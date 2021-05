Kate Middleton recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus: su mensaje a los sanitarios

Kate Middleton (39 años), la duquesa de Cambridge, ha anunciado este sábado, a través de uno de sus perfiles oficiales, que ha recibido la primera dosis contra el coronavirus. El calendario de vacunación continúa en todo el mundo y ahora le ha tocado el turno a la mujer del príncipe Guillermo (38). Para la ocasión, Kate se ha apeado del traje y se ha decantado por un vaquero y una camiseta. Al mismo tiempo que hace público su camino hacia la inmunidad, Kate también ha querido agradecer a los sanitarios el trato dispensado.

"Ayer recibí mi primera dosis de la vacuna Covid-19 en el Museo de la Ciencia de Londres. Estoy enormemente agradecida a todos los que participan en el despliegue: gracias por todo lo que estáis haciendo", han sido sus palabras en las redes sociales. De momento, se desconoce si el príncipe Guillermo ha sido llamado a vacunar. Sea como fuere, el hecho de que Middleton haya hecho público este gran paso frente al coronavirus a través de sus redes sociales demuestra la cercanía y la transparencia que rigen los pasos del matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar, y han sido variadas: "Tu figura después de tener tres hijos. Simplemente, espectacular", "En esa familia todos tenéis buenos brazos", "Yo también me vacuné hace unos días, pero, definitivamente, no salí tan glamurosa como tú", "Como enfermera, le doy las gracias por vacunarse".

Esta vacuna llega tan solo días después de que los duques decidieran dar un paso importante: volver al lugar en el que surgió su historia de amor. La pareja visitó hace unos días la Universidad de St. Andrews, en el condado de Fife, Escocia. La visita a la localidad que alberga el centro formativo -y que le da nombre- comenzó con una competición deportiva, que recordó la afición del duque a participar en actividades de este tipo durante su época en la universidad. La pareja participó en un una sesión de navegación de la mano de Five Young Careers, una entidad dedicada a velar por el bienestar físico y mental de la comunidad a través de actividades al aire libre.

Los duques de Cambridge en St. Andrews.

Los duques dejaron a un lado los elegantes atuendos a los que están acostumbrados y optaron por un outfit algo más informal, aunque igualmente acorde, adecuado y elegante. En el caso de Kate Middleton, combinado con un jersey rosa y zapatillas, además se resguardó del frío con un plumífero. Su marido, sin embargo, escogió unos zapatos y restó formalidad al conjunto con un abrigo de estilo deportivo. Durante la carrera tuvieron que pelear con el viento, pero afrontaron estas vicisitudes meteorológicas entre risas cómplices.

El momento más emocionante llegó cuando juntos hicieron un recorrido por el campus. El espacio que tantas veces compartieron como estudiantes lo volvían a pisar como duques de Cambridge. Y mucho han cambiado sus vidas desde entonces. Desde el 29 de abril de 2011 los antiguos estudiantes de la entidad forman un feliz matrimonio y más tarde se convirtieron en padres de tres hijos: George (7), Charlotte (6) y Louis (3). En esta visita, no perdieron la ocasión de charlar con actuales estudiantes del centro formativo y se interesaron por cómo habían vivido los últimos tiempos, ya que la irrupción de la pandemia ha provocado numerosos cambios en el sistema educativo. Tanto Kate como Guillermo cursaron estudios de Historia del Arte y se graduaron en 2005.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo se conocieron cuando eran estudiantes de primer curso de este centro educativo, el más antiguo del país. Él escogió esta universidad huyendo del foco mediático y la suerte quiso que allí encontrara el amor. El príncipe se quedó prendado de la belleza de la duquesa al verla durante un desfile benéfico. Ahí surgió una bonita amistad que con el tiempo fue ganando intensidad y el resto de la historia ha quedado reflejada en la hemeroteca de todos los medios a nivel internacional. La duquesa recordó en una entrevista que se puso "roja brillante" al conocer a Guillermo, pero que pronto se acostumbró a estar con él, ya que compartían rutina en el campus y en la piscina de la universidad donde solían nadar por las mañanas temprano.

[Más información: Los duques de Cambridge vuelven al lugar donde se conocieron hace 20 años]