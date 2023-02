Del blanco al rojo en un minuto (y con bolso nuevo): el motivo del cambio de ropa exprés de Letizia en Luanda

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

La reina Letizia (50 años) ha tenido que hacer un cambio exprés, ya que después de visitar la maternidad con la primera dama angoleña tenía un nuevo acto: ha acompañado al rey Felipe VI (55) a la Asamblea Nacional de Angola, donde han mantenido un encuentro con la presidenta de la Cámara, Carolina Cerqueira.

Estaba claro que no podía presentarse ante los políticos africanos vestida con una sahariana y unos pantalones blancos, así que ha debido de tener que ir corriendo al hotel para cambiarse y lucir algo más apropiado.

Y entonces, se ha hecho la magia. Como la noche y el día, de hecho, parece hasta otra Reina. Letizia se ha quitado el look estilo Memorias de África para ponerse el de royal europea y cosmopolita y todo gracias a su color fetiche: el rojo.

Los Reyes a su llegada a la Asamblea. Gtres

Letizia ha llevado a Angola uno de esos vestidos que sabe que siempre le sientan bien. Se trata de un diseño de Massimo Dutti, perteneciente a la colección de otoño invierno de 2018, que entonces tenía un precio de 199 euros. Se trata de un modelo realizado en satén, con manga larga y falda drapeada justo en la zona de la cintura que, la verdad es que le sienta como un guante.

Lo que más nos gusta es el movimiento de la tela cuando la Reina camina, parece que va flotando dentro de una nube de color roja. Este look lo llevó por primera vez en junio de 2020, en plena pandemia, para asistir al Museo del Prado donde se hizo una fotografía junto al Rey ante el cuadro más famoso de la pinacoteca: Las Meninas.

El rey de España, Felipe VI, y la reina Letizia, antes de su encuentro con la presidenta de la Asamblea Nacional, Carolina Cerqueira, y de un acto en el hemiciclo, este miércoles en Luanda, Angola. EFE

Lo llevó una segunda vez. Fue en junio de 2021, durante un almuerzo ofrecido en el Palacio Real de Madrid en honor al presidente de Colombia y su esposa. Ya sabemos que la Reina es una mujer de costumbres y que, si ella opina que algo funciona, lo repite. Así que los complementos que ha elegido para lucir este vestido de la firma de Inditex son exactamente los mismos que lució el día que lo estrenó.

Así que ha vuelto a lucir los salones rojos, modelo destalonado de la línea CH de Carolina Herrera. Esperamos que a su vuelta a España aproveche las ocho horas de vuelo para descansar los pies, ya que en Angola no se ha bajado de los tacones y estamos completamente seguros de que su dolencia en el pie -sufre el neuroma de Morton- se va a ver afectada.

Nuevo bolso de la reina Letizia. Gtres

La novedad del look ha sido el bolso. Se trata de una limosnera ideal, en piel roja, que nunca le habíamos visto antes y que, por tanto, de manera pública, es de estreno. Así se une complemento más a su gran colección de accesorios en este color. En cuanto a los pendientes ha elegido el modelo de Gold & Roses, llamados Needle I am perteneces a la colección I am red realizados en oro amarillo y diamantes de pequeño tallaje. Además, llevaba el anillo de Coretano.

