la bienvenida a su primera hija en común.

La noticia la ha transmitido la Corte Real Hachemita en su perfil oficial de Instagram, donde han compartido un emotivo vídeo de las primeras horas de la recién llegada al mundo. Ha sido aquí, precisamente, donde se han conocido algunos detalles que habían permanecido en privado hasta el momento.

Cumpliendo con la tradición, su sexo ha sido desvelado en el momento de su nacimiento y la han llamado Imán, un nombre con el que rinden homenaje a la hermana del príncipe Hussein, quien es uno de sus principales apoyos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Hashemite Court (@rhcjo)

"El Príncipe Heredero llama al oído a su hija recién nacida, la princesa Iman Bint Al Hussein. Que Allah le bendiga y le conceda paz", escribe el perfil de Instagram junto a un vídeo donde aparece el heredero al trono con la pequeña en brazos, que aprovecha sus primeros minutos de vida para orar junto a ella.

Es una muy buena noticia para la Familia Real Hachemita, ya que los monarcas Abdalá II de Jordania (62) y Rania de Jordania (53) se convierten así en abuelos. A pesar de ser la primogénita del heredero al trono, la recién nacida no podrá formar parte de la línea de sucesión al trono. En Jordania todavía está vigente la ley sálica, que impide que una mujer pueda ser titular de la Corona por derecho propio. Sí que ostentará el papel de princesa, pero no podrá tener un papel más importante.

Las reacciones no han tardado en llegar. Los primeros en reaccionar han sido los recién estrenados abuelos, quienes no han podido evitar compartir su felicidad a través de sendos mensajes compartidos en sus perfiles. "Has iluminado nuestras vidas con nuestra preciosa nieta, Iman. Que Dios nos proteja de ti. Felicitaciones a Hussein y Rajwa y que Dios llene sus vidas de bendiciones y alegría", ha escrito Rania.

Rajwa Al Saif en un retrato de los últimos meses. Redes oficiales de la Casa Real jordana

Por su parte, el rey también ha querido dejar su mensaje: "Alabado sea Dios que nos dio a nuestra primera nieta, Iman bint Al-Hussein. Felicito a Al Hussein y Rajwa Al-Azizan por su bebé recién nacido. Le pedimos a Dios que le de un buen crecimiento y la proteja. Iluminaste nuestra familia. Tu abuelo".

El matrimonio se dio el 'sí, quiero' en una fastuosa boda celebrada en junio de 2023. Tuvo lugar en los jardines del Palacio Zahran, hasta donde se desplazaron más de 100 invitados llegados de todas las partes del mundo. Entre ellos, destacó la presencia de los Eméritos, los actuales reyes de Dinamarca y los príncipes de Gales.

Fue el pasado mes de abril cuando anunciaron la buena noticia, pero apenas han trascendido detalles sobre el embarazo. De hecho, en varias ocasiones se rumoreó sobre el nacimiento prematuro del bebé. Tuvieron que salir a desmentirlo con imágenes en las que se le puede ver posando con su tripa.