Meghan Markle debuta en YouTube con un contenido especial mientras Twitter investiga su última polémica

Meghan Markle (40 años) ha reaparecido justo un mes después de su último acto público en el macroconcierto de Global Citizen celebrado en Central Park, Nueva York, para pedir el acceso a la vacunación para todos los habitantes del mundo. Pero este miércoles, la esposa del príncipe Harry (37) ha querido tomar la palabra por una cuestión más artística a la vez que educacional.

La duquesa de Sussex ha debutado en YouTube de la mano del canal Brightly Storytime, en el que se leen cuentos y se desgranan secretos literarios. "¡Estamos encantados de darle la bienvenida a Meghan, la duquesa de Sussex, a Brightly Storytime! Su libro The Bench captura la relación de evolución y expansión entre un padre y un hijo, y nos recuerda las muchas maneras en las que el amor puede tomar forma y expresarse en una familia moderna", escriben desde la plataforma en un mensaje dedicado a Markle y su obra.

Meghan se ha mostrado entusiasmada por poder participar con la lectura de 'The Bench'. Brightly Storytime en YouTube

En los tres minutos de duración que tiene el vídeo compartido, Meghan, sentada en el jardín de su mansión en Los Ángeles, destapa cómo fue el proceso de creación del libro, desde su contenido hasta sus ilustraciones. La propia duquesa ha explicado cómo eligió los dibujos que acompañan al texto de su obra -que además está dedicada a su hijo mayor y a su marido-. Según ha contado Meghan, fue ella misma la que pidió al ilustrador que, por ejemplo, el protagonista del libro fuera pelirrojo. Y es que la historia trata la relación entre padre e hijo vista desde los ojos de una madre, y eso hace que toda la narración tenga tintes cálidos y sensibles, que debían ser trasladados a las ilustraciones.

Para la tarea de plasmar el relato en color y trazos, la duquesa escogió a Christian Robinson, un ilustrador superventas y ganador de Caldecott. El creativo se caracteriza por sus detalles suaves y bellos a la hora de trabajar los dibujos, pero nunca había empleado acuarelas en sus obras y ha querido estrenarse en esta materia para el especial libro de Meghan.

Muy cercana y entusiasmada por poder desgranar los detalles de su trabajo, Meghan Markle ha cautivado a los usuarios de YouTube, pues en unas horas ha superado las 100.000 visualizaciones.

Pero la duquesa de Sussex no siempre ha tenido el apoyo de los internautas. Y es que tanto ella como su marido han experimentado una campaña de odio por parte de algunos sectores que se manifiestan a través de Twitter. Tal es la dimensión que ha alcanzado el asunto que los todopoderosos responsables de la red social ya investigan el caso, pues, según ha podido confirmar ya la empresa especializada en bots que ha contratado Twitter, existen cuentas creadas expresamente para difundir odio sobre la pareja.

Debido a esta última polémica, el matrimonio no puede presumir de una vida tranquila, pero sí celebrar sus éxitos como es el caso del libro The Bench, que ya es el más vendido en Estados Unidos según el ranking realizado por el prestigioso diario The New York Times.

