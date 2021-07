Kate Middleton, en cuarentena tras estar en contacto con un positivo Covid

Kate Middleton (39 años) permanece aislada en su casa desde el pasado viernes tras haber estado en contacto cercano con un positivo Covid. Así lo ha confirmado este lunes un portavoz del Palacio de Kensington, sin desvelar los detalles del momento exacto en el que la mujer del príncipe Guillermo (39) estuvo junto a la persona contagiada. Hasta ahora, solo se han limitado a decir que se encuentra perfecto estado.

"La semana pasada, la duquesa de Cambridge entró en contacto con alguien que posteriormente dio positivo en la prueba de Covid-19. Su Alteza Real no está experimentando ningún síntoma, pero sigue todas las pautas pertinentes y permanece aislada en su domicilio", han explicado desde la Casa Real británica.

Antes de iniciar su cuarentena, Kate Middleton había asistido al campeonato de Wimbledon, donde se le vio hablando con diferentes personalidades ligadas al torneo. Sin embargo, la Corona no ha querido confirmar si fue en este evento donde se produjo el contacto con un contagiado. Según recoge la prensa local, la duquesa de Cambridge recorrió el recinto deportivo, se reunió con parte de su personal y se sentó al lado de la ex estrella del tenis Tim Henman (46) para ver jugar a Jamie Murray (35). Días antes había acudido al partido de la Eurocopa que jugaron Inglaterra y Alemania en el Estadio de Wembley de Londres. Allí estuvo acompañada de su marido y su hijo mayor, el príncipe George (7), y muy cerca de rostros conocidos como David Beckham (46) o Ed Sheeran (30).

Ahora permanece en cuarentena y apartada de los compromisos oficiales que tenía previsto cumplir en los próximos días. Uno de ellos, el 73 aniversario del National Health Service in England (NHS), en el que estaría junto a su marido, el príncipe Guillermo, quien sí continúa con su agenda prevista.

El aislamiento de la duquesa de Cambridge se ha producido un mes después de haber sido vacunada contra la Covid-19. Fue a finales de mayo cuando Kate Middleton anunció a través de uno de sus perfiles oficiales que había recibido la primera dosis en el Museo de Ciencia de Londres. "Estoy enormemente agradecida a todos los que participan en el despliegue: gracias por todo lo que estáis haciendo", escribió entonces la royal que, según la prensa británica, podría haber recibido el segundo pinchazo días después. Sin embargo, no hay constancia de ello.

El príncipe Guillermo también está vacunado desde mediados de mayo. Al igual que hizo Kate Middleton, la información la desveló él mismo a través de una publicación en redes sociales. "A todos los que trabajáis en el desarrollo de la vacuna, gracias por todo lo que habéis hecho y seguís haciendo", escribió en su momento el heredero al trono británico, quien contrajo la enfermedad en abril de 2020.

Según publicó el diario The Sun el pasado noviembre, Guillermo se contagió durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, decidió mantenerlo en secreto porque "estaban sucediendo cosas importantes y no quería preocupar a nadie". Aunque en ese momento su mujer y sus hijos también cumplieron con el confinamiento, por fortuna, no contrajeron la enfermedad.

Ahora, Kate Middleton vive una situación similar a la de un año atrás. Se encuentra en perfecto estado, pero permanece en cuarentena, apartada de los suyos y alejada de todos los actos marcados en su agenda institucional.

