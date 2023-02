Blazer tipo sahariana y alpargatas: el esperado guiño de Letizia a África en su último día en Angola

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Segundo día y último de la visita de Estado de los Reyes en Angola. Felipe VI (55 años) y la Letizia (50) han comenzado su jornada por separado, cada uno con su propia agenda. Mientras que el Rey presidía un encuentro empresarial, la Reina acudía con la Primera Dama angoleña a la maternidad Lucrecia Paim, para conocer los programas, que con ayuda de la Agencia de Cooperación Española, tienen en el centro para reducir la tasa de transmisión del VIH entre madres e hijas.

Como comentamos este martes 7 de febrero, en Angola tienen el mismo horario, pero una temperatura muy distinta. Mientras que en Madrid estamos muertos de frío, allí Letizia está disfrutando de una adelantada primavera, así que su maleta para este viaje está siendo más propia de los meses de mayo que de pleno febrero.

Para su primer acto de este segundo día, Letizia ha elegido el color blanco como protagonista de su look. Se trata de un conjunto de pantalón y chaqueta al que no terminamos de ver juntos, como que no encajan 100%.

La Reina con la Primera Dama angoleña en la maternidad Lucrecia Paim. Casa Real

Si ayer por la noche comentábamos que las prendas cruzadas y ajustadas hacen que el cuerpo de la Reina parezca más menudo y delgado, este miércoles 8 ha pensado en buscar el efecto contrario con una blazer con volumen y un pantalón con el mismo efecto. El resultado es un poco extraño. Pero vamos por partes.

Letizia ha estrenado una chaqueta muy peculiar. Teñida en color blanco, está decorada con ribetes estampados en cuadro vichy negros. Es una prenda de manga francesa, por lo que es totalmente primaveral, y su forma estilo sahariana hace que se la pueda atar a la cintura, marcándosela bien como a ella le gusta, sin que desentone. Parece realizada en loneta y al tener los hombros abullonados parece que le queda un poco grande. Esta sahariana puede que sea un guiño al más puro estilo Memorias de África.

Al finalizar la visita, los trabajadores de la maternidad han despedido a la Reina Letizia al grito de “brilla, brillamos”, en referencia al lema de la campaña, que busca acabar con el SIDA en menores en 2030 pic.twitter.com/EXYFOLzAkj — Susana Campo (@xuxana) February 8, 2023

Aunque no estamos seguros de que el pantalón y la sahariana sean un conjunto de traje, lo cierto es que eran del mismo tono, pero la parte de abajo está realizada también en loneta, un tejido perfecto para sobrevivir a la humedad que siempre reina en África. Se trata de un diseño ligeramente baggy que nos parece un poco informal para el momento y el lugar y en el que el delgado cuerpo de la Reina parecía perderse dentro.

En un look de este estilo lo más apropiado eran unas alpargatas y esa es la decisión que ha tomado. Ha sacado de su armario el modelo en blanco de Macarena Shoes que tanto usó el pasado verano. Letizia sigue llevando el anillo de Coreterno.

Los Reyes terminan la mediodía esta corta visita a Angola, que nos deja un sabor de boca, estilísticamente hablando, nada especial, ¿alguien se ha llevado alguna sorpresa con los looks que ha elegido la Reina para esta visita de Estado?

Letizia ha combinado su 'outfit' con unas alpargatas de Macarena Shoes. Gtres

