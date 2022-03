La reina Sofía, muy ilusionada, asiste al Zoo de Madrid y conoce a dos nuevos osos pandas

La mañana de este lunes 21 de marzo, mientras Felipe VI (54 años) y Letizia (49) entregaban en Valencia los Premios Nacionales de Innovación y Diseño, la reina Sofía (83) cumplía con su agenda en la capital. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas de la capital, la mujer del rey Juan Carlos (84) ha presidido en la madrileña Casa de Campo el Acto Inaugural del 50º aniversario del Zoo de Madrid. No ha estado sola. La han acompañado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (43), y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida (46).

Ha sido un acto muy especial en el que, además, se ha presentado de forma oficial a los gemelos pandas del Zoo, You You y Jiu Jiu, que acaban de cumplir seis meses. Desde 2010 han nacido en Madrid seis crías de esta especie, de los que la reina Sofía es una apasionada. Muy ilusionada, la madre del rey Felipe VI se ha acercado a ver a sus animales favoritos para no perderse ningún detalle.

La reina Sofía junto a Isabel Díaz Ayuso en el Zoo de Madrid. Gtres

Desde 1978, cuando el rey Juan Carlos recibió como regado de la República de China una pareja de osos panda que posteriormente llegaron al Zoo de Madrid, la reina Sofía ha seguido de cerca el nacimiento de nuevas crías y la incorporación de nuevos ejemplares.

Este lunes, la madre del rey Felipe VI tampoco ha perdido la ocasión de intercambiar una conversación amigable con Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida y el embajador de China en España, Wu Haitao, quien también se ha acercado a ver los nuevos ejemplares de osos panda que han nacido recientemente en Madrid.

La reina Sofía ha recibido un bonito detalle por los 50 años del Zoo de Madrid. Gtres

Para la ocasión, la reina Sofía ha apostado por un estilismo clásico, de pantalón y chaqueta, que ha completado con abrigo negro de corte midi y estilo plumífero que le ha permitido a hacer frente a las desfavorables condiciones meteorológicas que ha presentado la capital. Para sobrellevar el frío, ha completado su look con un fular fucsia que le ha dado un toque de color a su outfit.

Como gesto de cariño por "el apoyo, el amor y la preocupación que siempre ha demostrado por la conservación de especies amenazadas", Reina emérita ha recibido un bonito recuerdo de este día tan especial. Se trata un marco que celebra los 50 años del Zoo de Madrid con diferentes fotografías la madre de Felipe VI con los pandas. Un detalle que ha agradecido visiblemente emocionada y con una gran sonrisa.

