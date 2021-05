Jesús Ortiz, el padre de la reina Letizia, recibe la vacuna contra la Covid

Buenas noticias para la reina Letizia (48 años). Su padre, Jesús Ortiz (72), ha recibido la vacuna contra la Covid-19. Así lo ha confirmado él mismo la mañana de este jueves, a través de su perfil de Twitter, donde suele ser muy activo.

Aunque no ha desvelado mayores detalles, se presume que el periodista ha recibido la primera dosis. Por lo que en las próximas semanas, siguiendo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, se realizará el segundo pinchazo.

"Pues nada: si hay que presumir de uno es un poco más 'moderno', se presume y punto", ha comenzado escribiendo Jesús Ortiz en tono de humor, dejando entrever que le han suministrado la vacuna de la farmacéutica Moderna, la más habitual en el grupo de personas de su edad. "Gracias a los que lo hacen posible", ha finalizado el padre de Letizia, quien pese a haberse retirado de los medios mantiene una intensa actividad en redes sociales.

Pues nada: si hay que presumir de que uno es un poco más “moderno” 💉, se presume y punto. Gracias a los que lo hacen posible. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) May 6, 2021

Fue el pasado mes de febrero cuando Jesús Ortiz anunció su jubilación. Tras más de 50 años de experiencia en el mundo del periodismo, el padre de Letizia dio a conocer su decisión a través de su perfil de Twitter. "Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas", escribió entonces. "Siguen en el 'coco' los más de 50 años de experiencias en todo tipo de medios, en comunicación corporativa y en comunicación interpersonal. Para algo servirá a alguien, digo yo", añadió.

Acorde con su decisión, Jesús decidió modificar su biografía en la mencionada red social. "Desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión", escribió el padre de la Reina, dejando claro que continuaría con su labor de informar. Al menos, a través de sus propias plataformas.

Jesús Ortiz, saludando a su hija, la reina Letizia, en Covadonga en 2018. Gtres

Desde entonces, su actividad en redes no ha parado y a diario se ha dedicado a compartir sus opiniones sobre diferentes temas, además de informaciones y trabajos de los diferentes medios de comunicación. Ortiz también ha hecho uso de cuenta de Twitter para compartir algunas anécdotas personales.

El pasado 23 de febrero, cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado perpetrado en España por algunos mandos militares, Jesús Ortiz publicó un hilo en su perfil, recordando sus sensaciones y emociones cuando que fue consciente de lo que estaba sucediendo aquel señalado día de 1981. Además, reveló qué estaba haciendo él y dónde se encontraban sus tres hijas: Letizia, Telma (47) y Érika.

"De repente, algo explota en mi cabeza y lo relaciona: mis tres hijas (9, 8 y 6 años) estaban en clase de ballet con su madre en el estudio de Marisa Fanjul, local que estaba justo encima de la sede de CC. OO. '¡Jo...! Como a algún descerebrado le dé por liarla…", escribió entonces el padre de la Reina de España, quien ahora ha vuelto a hacer uso de sus redes para compartir una experiencia personal: su vacunación contra la Covid.

