El libro de Kate Middleton ya es un 'best seller' horas después de su lanzamiento: su curiosa celebración

Kate Middleton (39 años) está viviendo un viernes muy especial. Este 7 de mayo se ha puesto a la venta su libro Hold Still: A Portrait of our Nation in 2020, una obra que recoge las fotografías que la duquesa de Cambridge realizó durante el periodo más duro de la pandemia. Esta incursión en el mundo editorial ha resultado ser todo un éxito para la esposa del príncipe Guillermo (38), ya que en solo unas horas ya se ha colocado en el puesto número 5 de los best sellers de Reino Unido.

En plataformas como Amazon, el libro ya está totalmente agotado y se anuncia la reposición del mismo lo antes posible. Y es que parece que los ciudadanos británicos no quieren perder la oportunidad de descubrir de primera persona si el talento de Middleton para la fotografía es tan deslumbrante como la Familia Real intenta resaltar; ya que de un tiempo a esta parte las redes sociales de los royals se han inundado de estampas en las que aparece la firma de Kate. Esta pasión de la duquesa por la fotografía viene de lejos, aunque no fue hasta hace poco más dos años cuando se dio a conocer públicamente. Con la pandemia y su correspondiente confinamiento domiciliario, la duquesa potenció sus dotes y de hecho, el propio Guillermo de Inglaterra aseguró que estaba "todo el día sacando fotos a sus hijos".

Ahora ese don le ha servido para crear un libro y dejar constancia para siempre de los duros meses que atravesó su país a principios del pasado año. La obra editorial Hold Still se presenta como "un retrato colectivo único del Reino Unido durante el confinamiento nacional de 2020". Según indicó la propia duquesa de Cambridge "este libro está centrado en tres temas clave: los ayudantes y héroes, la nueva normalidad y los actos de bondad a través de 100 fotografías de la comunidad británica". Un bello gesto por el que este viernes, día de su lanzamiento, ha querido pasar una jornada entera dedicada a su obra maestra.

Debido a que los ingresos netos de las ventas del libro se dividirán a partes iguales entre la Galería Nacional de Retratos -de la que es patrona la propia Kate Middleton- y Mind, la organización benéfica de salud mental, la duquesa ha visitado ambos centros este 7 de mayo por la mañana. Además, también ha estado en el Royal London Hospital, donde ha conversado con los sanitarios y ha presidido un acto en el que se daban a conocer las claves para hacer frente a lo que queda pandemia.

Lo hacía vestida con un impecable abrigo rojo que ha sido muy comentado por la prensa allí presente, pues era de una tonalidad mucho más intensa de lo que Kate Middleton suele acostumbrar. Pero este viernes era un día especial para ella y era consciente de que todos los focos se tornaban sobre ella, más aún tras sus cifras de récord de ventas del libro en solo unas horas.

Precisamente para celebrar el meteórico lanzamiento de Hold Still, al terminar sus visitas en representación de la institución monárquica, la esposa de Guillermo de Inglaterra ha recorrido varias calles de la ciudad, monumentos y plazas para esconder varios de sus libros y que los niños puedan jugar a la búsqueda del tesoro.

Las redes sociales de los duques de Cambridge han compartido varios vídeos en los que se puede ver a Kate dejando los libros en diferentes rincones: ¡Que comience la búsqueda! Nos hemos unido a @bookfairies_uk durante el día para compartir contigo copias de Hold Still en el Reino Unido. Cada copia está adornada con una pegatina dorada de un libro de hadas, una cinta dorada y una carta de la duquesa escondida en su interior", desvela el mensaje emitido junto a las imágenes.

Kate adora jugar con sus tres hijos a todo tipo de aventuras y juegos de misterio, por lo que este divertido reto para los niños ingleses ha sido la mejor forma para ella de festejar su arrollador éxito con el libro y agradecer el apoyo recibido.

El libro de Meghan

En la víspera del lanzamiento del libro de Kate Middleton se conocía que Meghan Markle (39) hará lo propio el 8 de junio. Pese a que aún falta un mes para poder adquirirlo, el interés ha sido máximo y el mismo ránking que sitúa la obra de Middleton en el quinto puesto, atribuye una hipotética 24º posición al cuento de la actriz pese a que aún no se ha lanzado al mercado.

Meghan Markle, junto a la portada de su libro infantil 'The Bench'. Gtres y Random House Grupo Editorial

The Bench es un libro para niños que está inspirado en su esposo, el príncipe Harry de Inglaterra (36), y en su hijo, Archie (2). Además, viene ilustrado con imágenes de un solado pelirrojo, claramente en alusión a su marido y nieto de la reina Isabel II (95). Tal y como ha explicado la propia Markle, la idea del libro surgió a raíz de un poema que le escribió a Harry en el pasado Día del Padre.

