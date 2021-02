Jesús Ortiz, el padre de Letizia, anuncia que se jubila: "Necesito más tiempo para mi familia"

Jesús Ortiz (72 años) ha anunciado su jubilación. Tras más de 50 años de experiencia en el mundo del periodismo, el padre de Letizia (48) ha comunicado su decisión a través de su Twitter. "Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas", han sido sus palabras.

Jesús Ortiz acompañando a su hija Letizia el día de su boda. Gtres

Y ha añadido: "Siguen en el 'coco' los más de 50 años de experiencias en todo tipo de medios, en comunicación corporativa y en comunicación interpersonal. Para algo servirá a alguien, digo yo". Acorde con su decisión, Jesús ha modificado su perfil de Twitter, en el que ahora se puede leer: "Desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión". En esa línea, en su LinkedIn se define como "periodista y comunicador independiente".

Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) February 15, 2021

Han sido varios los mensajes de apoyo que ha recibido en su red social. "Pero si tás fechu un chaval... Recibe un abrazo enorme, querido profe, y disfruta de la otra vida, la importante", le ha escrito la periodista Cristina Fernández. También el periodista José Antonio Piñero le ha posteado lo que sigue: "Qué inmensa fortuna haberte conocido. Cuánto aprendizaje. A disfrutar, don Jesús. Un fuerte abrazo". Jesús ha querido matizar que "uno se jubila de su relación laboral, pero nunca de su oficio".

Cabe recordar que Jesús Ortiz está separado de Paloma Rocasolano (69), madre de Letizia. Estuvieron tres décadas juntos. En la actualidad, Jesús mantiene una estable relación con Ana Togores, a la que conoció en 2004. Ambos viven en una residencia a las afueras de Madrid. La última noticia que se tiene de él fue el pasado 6 de enero cuando los Reyes acudieron a su casa para celebrar el tradicional y familiar plan del Día de Reyes. La vida de Jesús Ortiz, y la de toda la familia Rocasolano, dio un vuelco de 180 grados cuando su hija Letizia se enamoró del entonces príncipe Felipe.

[Más información: Jesús Ortiz, el padre de Letizia, acude al juzgado para dejar claro que no es republicano]