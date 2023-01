El origen de su guerra y el extraño giro en la nefasta relación entre las 'primas' Letizia y Marie-Chantal

El funeral de Constantino II, hermano de la reina emérita Sofía (84) y quien fuera el último rey de Grecia, ha dejado imágenes que quedarán para siempre en el recuerdo. Una de ellas, sin embargo, destaca por encima de todas las demás: la reina Letizia (50) y Marie-Chantal Miller (54), esposa de Pablo de Grecia (55), hijo del exrey fallecido, juntas, del brazo, cómplices y sonriendo.

Estas fotografías carecerían de relevancia si no fuera porque lo último que se sabía de la relación entre la reina de España y la princesa sin trono -aunque con muchísimo dinero- es que Marie-Chantal disparó directamente contra Letizia en sus redes sociales. Fue en abril de 2018 y lo hizo tras el rifirrafe de la madre y la esposa de Felipe VI (54) a las puertas de la Catedral de Palma.

Si bien ambas habían hecho antaño todo tipo de esfuerzos por intentar llevarse bien dada la grandísima complicidad que existe entre Felipe VI y Pablo de Grecia como primos hermanos y como los compañeros de Universidad que fueron, la realidad es que nunca llegaron a tener buena sintonía. Ni siquiera en público se esforzaban por mantener lo único que se le exige a una Familia Real: ejemplaridad.

La reina Letizia y Marie-Chantal Miller en Atenas. Gtres

Pero ¿de dónde viene la mala relación entre Letizia y Marie-Chantal? ¿Cuál es el origen de sus tensiones y por qué ahora caminan del brazo por Atenas esbozando la mejor de sus sonrisas? No hay ninguna duda de que la consorte española y la multimillonaria británica son dos mujeres con vidas radicalmente distintas.

Letizia nació en Asturias, en el seno de una familia trabajadora, de clase media. Fue a colegios y a una universidad pública y trabajó como periodista hasta su boda con el entonces heredero al trono de España. Marie-Chantal Miller, por su parte, hija de Robert Warren Miller (89) y María Clara Pesantes Becerra (82), fue internada a los cinco años en el prestigioso The Peak School de Hong Kong.

Tras cuatro años en China, sus poderosos progenitores prefirieron que siguiera sus estudios en Le Rosey de Suiza, el colegio más caro del mundo. Luego vino París y más tarde, Nueva York, donde ingresó en The Masters School. Con una infancia a caballo entre Hong Kong, Ginebra y París, pero con Londres como cuartel general por haber nacido ahí, Marie-Chantal decidió vivir su adolescencia en Nueva York.

Pablo de Grecia, Felipe VI, Marie-Chantal y Letizia a la salida del restaurante donde cenaron el domingo en Atenas. Gtres

El poderoso señor Miller es un habitual de la revista Forbes, pues ha amasado una ingente fortuna gracias a su conglomerado empresarial basado en las tiendas libres de impuesto -Duty Free- en los aeropuertos de todo el planeta. Hoy, los Miller, tienen un net worth de casi 5.000 millones de dólares.

Fuentes cercanas a Marie-Chantal desvelaron en su día que su enfado con Letizia pudo venir por el hecho de que ella le enviase ropa de su exclusiva boutique de moda infantil como regalo para Leonor y Sofía y la Reina nunca vistiera a sus hijas con estas prendas. La esposa de Pablo tuvo, según el portal Look, este gesto durante dos años seguidos. No obstante, la entonces princesa de Asturias no hizo ni el ademán de darle las gracias.

Letizia, Sofía y Olympia de Grecia, hija de Marie-Chantal, en Atenas, con motivo del 50 aniversario de la muerte del rey Pablo. Gtres

Años después, en 2014, Letizia coincidió con Marie-Chantal en Grecia con motivo del 50º aniversario de la muerte del rey Pablo, padre de la reina Sofía. La tensión entre ellas no sólo se palpaba en las imágenes, sino que además, la propia Miller desveló que Letizia se mostró alejada de la familia y "como una secretaria estresada, como en la película Her, solo tiene vida virtual a través de su tablet". Para asestar el golpe definitivo, la princesa de Grecia publicó una foto con las infantas Elena y Cristina y su cuñada, Alexia. No dudó en lanzar una indirecta: "Con mis españolas favoritas y una griega".

2018, punto de inflexión

El 3 de abril de 2018 tuvo lugar la escena más impactante del reinado de Felipe VI y Letizia. El único error, dicen los expertos, de la experiodista desde que llegase al palacio de La Zarzuela. Tras asistir a la misa con motivo del Domingo de Resurrección, en Palma, la reina Sofía intentó hacerse una fotografía con sus nietas, Leonor y Sofía, pero Letizia lo impidió interponiéndose y creando un espectáculo del que aún quedan incógnitas.

La secuencia, de apenas 15 segundos, se viralizó en las redes sociales y llegaron a los medios de comunicación de todo el mundo. Hasta The New York Times abordó en su portada esta crisis real entre las reinas españolas. Lo sorprendente fue que uno de los comentarios más hirientes a Letizia llegó por parte del fuero interno de la familia del Rey: Marie-Chantal.

En conversación con el periodista Martin Bianchi, la nueva jefa de la Casa Real griega preguntó en Twitter: "¿Pero esto es cierto?". En otro tuit, y observando que lo que sus ojos veían no era más que una realidad, Miller lanzó la bomba definitiva: "¡Esto me enfada muchísimo! Ninguna abuela se merece ese tipo de trato. Ella ha mostrado su verdadera cara".

Tras casi cinco años de hielo, Letizia y Marie-Chantal han coincidido en tres ocasiones. La primera, en la misa de Acción de Gracias con motivo del fallecimiento del duque de Edimburgo, el pasado septiembre en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra y este domingo, en Atenas, cuando se produjo imagen que jamás nadie esperaba ver. Tras cenar en el restaurante del Hotel Gran Bretaña, Felipe y su primo Pablo salían y, a continuación, lo hacían sus esposas, sonrientes, como si nunca nada hubiera pasado.

Según publica LOC, Marie-Chantal se acercó a Letizia, le pidió disculpas por todo lo que había dicho de ella y la Reina, sencillamente, las aceptó. De alguna manera, ambas también lo harían por el vínculo tan fuerte entre sus maridos cuya relación se resintió por las desavenencias de sus esposas. Hoy, primas políticas y a tenor de las fotos... ¿quizá amigas?

