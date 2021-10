El padre de Meghan Markle carga de nuevo contra su hija y su yerno: 'insultos' y una última amenaza

Thomas Markle (77 años) no cesa en su empeño por conocer a sus nietos, Archie (2) y Lilibet Diana (4 meses), los hijos de los duques de Sussex. El padre de Meghan Markle (40), como abuelo de los pequeños, tendría derecho a conocerlos, pero lo que molesta a Harry de Inglaterra (37) y su esposa es que siempre recurra a los medios para rentabilizar su vínculo con la actriz y avivar la guerra familiar que colea desde el año 2018.

Una vez más, el técnico de iluminación ya jubilado ha aparecido en televisión en horario de máxima audiencia para hablar del triste momento que supuestamente vive por "culpa" de su hija y su yerno. Durante una entrevista con el programa matutino Good Morning Britain, Thomas ha reclamado ver a sus nietos en persona: "Me encantaría ver a mis nietos. Varios abogados me han aconsejado en California que podría demandar para verlos. Aunque si hiciera esto, estaría haciendo lo mismo que hacen Meghan y Harry. No quiero involucrar a mis nietos en esto, dado que quiero verlos en un ambiente amigable. Y como no quiero ver a sus padres de forma hostil, esperaré".

Thomas Markle ha vuelto a amenazar a los duques de Sussex. Gtres

Markle asegura que la pareja real le tiene prohibidas las visitas a su casa de Los Ángeles, por lo que aún no ha podido ejercer de abuelo con los pequeños Archie y Lilibet. Ante esta situación, Thomas amenaza con demandarlos, algo que lleva exponiendo varios meses en los medios, pero que de momento se niega a llevar a cabo para, según sus palabras, "no dañar a los menores" que no tienen culpa de nada.

En el mismo escenario, Thomas Markle tacha a su hija de "infantil", por la actitud que muestra cada vez que su padre acude a un medio de comunicación, pues, tal y como desvela el jubilado, sus acciones mediáticas suelen tener efectos en la escasa comunicación con Meghan.

Pero la actriz no es la única salpicada por los descalificativos de su progenitor. El príncipe Harry también ha sido señalado por Thomas, pues culpa al nieto de Isabel II (95) del "distanciamiento con su hija" y asegura que "las cosas cambiaron poco después de que se enganchara del Príncipe". Por otro lado, al ser preguntado por la situación del llamado Megxit, Thomas también carga contra Harry, pues defiende que "ha abandonado a la Reina, al ejército y al pueblo británico" con su "egoísta decisión".

