Raffaella Carrà, la diva ajena al matrimonio que se convirtió en icono gay: sus grandes amores

A sus 77 años, Raffaella Carrà sigue siendo actualidad. Ahora, el nombre de la diva italiana vuelve a protagonizar titulares por el estreno de Explota, explota, un musical basado en sus canciones que fue presentado esta semana en el Festival de Cine de San Sebastián y que llegará a las principales salas de nuestro país el próximo 2 de octubre. Sin duda, un homenaje a la cantante que trascendió fronteras y se convirtió en un suceso en las décadas de los 70 y 80.

Más allá de su talento sobre el escenario -cantaba, bailaba, presentaba y actuaba-, Raffaella Carrà se hizo notar por trascender todo tipo de prejuicios. Por rebeldía o simplemente por su forma de ser, a la vez que triunfaba con sus canciones y batía récords de raiting en la televisión, la diva italiana abordaba temas que en su época todavía eran un mito. Entre esos, la liberación de la mujer, la infidelidad y la homosexualidad.

Sergio Japino y Raffaella Carrà, durante la presentación del programa 'Forte, forte, forte'. Gtres

A pesar de que siempre ha sido una mujer independiente, hubo dos hombres que lograron conquistar su corazón. Gianni Boncompagni y Sergio Japino. El primero, un personaje de la televisión italiana, con el que convivió durante varios años y compartió parte de su éxito profesional. Fue precisamente él, el autor de algunas de sus canciones como Tuca tuca o Fiesta. Además, el director de Pronto, Raffaella?, el programa que consagró a la cantante como personalidad femenina de la pequeña pantalla europea. Años más tarde, ejerció de guionista en Carrámba! Che Sorpresa, el show televisivo dirigido por el segundo gran amor de Carrà.

La diferencia de edad -11 años- no fue un impedimento para que la artista, cuyo nombre de pila es Raffaella Pelloni, se enamorara del que también fuera su coreógrafo, Sergio Japino. La pareja inició su relación cuando la cantante llevaba varios años distanciada de Boncompagni, quien falleció en 2017 y a quien Carrà le guarda un bonito recuerdo. A día de hoy, tampoco hace vida con Japino. Sin embargo, tienen una buena amistad. "Es un amor que ha cambiado de forma, pero que nunca, nunca, va a morir", dijo la cantante en una conversación con El País.

Raffaella Carrà, en la década de los 80. Gtres

Con ambos, Raffaella Carrà mantuvo largas relaciones. Sin embargo, no llegó a pasar por el altar porque, según ella misma ha confesado en alguna ocasión, no cree en el matrimonio. Aun así, a la intérprete de Para hacer bien el amor, le hubiese gustado formar una familia. "Me hubiera gustado tener un hijo, pero cuando lo intenté ya era tarde. El médico me dijo que no podía", confesó en la entrevista con el mencionado periódico, en la que también desveló su forma de educar.

"Libertad es la palabra para poder vivir. Por ejemplo, me alegra especialmente que en Italia se haya aprobado la ley civil de las uniones de los homosexuales. Estoy muy involucrada con este tema porque tiene que ver con la libertad de los individuos", dijo Raffaella Carrà cuando le preguntaron cómo hubiese educado a sus hijos. Una respuesta que concuerda con esa forma de ser que la hizo destacar entre otros artistas y que y hoy, la ha convertido en un icono de gay. La intérprete de Lucas, una canción que define su adoración por el colectivo LGTB, fue premiada en el World Pride Madrid 2017 como Icono Gay Mundial.

Raffella Carrà, en los premios World Pride Madrid 2017. Gtres

A sus relaciones con Gianni Bocompagni y Sergio Japino, se suma un affair con Gino Stacchini, el exfutbolista italiano que jugaba en la Juventus. De no haber sido rechazado, Frank Sinatra también formaría parte de esta lista. Raffaella Carrà conoció al cantante en la década de los 60, cuando protagonizaron la película El coronel Von Ryan. Entonces, el también actor se fijó en la diva italiana que, si bien lo consideraba atractivo prefirió no tener nada con él, más allá de un trabajo profesional.

