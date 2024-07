Casa Real cambia con éxito la estrategia de sus redes, según los expertos: más naturales, cercanos y espontáneos

El pasado 20 de junio, la Casa Real española daba un paso definitivo con el que acercarse más al público joven. El objetivo era claro: ampliar los canales de comunicación de la institución en una red que se caracteriza por el contenido único y personal.

De aquel momento ha pasado ya más de un mes y los resultados son muy positivos. Ya acumulan más de 631.000 seguidores y sus publicaciones suman millones de me gustas.

El equipo de comunicación eligió el momento ideal, un día después del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI (56 años) como monarca español. Desde entonces, se ha convertido en un espacio en el que comparten imágenes habituales de su agenda institucional, pero más cercanas al público. ¿Qué ha cambiado en estas primeras semanas?

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con expertos en comunicación digital y redes sociales para conocer cuáles son los puntos que el perfil de Casa Real ha cambiado en este primer mes y gracias a lo que han conseguido mejorar. En uno de los primeros análisis de este periódico, los expertos aseguraban que les hacía falta un toque de naturalidad y cercanía, algo que ya han conseguido.

"Es un Instagram en el que queremos ver todo lo que no nos han dejado ver durante estos últimos años y su comportamiento habitual... queremos ver lo que no podemos saber", explica Arantxa Pérez, de la agencia PR&MANAG. La naturalidad provoca cercanía y éxito. Uno de los formatos que han implementado en esta última semana y que ya ha quedado demostrado que es un rotundo éxito son los selfies, un gesto espontáneo pero que han conseguido viralizar. Primero fueron los monarcas y después sus hijas.

"Los selfies me parecen maravillosos. Muestran con orgullo su relación de pareja, de familia... La gente estaba esperando ver este tipo de publicaciones más naturales. El cambio es superpositivo en cuanto a imagen, mayor reputación y consiguen ganarse a la gente", continúa exponiendo la experta.

También están apostando por incorporar audios en tendencia para acercarse al público más joven que quizás ha estado más alejado de la institución. "La monarquía es cercana a la generación más adulta, que hizo entender en los noventa que no eran tan distantes. Pero han pasado muchos años y se han alejado. Ahora se cambia la perspectiva gracias a mostrar el día a día, verlas disfrutar...", argumenta Arantxa Pérez.

En los últimos días el contenido se resume en el apoyo de la princesa Leonor (18) y la infanta Sofía (17) a los deportistas españoles que compiten en los Juegos Olímpicos de París. Unos gestos con los que están mostrando esa cercanía que siempre se ha pedido. "La futura reina se tiene que ganar al que va a ser su pueblo, que son personas de su generación. Si de base se hace un trabajo empático y cercano, es algo que va a repercutir en positivo en su futuro. Lo está haciendo bien. Siempre la habíamos visto a través de agendas muy oficiales, muy pautadas, muy distantes...", continúa argumentando.

Estos cambios han sido muy notables en Instagram, no así en otras plataformas como X (antes Twitter), donde continúa primando el contenido institucional informativo. "Cada red social requiere de un contenido diferente. No puedes poner en X lo mismo que en Instagram, porque el primero es más formal. Está bien que lo hagan de una forma diferente", especifica. Por el momento, Casa Real no cuenta ni con perfil en Facebook, donde reside un público más adulto, ni TikTok, con el público adolescente como protagonista.

Hasta ahora el contenido en redes sociales se basaba única y exclusivamente en las citas oficiales, ahora han empezado a experimentar para publicar vídeos más elaborados y con escenas que no puede visualizar el público normal. El éxito es absoluto y así lo demuestran los números que el perfil está haciendo en su primer mes.

Para poner en contexto, es necesario hacer una comparativa con el resto de monarquías europeas. 40 días han sido suficientes para superar en cifras a las cuentas de la Casa Real belga (167.000 seguidores) y la de Noruega (370.000 seguidores). Está muy cerca de la holandesa (963.000 seguidores) y la danesa (1.100.000 seguidores). Lejos queda la británica con 13.400.000 usuarios.

Aunque el perfil ha tardado en llegar, han demostrado que lo bueno se hace esperar y que tenían muy claro desde el primer momento hacia donde querían enfocar esta nueva aventura en redes sociales.