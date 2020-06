El padre de Letizia pierde su demanda contra El Español por llamar a los Ortiz "republicanos"

Decir que alguien pertenece "a una familia republicana" no es una ofensa ni una intromisión en su honor o intimidad. Aunque se trate del propio padre de la reina Letizia. Así lo ha establecido la Justicia al rechazar una demanda de Jesús Ortiz contra EL ESPAÑOL y su director.

"En virtud de la prueba practicada, teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable al derecho invocado, considera esta Juzgadora que no se ha producido una vulneración ni intromisión ilegítima en derecho a la intimidad personal y familiar del demandante, y que la publicación objeto de autos se enmarca en el derecho a la libertad de información, por el interés social y relevancia pública de la información contenida en el artículo publicado".

Con estas palabras, la jueza Carolina González Pérez ha desestimado la demanda presentada por Jesús Ortiz Álvarez (67 años), padre de la reina Letizia (47), contra EL ESPAÑOL y su director Pedro J. Ramírez, en un conflicto que ponía cara a cara el derecho al honor y la intimidad, por un lado, y la libertad de información, por otro.

Jesús Ortiz interpuso el 12 de noviembre de 2018, una demanda a este diario en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la que alegaba "vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar y la protección de datos de carácter personal" y pedía una indemnización valorada en 8.000 euros por daño moral.

La solicitud judicial del padre de Letizia hacía referencia a una noticia publicada por este medio digital el 17 de julio de 2018 respecto a Henar Ortiz (62) y centrada en la difusión de un tuit en el que ésta afirmaba que "Los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa". En ese mismo mensaje aseguraba que ya había firmado un referéndum entre República y Monarquía.

Esta última cuestión ha sido esencial en la conclusión de un veredicto por parte la jueza a cargo del caso, ya que según dirime esta autoridad judicial el dilema sobre la continuidad o no de la institución monárquica ya estaba presente en la sociedad tras la revelación de las cintas de Corinna, destapadas por este medio.

Jesús Ortiz, a la salida de su juicio contra EL ESPAÑOL.

Tras dicha confesión de la hermana de Jesús Ortiz, la noticia que redactó este diario y que era objeto de la demanda del padre de Letizia hacía alusión a antecedentes en los que la tía de la Reina ha hecho manifestación pública de sus preferencias republicanas.

Entre ellas se recuperaba una entrevista que la veterana periodista Pilar Eyre (68) hizo a Henar el 18 de abril de 2018 en la que aseguró que los Ortiz "somos una familia sencilla, republicana, algo ingenua, ricos tan solo en cariño...". Tras recoger ese contexto, las dos últimas líneas del artículo de EL ESPAÑOL señalaban: "Y es que, al igual que la propia Letizia antes de conocer al actual rey, los Ortiz se proclaman republicanos, y Henar la mayor portavoz de todo ello".

Esas 28 palabras finales fueron, según el demandante, una "injerencia injustificable" en sus derechos. El padre de Letizia insistía a través de su letrada que una de las principales motivaciones de su demanda era que él no es un personaje público, por lo que ningún medio debería hablar sobre él. Manifestaba a su vez que el medio demandado publicó "una noticia banal, frívola e innecesaria" y denunciaba que ni "se ha proclamado republicano", ni su hermana Henar es "su portavoz".

Felipe VI, Letizia, Ana Togores y Jesús Ortiz. Gtres

Por su parte, la defensa de EL ESPAÑOL, dirigida por Cristina Peña, basó su argumentación en el hecho de que nunca se aludió a Jesús Ortiz directamente en dicho texto. Tampoco aparecía su fotografía ni ningún otro dato referido en concreto a su persona. Además, así lo corroboraron en el juicio las dos protagonistas mencionadas en el artículo, Pilar Eyre y Henar Ortiz. Ambas se presentaron en calidad de testigos en la cita ante el juez vía videoconferencia y alegaron lo mismo: que no se hacía alusión directa a nadie sino que se hablaba de "familia republicana" en modo genérico.

En ese término genérico es en el que se ha basado la juzgadora para tomar su decisión final en el litigio, pues además de que son unas palabras explícitas de Henar Ortiz, hacer tal afirmación no atenta en ningún caso contra el honor del padre de Letizia.

"Continuación de la monarquía"

Jesús Ortiz, ejerciendo de padrino de su hijo en su boda con el entonces príncipe Felipe. Gtres

La jueza entiende la acción de este medio no sólo como libertad de información sino que "va más allá de ser tendente a satisfacer la curiosidad o el interés individual de determinadas personas por hechos o datos de otras, contribuye a fomentar el debate en una sociedad democrática, entendiendo que la información tiene relevancia pública tanto por razón de su objeto, como por razón del sujeto, esto es, por la persona o personas a que se refiere la información, teniendo en cuenta que la información en cuestión hace referencia a la revelación de las cintas de Corinna, información que hizo que parte de la sociedad se planteara la continuidad o no de la institución de la Monarquía; y que la información afecta a la familia cercana de la Reina de España, no dejando de ser de interés que la propia tía de la Reina de España con motivo de la revelación de las referidas cintas publicara en su cuenta de Twitter que 'Los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa'".

Henar Ortiz redactaba dicha frase en sus redes sociales en respuesta a los diversos casos de supuesta corrupción e ilegalidades destapadas por Corinna en las cintas cuyo contenido desveló EL ESPAÑOL en julio de 2018.

Entre ellas, la aristócrata desvelaba que el rey Juan Carlos la usaba como testaferro, por lo que creaba "estructuras" opacas y ponía propiedades a su nombre que luego le reclamaba; que el emérito abrió varias cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón para gestionar vuelos privados a Los Ángeles; o que se sintió abandonada por el monarca tras el escándalo del caso Nóos en el que el entonces Rey se posicionó al lado de su familia. Todo ello contribuyó a la caída de la imagen de Juan Carlos I y comenzaron a oírse las primeras voces rotundas a favor de un referéndum.

Con todo ello, y tal y como se redacta en el fallo de la sentencia: "Se desestima la demanda presentada en nombre y representación de Jesús Ortiz Álvarez frente a Pedro J. Ramírez y EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES SA y en consecuencia se absuelve a los mismos de los pedimentos de la demanda, con imposición de costas a la parte actora".

